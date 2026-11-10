AIG tăng trưởng bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu

AIG liên tục vào Top Fortune Southeast Asia 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á)

Những ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho hành trình đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị ngành nguyên liệu Việt Nam mà AIG bền bỉ theo đuổi trong suốt 25 năm qua.

Dấu ấn của một chiến lược phát triển dài hạn

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố, tôn vinh 500 doanh nghiệp có quy mô và đóng góp nổi bật cho sự phát triển nền kinh tế Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, AIG đứng thứ 410 tại Đông Nam Á, thứ 58 trong số các doanh nghiệp Việt Nam được xếp hạng và thứ 6 trong nhóm doanh nghiệp ngành Thực phẩm và Đồ uống của Việt Nam.

Cũng mới đây, ngày 3.11.2026, Vietnam Report công bố AIG xếp thứ 20 trong danh sách Top 30 Tập đoàn Đầu tư chiến lược Việt Nam (Alpha30) năm 2026. Bảng xếp hạng này tập trung vinh danh nhóm tập đoàn có năng lực quản trị hiệu quả, chiến lược đầu tư dài hạn và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.

AIG được Vietnam Report vinh danh trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026

Trước đó, AIG đã được vinh danh trong Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50), Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (PRIVATE 100). Năm 2025, Forbes Vietnam xếp thương hiệu AIG vào Top 25 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, với giá trị thương hiệu 49,9 triệu USD.

Các bảng xếp hạng và danh hiệu này cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững mà Tập đoàn đã kiên trì theo đuổi trong 25 năm qua. Qua đó, khẳng định vị thế của AIG trong ngành nguyên liệu, thực phẩm, nông nghiệp, là lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam và phát triển kinh tế quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của AIG cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 50%, phản ánh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với doanh thu. Kết quả này giúp Tập đoàn hoàn thành khoảng 75% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế và cộng đồng

Thành lập từ năm 2001, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) liên tục đầu tư vào các mắt xích then chốt của chuỗi giá trị, từ phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu ứng dụng, sản xuất chế biến, logistics đến phân phối và thương mại quốc tế.

Từ các nguồn nông sản đặc trưng của Việt Nam như dừa, trái cây nhiệt đới, nha đam, sắn, hương liệu và thảo mộc tự nhiên, AIG nghiên cứu phát triển danh mục nguyên liệu chế biến sâu, phục vụ các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, dinh dưỡng và tiêu dùng toàn cầu. Từ đó gia tăng giá trị kinh tế, mở rộng cơ hội thị trường và nâng cao tỷ lệ giá trị được tạo ra trong nước. Định hướng này phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ.

Các sản phẩm nông sản chế biến sâu của AIG hiện đã xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hiện nay, các sản phẩm nông sản chế biến sâu và giải pháp nguyên liệu của AIG đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với sự mở rộng của hệ thống khách hàng quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia, nguyên liệu và sản phẩm chế biến từ Việt Nam đang hiện diện ngày càng sâu rộng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

AIG trao Học bổng Cánh Diều Á Châu cho hàng trăm học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, giàu nghị lực và hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước

Tầm nhìn của AIG không chỉ dừng lại ở việc đưa thêm nhiều sản phẩm nguyên liệu Việt Nam ra thế giới, mà còn hướng tới mục tiêu góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng nguyên liệu chất lượng cao của khu vực, có năng lực đổi mới sáng tạo và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Từ tháng 8 đến tháng 10.2026, AIG đã triển khai cung cấp vật tư sản xuất và hỗ trợ một phần chi phí duy trì hoạt động canh tác cho hơn 19.000 nông hộ trồng dừa tại tỉnh Vĩnh Long, với tổng ngân sách hơn 9 tỉ đồng

Từ việc gia tăng giá trị cho các loại nông sản đặc trưng của Việt Nam, tạo đầu ra ổn định cho vùng nguyên liệu, nâng cao thu nhập cho người nông dân đến thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế địa phương, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng nâng tầm giá trị nguyên liệu Việt và gia tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.