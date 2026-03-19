Ajinomoto Việt Nam hỗ trợ bệnh nhân động kinh tiếp cận chế độ ăn keto

Thực đơn keto 4:1 do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với chuyên gia Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phát triển

Chế độ ăn keto là phương pháp điều trị không dùng thuốc đã được ứng dụng hơn 100 năm trên thế giới, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tần suất cơn co giật, đặc biệt với trẻ em mắc động kinh kháng thuốc.

Tại Việt Nam, từ tháng 9.2025, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chính thức về chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc, đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế áp dụng, tạo cơ sở để triển khai trong thực tiễn.

Hiệu quả của chế độ ăn keto trong điều trị động kinh

Chế độ ăn keto là phương pháp dinh dưỡng với hàm lượng chất béo cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm đưa cơ thể vào trạng thái chuyển hóa gọi là ketosis. Trạng thái này giúp tác động tích cực đến hoạt động điện học của não bộ, từ đó hỗ trợ giảm cơn động kinh. Tuy nhiên, để áp dụng đúng và hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ dinh dưỡng, đồng thời đảm bảo khẩu phần ăn phù hợp khẩu vị để duy trì lâu dài.

Chế độ ăn sinh ceton (chế độ ăn keto) trong điều trị động kinh kháng thuốc được tập huấn cho cán bộ y tế

Thực tế cho thấy việc triển khai chế độ ăn keto không hề đơn giản. Nếu thực hiện sai cách, người bệnh có thể gặp các vấn đề như thiếu vi chất, rối loạn chuyển hóa hoặc các tác dụng phụ không mong muốn. Bên cạnh đó, việc chế biến món ăn keto từ thực phẩm thông thường cũng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, khiến không ít người bệnh và gia đình gặp khó khăn trong việc duy trì.

Nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam giúp bệnh nhân động kinh tiếp cận chế độ ăn keto

Nhằm tháo gỡ những rào cản này, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Chuyên gia Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) phát triển bộ thực đơn keto dành riêng cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Bộ thực đơn được thiết kế với nhiều món ăn giàu chất béo, đảm bảo đúng tỷ lệ dinh dưỡng của chế độ keto, đồng thời phù hợp khẩu vị người Việt, giúp người bệnh dễ dàng áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Tài liệu này không chỉ hữu ích cho bệnh nhân và người chăm sóc mà còn là nguồn tham khảo cho các chuyên gia dinh dưỡng trong quá trình tư vấn, chăm sóc. Song song đó, doanh nghiệp còn tổ chức các lớp hướng dẫn nấu ăn miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà. Tại đây, người tham gia được trang bị kiến thức cơ bản về chế độ ăn keto, học cách chế biến món ăn đúng chuẩn, đồng thời trực tiếp thực hành cùng chuyên gia. Hoạt động này góp phần giúp người chăm sóc tự tin hơn khi chuẩn bị bữa ăn, từ đó nâng cao khả năng tuân thủ điều trị của người bệnh.

Lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân động kinh và người nhà

Thông qua chuỗi hoạt động từ xây dựng thực đơn, hướng dẫn nấu ăn đến cung cấp giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, Ajinomoto Việt Nam đang từng bước góp phần hỗ trợ bệnh nhân động kinh kháng thuốc tiếp cận phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách thực tế và bền vững hơn. Đây cũng là minh chứng cho định hướng lâu dài của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa Mục đích tồn tại "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".