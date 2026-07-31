Aiming gia nhập KDX, khó khăn cho LazyFeel

Sau khi chia tay KT Rolster, Aiming nhanh chóng cập bến KDX trong phần còn lại của mùa giải 2026. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại LCK cùng đẳng cấp đã được khẳng định, xạ thủ sinh năm 2000 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn số một của đội hình chính.

Điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội ra sân của LazyFeel có thể bị thu hẹp đáng kể. Trước khi thương vụ này diễn ra, tuyển thủ người Việt đang là nhân tố chính trong đội hình KDX tại LCK và để lại những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí với một xạ thủ dày dạn kinh nghiệm như Aiming sẽ là thử thách rất lớn.

Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi liệu LazyFeel có phải trở lại đội LCK Challengers hay không.

Aiming gia nhập KDX, tương lai nào cho LazyFeel tại LCK? ẢNH: KIWOOM DRX

Dẫu vậy, khả năng này vẫn chỉ là dự đoán. Đến thời điểm hiện tại, KDX chưa công bố đội hình chính thức sau khi hoàn tất thương vụ với Aiming. LazyFeel vẫn có thể tiếp tục tập luyện cùng đội một hoặc được trao cơ hội nếu ban huấn luyện áp dụng phương án xoay tua nhân sự trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Nếu phải trở lại LCK Challengers, đây cũng không hẳn là một bước lùi. Rất nhiều tuyển thủ hàng đầu Hàn Quốc từng trải qua giai đoạn thi đấu ở giải trẻ trước khi khẳng định vị trí tại LCK. Với LazyFeel, việc tiếp tục được đào tạo trong hệ thống của một tổ chức LCK vẫn là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng trở lại khi cơ hội đến.

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ Việt Nam mong chờ nhất không chỉ là việc LazyFeel có tiếp tục góp mặt tại LCK hay không, mà còn là cơ hội để tuyển thủ trẻ này tiếp tục phát triển trên hành trình chinh phục sân khấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc.