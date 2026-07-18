AIS Saigon lập kỷ lục thành tích IB, đánh dấu hành trình 20 năm phát triển

Khóa tốt nghiệp năm 2026 đạt được kết quả Chương trình IB xuất sắc nhất trong lịch sử trường AIS Saigon, với hai học sinh đạt điểm tối đa 45 điểm và nhiều học sinh tốt nghiệp nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới

AIS Saigon đạt thành tích IB cao nhất trong lịch sử

Khóa tốt nghiệp 2026 đã đạt kết quả Chương trình tú tài quốc tế (IBDP) xuất sắc nhất từ trước đến nay tại trường AIS Saigon, với điểm trung bình IB 35,5 cùng tỷ lệ đỗ Chương trình IB đạt 100%. Bên cạnh đó, 30% học sinh đạt từ 38 điểm trở lên, và 68,13% học sinh tốt nghiệp được trao tặng Bằng tú tài quốc tế song ngữ (IB Bilingual Diploma), khẳng định năng lực học thuật vượt trội và cam kết của nhà trường trong việc nuôi dưỡng những học sinh có tư duy toàn cầu và đa ngôn ngữ.

Trong số 111 học sinh tốt nghiệp, các em đã nhận được thư mời nhập học và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Australia và châu Á, minh chứng cho những cơ hội học tập rộng mở mà học sinh AIS Saigon có thể tiếp cận sau khi tốt nghiệp.

Dẫn đầu khóa tốt nghiệp năm nay là Sadhika và Quang Khang (Gateau), hai học sinh đầu tiên trong lịch sử AIS Saigon đạt điểm 45 tuyệt đối trong Chương trình tú tài quốc tế (IBDP). Đặc biệt, Quang Khang cũng trở thành học sinh người Việt Nam đầu tiên của AIS Saigon đạt được thành tích IB tuyệt đối này.

Sadhika đã đạt điểm tuyệt đối 45 trong chương trình IB, trở thành một trong những học sinh đầu tiên trong lịch sử trường AIS Saigon đạt được kết quả IB cao nhất có thể. Là học sinh nhận học bổng nội trú toàn phần, em sẽ tiếp tục theo đuổi ngành Tâm lý học tại Đại học York

Là học sinh nhận học bổng nội trú toàn phần, Sadhika đã nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành tâm lý học, em đã sáng lập EcoPsych - một sáng kiến do học sinh dẫn dắt, và được trao tặng Chương trình học bổng Nsouli trước khi nhận được Học bổng President's International Scholarship trị giá 180.000 CAD của Đại học York để theo đuổi chuyên ngành tâm lý học.

Cùng với Sadhika, Quang Khang là Huynh trưởng của AIS Saigon trong năm học 2025 - 2026, em nổi bật với tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và tố chất lãnh đạo. Thành tích IB 45 điểm tuyệt đối đã mở ra cho em nhiều cơ hội tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Hiện Quang Khang đang cân nhắc các lựa chọn du học tại Úc để tiếp tục theo đuổi những thử thách mới trên con đường học tập và mở rộng định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Quang Khang (Gateau) đã đạt điểm tuyệt đối 45 trong kỳ thi IB Diploma, trở thành học sinh người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử trường AIS Saigon đạt được cột mốc này. Với niềm đam mê tư duy phân tích và đổi mới sáng tạo, em đang khám phá các cơ hội tại Úc

Hai thập kỷ kiến tạo môi trường giáo dục xuất sắc

Với hai học sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 45/45 và mức điểm trung bình IB cao nhất trong lịch sử trường (35,5 điểm), Khóa tốt nghiệp 2026 đã đánh dấu một cột mốc mới của AIS Saigon. Theo ông Jon Standen, Tổng hiệu trưởng AIS Saigon, những thành tích này phản ánh sự phát triển bền vững của nhà trường trong suốt 20 năm qua.

Jon Standen, Tổng hiệu Trưởng trường AIS Saigon

"Mỗi khóa tốt nghiệp đều để lại dấu ấn riêng và khóa 2026 sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ của AIS Saigon. Chúng tôi tự hào về những kết quả IB tốt nhất trong lịch sử nhà trường, nhưng điều đáng quý hơn cả là sự trưởng thành của 111 học sinh, mỗi em theo đuổi một con đường và khát vọng riêng. Chúng tôi cũng đặc biệt chúc mừng Sadhika và Quang Khang với thành tích đạt điểm tuyệt đối 45 trong Chương trình tú tài qtế. Thành công của hai em phản ánh tinh thần mà AIS Saigon luôn hướng tới: giúp mỗi học sinh khám phá thế mạnh, nuôi dưỡng đam mê và phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trong suốt 20 năm qua, AIS Saigon luôn nỗ lực xây dựng một môi trường nơi mỗi học sinh được thấu hiểu, đồng hành và truyền cảm hứng để phát triển. Những thành quả hôm nay là kết quả của sự tin tưởng và gắn kết giữa học sinh, giáo viên và các gia đình, những người đã cùng chúng tôi đồng hành trên hành trình ấy".

Một tầm nhìn chung cho tương lai

Đối với ông Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch & Tổng giám đốc Điều hành Inspired Education Group, thành tích của Sadhika không chỉ nói lên chất lượng giáo dục của AIS Saigon mà còn cho thấy tiềm năng vượt trội của thế hệ học sinh tại Việt Nam.

Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Inspired Education Group, và Người sáng lập Chương trình học bổng Nsouli

"Việt Nam đang tiếp tục nuôi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc, và thành tích của Sadhika là một ví dụ mạnh mẽ cho những điều học sinh có thể đạt được khi khát vọng, ý chí bền bỉ và năng lực học tập được đồng hành bởi những cơ hội phù hợp. Chương trình học bổng Nsouli được xây dựng với mục tiêu tìm kiếm những học sinh xuất sắc, tháo gỡ những rào cản và mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Sadhika chính là hiện thân cho sứ mệnh ấy. Khi AIS Saigon bước sang thập kỷ thứ ba, Inspired tiếp tục cam kết mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho các thế hệ học sinh tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi tự hào về những gì Sadhika đã đạt được và mong chờ những dấu ấn tích cực mà em sẽ tạo nên trong những năm tới".