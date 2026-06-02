Aiwado ghi dấu ấn tại Triển lãm sữa Quốc tế 2026 với dinh dưỡng tốt lành

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, gian hàng của Aiwado đã thực sự tạo nên một điểm nhấn bùng nổ, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về nguồn "Dinh dưỡng tốt lành" đến hàng ngàn gia đình Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế Ngành Sữa và Sản phẩm Sữa - Vietnam Dairy 2026 là sân chơi quy mô bậc nhất của ngành với diện tích trưng bày lên tới 4.000 m2, thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan cùng hàng trăm thương hiệu danh tiếng. Việc góp mặt tại một sự kiện tầm cỡ như vậy đã minh chứng cho uy tín vững chắc của Aiwado.

Không gian trải nghiệm thú vị trở thành tâm điểm thu hút

Dù được thiết kế tinh gọn và ấm cúng, không gian trưng bày của Aiwado vẫn là sự giao thoa hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và sự gần gũi, mô phỏng trọn vẹn tinh thần cốt lõi: "Tuân thủ khoa học, tôn trọng tự nhiên và tận tâm với con người". Không chỉ thu hút bởi thiết kế chỉn chu, gian hàng Aiwado còn để lại dấu ấn với những trải nghiệm sản phẩm chân thực, hoạt động tư vấn tận tình cùng sự đón tiếp chuyên nghiệp, mang đến cho khách tham quan cảm giác thân thiện và kết nối xuyên suốt hành trình trải nghiệm.

Đặc biệt, uy tín của thương hiệu còn được khẳng định mạnh mẽ thông qua sự hiện diện của các vị khách quý là đại diện lãnh đạo các Ban ngành, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã ghé thăm gian hàng.

Tại sự kiện, PGS.TS Trần Quang Trung – Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam - chia sẻ: "Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Aiwado trong việc theo đuổi định hướng phát triển bền vững, chú trọng nghiên cứu dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt và không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự chỉn chu trong từng khâu từ nguyên liệu, sản xuất đến trải nghiệm người tiêu dùng đã giúp Aiwado tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường dinh dưỡng ngày càng cạnh tranh".

PGS.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam ghé thăm gian hàng Aiwado

Thăng hoa vị giác cùng chuẩn mực dinh dưỡng tốt lành

Tâm điểm tại gian hàng Aiwado chính là khu vực trải nghiệm các dòng sản phẩm chủ lực như Kazu Gain Gold - Sữa mát tăng cân được đông đảo mẹ Việt tin chọn, cùng các thương hiệu quen thuộc như Aiwa, Shizu…

Không gian trải nghiệm luôn rộn ràng và cuốn hút bởi sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Người tiêu dùng bị chinh phục khi tìm thấy một lựa chọn dinh dưỡng tốt lành, được tạo nên từ nguồn nguyên liệu cao cấp, sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, nhưng vẫn giữ trọn hương vị, phù hợp với khẩu vị và thể trạng của trẻ em Việt Nam.

Từ dấu ấn đồng hành đến sứ mệnh lan tỏa dinh dưỡng tốt lành

Xuyên suốt hành trình phát triển, tinh thần trách nhiệm xã hội luôn được Aiwado đặt làm trọng tâm, đúng với tầm vóc của một Thương hiệu mạnh ASEAN. Tiếp nối những giá trị nhân văn đã bền bỉ vun đắp qua thời gian, Aiwado trao tặng 10.000 ly sữa cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, góp phần sẻ chia và tiếp thêm động lực đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, cần được quan tâm trong cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa 2026 đã khép lại, song dấu ấn về một Aiwado chuyên nghiệp và giàu giá trị nhân văn vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng đối tác và người tiêu dùng. Trên hành trình phía trước, Aiwado sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đồng hành vì tầm vóc trẻ em Việt, đồng thời bền bỉ lan tỏa những giá trị hạnh phúc và nguồn "dinh dưỡng tốt lành" đến hàng triệu gia đình Việt Nam.

