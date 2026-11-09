A&K Tower: Mở lối an cư tại sự kiện 'An cư như ý - Trọn giấc mơ nhà'

Từ kỳ vọng an cư như ý…
Với chủ đề "An cư như ý - Trọn giấc mơ nhà", sự kiện được tổ chức nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm giá trị thực A&K Tower, đồng thời giới thiệu cơ hội sở hữu căn hộ với những ưu đãi hấp dẫn đến những khách hàng đang quan tâm dự án.
Tại chương trình, khách tham dự có dịp trải nghiệm khu triển lãm "Giấc mơ an cư" và thưởng thức các chương trình hấp dẫn.
Đến giải pháp tài chính thiết thực
Hoạt động mở bán cũng tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu giỏ hàng, lựa chọn căn hộ theo nhu cầu sử dụng và kế hoạch tài chính.
Chị Bích Liên, một trong những khách hàng đã nhận thông báo phê duyệt cấp tín dụng và chính sách "Mua nhà 3 không" cho biết: "Là người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, tôi rất ấn tượng với chương trình 'Mua nhà 3 Không'. Chính sách hỗ trợ vốn ban đầu, 0% lãi suất trong 24 tháng và ân hạn gốc 36 tháng tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Khi so sánh giữa phương thức vay ngân hàng và thanh toán bằng tiền mặt, tôi thấy sự khác biệt không quá lớn. Nhờ đó, tôi có thể cân nhắc phương án phù hợp để duy trì nguồn tiền cho các hạng mục đầu tư khác, thay vì tập trung toàn bộ dòng vốn vào một tài sản".
Đồng thời, chương trình "mua nhà 3 không săn iPhone đỏ" cũng đã tìm được chủ nhân thông qua các chương trình rút thăm may mắn dành cho khách tham dự.
Với thông điệp, mỗi người đều có nhu cầu cũng như khả năng tài chính khác nhau. Chính vì thế, một giải pháp tài chính phù hợp cho từng hoàn cảnh sẽ giúp giấc mơ an cư hoặc đầu tư hiệu quả càng trở nên thiết thực hơn.
Trường hợp của chị Hương Giang - một trong những khách hàng chọn căn 3PN và giải pháp "mua nhà 3 không" là một ví dụ. Với chị, chính sách tài chính là yếu tố quan trọng giúp chị hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ suốt 5 năm qua. Chị Giang cho biết, chưa từng nghĩ việc sở hữu nhà có thể trở nên thuận lợi đến vậy. Với mong muốn có thể giới riêng cho 2 con nhỏ, gia đình dự kiến sẽ chuyển về A&K Tower sinh sống khi dự án bàn giao thay vì xem đây đơn thuần chỉ là một khoản đầu tư.
Đây cũng chính là động lực quan trọng để OBC Holdings và các đối tác tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ hỗ trợ tài chính đến đảm bảo tiến độ xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện bàn giao vào Quý 1/2028 (dự kiến).
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