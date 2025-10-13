A&K Tower, chuẩn mực sống mới tại đông bắc TP.HCM

Theo công bố của OBC Holdings, dự án được xây dựng trên tổng diện tích hơn 10.000 m2, A&K Tower phát triển 2 block cao 30 tầng, cung cấp 1.155 căn hộ đa dạng loại hình từ Studio, 1PN+1, 2PN, 3PN đến căn hộ sân vườn 105 m2, phù hợp với cả người độc thân, gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài.

Dự án A&K Tower nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng NGUỒN: OBC HOOLDINGS

Điểm nổi bật của A&K Tower không chỉ nằm ở vị trí chiến lược mà còn đến từ thiết kế mang cảm hứng Singapore, đề cao ánh sáng tự nhiên, không gian mở và tỷ lệ cây xanh cao. Dự án tích hợp đầy đủ tiện ích sống hiện đại như TTTM tầng đế, hồ bơi tràn, khu vui chơi trẻ em, gym, yoga, coffee club, nhà trẻ nội khu... tạo nên hệ sinh thái sống khép kín, văn minh.

Trong khi giá căn hộ cao cấp tại TP.HCM dao động từ 65 - 90 triệu đồng/m2, thì giá bán dự kiến của A&K Tower chỉ từ 35 triệu đồng/m2. Điều này, giúp dự án thu hút sự quan tâm lớn từ người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Theo ông Trần Văn Hiếu, Tổng giám đốc OBC Holdings, với dự án A&K Tower, doanh nghiệp thiết kế xây dựng để phục vụ 3 nhóm khách hàng hình mẫu chính đó là chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận ưu tiên vị trí gần nơi làm việc, tiện nghi, an ninh cao. Đặc biệt, với vị trí chỉ cách sân bay Quốc tế Long Thành chưa đầy 30 phút di chuyển, trong khi đó dự án này sắp được đưa vào hoạt động, với số lượng lao động từ 13.700 tới 14.000 lao động sẽ là nơi ở tốt cho người lao động tại nơi đây sinh sống. Ngoài ra, nhóm khách hàng gia đình trẻ tại TP.HCM tìm kiếm không gian sống xanh, giá hợp lý hơn so với các quận trung tâm. Và nhóm nhà đầu tư cá nhân hướng đến sản phẩm "có thật - có giá trị thực - có pháp lý rõ ràng", khả năng khai thác cho thuê ổn định. Đặc biệt, theo nghiên cứu thị trường bất động sản cho thuê tại khu vực này được CBRE công bố mới đây, mức cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ đang ở mức 10 triệu đồng/tháng.

Căn hộ cao cấp A&K Tower có vị trí đắc địa, "trái tim đô thị mới hiện đại" ở phía đông bắc TP.HCM mới với rất nhiều điểm ưu việt như mật độ xây dựng hơn 46%, tỷ lệ lớn diện tích đất còn lại được dành cho không gian xanh, tiện ích nội khu đem tới môi trường sống đẳng cấp cho cư dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía đông bắc TP.HCM trong giai đoạn mở rộng địa giới và tái cấu trúc vùng song chúng tôi xác định sẽ mở bán ra thị trường với mức giá hợp lý cùng chính sách bán hàng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua để ở cũng như đầu tư. Việc tính toán mức giá hợp lý thể hiện nhất quán quan điểm phát triển của OBC Holdings chúng tôi trên thị trường bất động sản, đó là đem tới cho khách hàng những giá trị thực, xây dựng lòng tin thay vì chạy theo tiếng vang ngắn hạn. Đồng thời, góp phần tạo lập quỹ nhà ở giá mềm dành cho các gia đình trẻ, nơi an cư lý tưởng và đầu tư bền vững, giá trị thực.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, một điểm quan trọng đó là hiện nay giá nhà khu vực này đang ở mức từ 40 - 50 triệu/m2, nhưng mức giá này trong thời gian tiếp theo sẽ thay đổi bởi sẽ có sự thay đổi đặc biệt về hạ tầng theo hướng hoàn thiện, có tính kết nối cao, giúp việc di chuyển từ Bình Dương cũ vào trung tâm TP.HCM dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng khi Thuận An đã trở thành một phần đô thị TP.HCM thì giá trị bất động sản tăng lên. Không chỉ giá bán mà chất lượng dự án nhà ở cũng được nâng cấp để phục vụ đa dạng nhóm đối tượng hơn.