Kinh tế

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
05/09/2025 11:30 GMT+7

Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Giải thưởng "Sustainability Awards 2025" lần đầu được AirlineRatings công bố, nhằm tôn vinh các hãng hàng không có những bước tiến thiết thực trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Với chỉ 7 đại diện toàn cầu thắng giải, Vietjet vinh dự góp mặt trong nhóm 3 hãng hàng không chi phí thấp đi đầu về thúc đẩy hoạt động hàng không xanh, giảm thiểu tác động môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025- Ảnh 1.

Vietjet được ghi nhận với đội bay mới, hiện đại top đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với đa số là các máy bay A321neo với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm thải CO2 và giảm tiếng ồn đáng kể so với thế hệ trước. Hãng đồng thời tiên phong áp dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai nhiều giải pháp vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Vietjet là hãng hàng không tiên phong có báo cáo phát triển bền vững ESG tại Việt Nam. Hãng vừa ký kết với Petrolimex Aviation sử dụng nhiên liệu SAF đầu tiên được phối trộn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISCC EU, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tính bền vững. Tính đến năm 2025, Vietjet đã đầu tư hàng chục tỉ USD đặt hàng 40 tàu bay thân rộng A330neo, phiên bản thế hệ mới của dòng máy bay thân rộng A330, giúp giảm 25% tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 đồng thời đặt hàng mới 100 máy bay A321neo, tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa đội tàu và góp phần thực hiện thành công các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng hàng không toàn cầu.

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025- Ảnh 2.

AirlineRatings là đơn vị uy tín chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế, được hàng triệu hành khách từ hơn 195 quốc gia tin tưởng và là một trong các tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành. Vietjet nhiều năm liền được AirlineRatings xếp vào nhóm các hãng bay an toàn nhất thế giới và liên tục duy trì chỉ số xếp hạng an toàn 7/7 sao từ năm 2018.

