Aidite thúc đẩy số hóa ngành nha khoa

Số hóa - hướng phát triển mới cho ngành nha khoa

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành y tế, trong đó lĩnh vực nha khoa ghi nhận sự thay đổi đáng kể nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ CAD/CAM, in 3D và dữ liệu số. Những công nghệ này góp phần rút ngắn thời gian điều trị, tăng độ chính xác trong phục hình và tối ưu quy trình vận hành tại các phòng khám, bệnh viện cũng như labo nha khoa.

Công ty TNHH Công nghệ Aidite (Tần Hoàng Đảo) là một trong những doanh nghiệp theo đuổi định hướng này. Thành lập năm 2007, Aidite hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển (R&D), sản xuất vật liệu và thiết bị nha khoa. Tháng 6.2024, doanh nghiệp chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (mã chứng khoán: 301580), đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.

Phát triển hệ sinh thái nha khoa kỹ thuật số

Thay vì tập trung vào một nhóm sản phẩm riêng lẻ, Aidite phát triển hệ sinh thái tích hợp từ vật liệu, thiết bị đến các giải pháp kỹ thuật số phục vụ hoạt động khám và điều trị nha khoa.

Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp hiện bao gồm vật liệu CAD/CAM, hệ thống thiết bị kỹ thuật số, giải pháp phục hình tại labo và phục hình tại ghế điều trị (chairside). Trong đó, phôi sứ Zirconia là dòng sản phẩm chủ lực, được phát triển theo nhiều phân khúc nhằm đáp ứng nhu cầu phục hình thẩm mỹ và điều trị của các cơ sở nha khoa.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng mở rộng sang lĩnh vực cấy ghép nha khoa thông qua việc hoàn thiện hệ thống implant và đầu tư vào phát triển robot hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép. Đây được xem là một trong những hướng đi phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế.

Để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn, Aidite tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp hiện sở hữu 163 bằng sáng chế có hiệu lực và duy trì hợp tác nghiên cứu với nhiều cơ sở đào tạo, bệnh viện nha khoa như Đại học Bắc Kinh, Đại học Tứ Xuyên và Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Các chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu vật liệu nha khoa, phục hình kỹ thuật số và công nghệ in 3D, góp phần hoàn thiện các giải pháp điều trị và nâng cao hiệu quả lâm sàng.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm zirconia 3DPro Zir của doanh nghiệp từng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng chuyên ngành, trong đó có Huy chương Vàng tại Triển lãm Quốc tế về Sáng chế Geneva lần thứ 48.

Mở rộng hiện diện tại hơn 130 quốc gia

Theo doanh nghiệp, các sản phẩm và giải pháp của Aidite hiện được phân phối tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty có các đơn vị thành viên tại Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật tại nhiều khu vực trên thế giới.

Hiện hệ sinh thái của Aidite đang phục vụ hơn 10.000 phòng khám, bệnh viện và labo nha khoa, hỗ trợ điều trị cho hơn 90 triệu bệnh nhân.

Tại Việt Nam, Aidite đã thiết lập hệ thống hợp tác với các nhà phân phối được ủy quyền. Các sản phẩm của doanh nghiệp được cấp phép lưu hành theo quy định về trang thiết bị y tế và đang được cung cấp cho nhiều phòng khám, labo nha khoa trong nước.

Ngoài hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng tham gia các hội nghị khoa học, chương trình đào tạo và triển lãm chuyên ngành nhằm tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên cập nhật công nghệ mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa kỹ thuật số.

Trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đồng bộ được xem là hướng đi giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Với chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, Aidite cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thiện các giải pháp nha khoa kỹ thuật số và đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa ngành nha khoa tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.