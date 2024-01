AIA Việt Nam và hành trình ‘Bùng nội lực’ tại AOB Trail Thái Lan 2023

Đặc biệt, chính là sự tỏa sáng của hai đội VietDragon và TNR khi lần lượt cán đích ở vị trí thứ 2 và 3 đầy ấn tượng. Thành quả này đến từ hành trình đầy cố gắng, vượt qua nhiều thử thách của các thành viên AIA Việt Nam.

AIA One Billion - sứ mệnh giúp một tỉ người có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn

AOB Trail 2023 là một chương trình nằm trong chuỗi rất nhiều sự kiện thuộc hành trình thực hiện sứ mệnh AIA One Billion (AOB) của Tập đoàn AIA hướng tới việc giúp một tỉ người có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn trước năm 2030. Hơn cả một giải chạy địa hình thông thường, những bước chân ấy còn mang theo một sứ mệnh nhân văn thông qua việc gây quỹ cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan (The Thai Red Cross Society).

Dù là một vận động viên chuyên nghiệp hay là người vừa mới bắt đầu thử sức với đường chạy địa hình, các vận động viên đều có thể tham gia AOB Trail 2023 vì giải được tổ chức với 4 cự ly khác nhau. Điểm đặc biệt của AOB Trail là hình thức tham gia thi đấu theo đội (4 người/đội) phải chạy và đồng hành cùng nhau về đích. Mục tiêu quan trọng không những là hướng về đích nhanh nhất mà còn là việc đồng lòng, cùng hỗ trợ đồng đội tiến về phía trước và cùng về đích với tiêu chí "no one left behind" - không ai bị bỏ lại phía sau.

Gần 3 tháng kiên trì với tinh thần "Bùng nội lực, chạm đỉnh cao"

Để nhận được tấm vé vàng tham dự AOB Trail Thái Lan 2023, gần 35.000 vận động viên đăng ký tham dự trên khắp cả nước, họ đã vượt qua rất nhiều thử thách sống khỏe thú vị, thể hiện tinh thần thể thao nhiệt huyết và quyết tâm phi thường với sự đồng hành của AIA Việt Nam.

Người tham gia được kết nối và đồng hành cùng cấp quản lý của AIA Việt Nam để hoàn thành các hoạt động trải nghiệm về sống khỏe cùng AIA Vitality, giải chạy ảo AOB Running trên nền tảng iRACE và Vòng đánh giá thể lực cuối cùng.

Sau gần 3 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, 14 đội với 56 gương mặt xuất sắc nhất đã giành tấm vé tài trợ toàn phần tham dự AOB Trail Thái Lan 2023.

56 thành viên AIA Vitality góp mặt tại giải AOB Trail Thailand 2023

"Mình biết đến chương trình "Bùng nội lực - chạm đỉnh cao" để giành vé tham gia AOB Trail 2023 thông qua các CLB, hội nhóm chạy và rất may mắn, mình đã được cấp quản lý AIA đồng hành và hướng dẫn chi tiết để tham gia và hoàn thành chương trình. Nhờ sự đồng hành rất sát sao, sự công tâm và chuyên nghiệp của ban tổ chức mà mình đã luôn tin tưởng và cố gắng nỗ lực vượt qua chính mình. Kết quả, mình đã giành được tấm vé tham dự một sự kiện lớn trong khu vực", anh Ngô Trọng Vĩnh, thành viên đoàn AIA Việt Nam tham dự giải AOB Trail Thái Lan chia sẻ.

Thành tích ấn tượng - "Bùng nội lực, chạm đỉnh cao"

Hành trình 4 ngày 3 đêm của sự quyết tâm và tinh thần Vitality mạnh mẽ tại Chiang Mai, Thái Lan đã khép lại. Sau tất cả, bằng sự nỗ lực và tinh thần đồng đội tuyệt vời, khát vọng vượt qua mọi thử thách và sự cổ vũ nhiệt tình từ hậu phương, AIA Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc đường đua AOB Trail Thái Lan 2023 với thành tích lọt vào top 7 trong tổng số 20 đội ở cự ly 25km cùng sự tỏa sáng của hai đội VietDragon và TNR khi lần lượt cán đích ở vị trí thứ 2 và 3 chung cuộc.

Đội VietDragon cán đích vị trí thứ 2 cự ly 25km - AOB Trail Thailand 2023

Đội TNR cán đích vị trí thứ 3 cự ly 25km - AOB Trail Thailand 2023

"Tôi rất xúc động khi đội của tôi đã giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Đây là thành quả cho một hành trình dài đầy nỗ lực, gắn kết và kiên trì của tất cả thành viên. Tôi không chỉ đang tham gia vào một giải chạy trail với những cung đường, địa hình cần khám phá, mà đó còn là hành trình bứt phá giới hạn của bản thân, được lan tỏa tinh thần sống khỏe đến nhiều người. Cảm ơn AIA Việt Nam, cảm ơn đồng đội và các runners khắp châu Á đã cùng nhau tạo nên một hành trình đáng nhớ", anh Nguyễn Văn Chung chia sẻ cảm xúc khi đội VietDragon xuất sắc cán đích vị trí thứ 2 chung cuộc.

Hình ảnh những đại sứ AIA Vitality về đích tại AOB Trail Thailand 2023

"Chứng kiến anh chị trong đội 4 người nắm tay nhau, vượt qua mọi thử thách trong AOB Trail, tôi cảm thấy biết ơn vì được chứng kiến những khoảnh khắc đầy cảm xúc và đẹp đẽ đến thế. Họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người anh em thực sự, chia sẻ niềm vui, đồng hành, và động viên lẫn nhau. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là minh chứng cho tinh thần sống khỏe và hướng về cộng đồng của AIA. Đặc biệt, sự tham gia của ông Tan Hak Leh, Tổng giám đốc khu vực Tập đoàn, đã vượt qua cự ly 100km sau 29 tiếng tham gia, là tấm gương sáng về tinh thần sống khỏe và cam kết của AIA dành cho cộng đồng", chị Linh Nguyễn, thành viên BTC từ AIA Việt Nam chia sẻ.

AIA One Billion Trail là bước tiếp theo của hành trình tạo ra một cộng đồng bền vững và khỏe mạnh hơn, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ của AIA Việt Nam - giúp mười triệu người Việt sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Trong tương lai, AIA Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy và lan tỏa tinh thần Sống khỏe, tinh thần Vitality và trở thành nguồn cảm hứng và người đồng hành cho một cuộc sống khỏe hơn đến người dân Việt Nam.