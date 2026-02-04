Ajinomoto Việt Nam và hành trình 22 năm ‘tiếp sức’ cho học sinh nghèo Đồng Nai

Học sinh nghèo vượt khó tại Đồng Nai nhận học bổng Cho em đến trường năm học 2025 - 2026

Sáng ngày 1.2.2026, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp Nhật Bản đã tổ chức Lễ trao học bổng "Cho em đến trường" lần thứ 22. Buổi lễ không chỉ đánh dấu một cột mốc thời gian ấn tượng mà còn là dịp để nhìn lại hành trình miệt mài gieo mầm tri thức của các doanh nghiệp trên mảnh đất này.

Niềm vui từ những suất học bổng vượt khó

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm, hội trường lễ trao học bổng tràn ngập những nụ cười rạng rỡ của 350 em học sinh THCS và THPT vượt khó học giỏi. Đây là những gương mặt tiêu biểu, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí vươn lên trong học tập.

Tổng giá trị học bổng được trao tặng trong đợt này lên đến hơn 470 triệu đồng. Trong đó, Công ty Ajinomoto Việt Nam đóng góp 200 suất trị giá 270 triệu đồng cùng cặp sách. Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam cũng chung tay đóng góp 150 suất với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Bà Đỗ Mai Dung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

Em Nguyễn Anh Tuấn - học sinh Trường THPT Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai - xúc động chia sẻ: "Em cảm thấy an tâm hơn và thật sự biết ơn các nhà tài trợ. Đây là động lực to lớn để em cố gắng học tập tốt hơn, xứng đáng với sự giúp đỡ này". Với những học sinh như Tuấn, mỗi suất học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá để các em vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Hơn hai thập kỷ bền bỉ "ươm mầm"

Quỹ học bổng "Cho em đến trường" không phải là một hoạt động thiện nguyện nhất thời. Tính đến nay, sau 22 năm duy trì liên tiếp, quỹ đã trao tặng hơn 6.600 suất học bổng với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng. Sự bền bỉ này khẳng định mối gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và chính quyền địa phương trong sự nghiệp "trồng người".

Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai đánh giá cao sự đồng lòng của các doanh nghiệp, nhấn mạnh rằng chương trình đã tạo ra phong trào thi đua học tập tốt trong học sinh nghèo và góp phần quan trọng vào công tác an sinh giáo dục của tỉnh.

Ông Tsutomu Nara - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam phát biểu tại lễ trao học bổng

Chia sẻ về tầm nhìn của doanh nghiệp, ông Tsutomu Nara - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi tin rằng tăng trưởng kinh doanh cần song hành cùng sự phát triển của xã hội. Những đóng góp cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe không phải là hoạt động trách nhiệm xã hội mang tính ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của Ajinomoto Việt Nam nhằm đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam, bao gồm trẻ em. Thông qua những nỗ lực này, Ajinomoto Việt Nam mong muốn đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam theo cách ý nghĩa và bền vững".

Từ học đường đến các giải pháp dinh dưỡng, sức khỏe chuyên sâu

Bên cạnh quỹ học bổng, Ajinomoto Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt nhiều sáng kiến giá trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam. Có thể kể đến Dự án Bữa ăn học đường cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho hơn 1,5 triệu học sinh tiểu học mỗi năm hay Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người trên toàn quốc.

Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng đã được triển khai đến 1,5 triệu học sinh cả nước

Đặc biệt, đơn vị này còn mở rộng đóng góp sang lĩnh vực y tế chuyên sâu. Vừa qua, công ty đã ra mắt thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc, đặc biệt là trẻ em. Sản phẩm này giúp bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị keto, với kết quả lâm sàng ghi nhận 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau 3 tháng sử dụng.

Hành trình 22 năm của học bổng "Cho em đến trường" cùng những dự án dinh dưỡng quy mô lớn đã khắc họa rõ nét chân dung của một doanh nghiệp luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu đúng với Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng 'Khoa học về axit amin' (AminoScience)".

Kết thúc buổi lễ, những cặp sách mới và những suất học bổng nghĩa tình đã theo chân các em về nhà, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Như lời nhắn gửi của ban tổ chức, với hành trang tri thức và lòng biết ơn, các em sẽ trưởng thành và trở thành những công dân có trách nhiệm, tiếp tục đóng góp cho xã hội trong tương lai.