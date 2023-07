AIA Việt Nam đạt 2 giải thưởng 'Insurance Asia Awards 2023'

Theo đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tích hợp chương trình chăm sóc sức khỏe Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality đã giành giải thưởng "Dự án của năm" ở 2 hạng mục lớn: "Sáng kiến Bảo hiểm của năm" (Insurance Initiative of the Year) và "Sáng kiến Bảo hiểm sức khỏe của năm" (Health Insurance Initiative of the Year).



Giải thưởng "Dự án của năm" vinh danh 30 hạng mục lớn, trong đó AIA Việt Nam đã giành chiến thắng tại 2 hạng mục quan trọng: "Sáng kiến Bảo hiểm của năm" đề cao tác động đổi mới của sản phẩm đến xã hội và "Sáng kiến Bảo hiểm sức khỏe của năm" tập trung vào nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận, chi trả và chăm sóc với khách hàng.