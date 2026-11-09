A&K Tower: Mở lối an cư tại sự kiện 'An cư như ý - Trọn giấc mơ nhà'

Từ kỳ vọng an cư như ý…

Với chủ đề "An cư như ý - Trọn giấc mơ nhà", sự kiện được tổ chức nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm giá trị thực A&K Tower, đồng thời giới thiệu cơ hội sở hữu căn hộ với những ưu đãi hấp dẫn đến những khách hàng đang quan tâm dự án.

Không khí sự kiện Mở bán và tri ân khách hàng dự án A&K Tower với chủ đề “An cư như ý - Trọn giấc mơ nhà” ngày 7.11.2026, tại White Palace Phạm Văn Đồng

Tại chương trình, khách tham dự có dịp trải nghiệm khu triển lãm "Giấc mơ an cư" và thưởng thức các chương trình hấp dẫn.

Khách tham dự trải nghiệm không gian sự kiện mang đến cảm xúc, gợi mở về tổ ấm tương lai tại A&K Tower

Đến giải pháp tài chính thiết thực

Hoạt động mở bán cũng tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu giỏ hàng, lựa chọn căn hộ theo nhu cầu sử dụng và kế hoạch tài chính.

Chị Bích Liên, một trong những khách hàng đã nhận thông báo phê duyệt cấp tín dụng và chính sách "Mua nhà 3 không" cho biết: "Là người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, tôi rất ấn tượng với chương trình 'Mua nhà 3 Không'. Chính sách hỗ trợ vốn ban đầu, 0% lãi suất trong 24 tháng và ân hạn gốc 36 tháng tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Khi so sánh giữa phương thức vay ngân hàng và thanh toán bằng tiền mặt, tôi thấy sự khác biệt không quá lớn. Nhờ đó, tôi có thể cân nhắc phương án phù hợp để duy trì nguồn tiền cho các hạng mục đầu tư khác, thay vì tập trung toàn bộ dòng vốn vào một tài sản".

Đội ngũ tư vấn trực tiếp hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin dự án, sản phẩm và các chính sách bán hàng tại sự kiện

Nhiều phần quà giá trị đã được gửi đến khách hàng giao dịch thành công

Đồng thời, chương trình "mua nhà 3 không săn iPhone đỏ" cũng đã tìm được chủ nhân thông qua các chương trình rút thăm may mắn dành cho khách tham dự.



Khách hàng Phùng Ngọc Phương Nhi may mắn nhận giải giá trị cao nhất - iPhone 18 Pro Max 1T

Với thông điệp, mỗi người đều có nhu cầu cũng như khả năng tài chính khác nhau. Chính vì thế, một giải pháp tài chính phù hợp cho từng hoàn cảnh sẽ giúp giấc mơ an cư hoặc đầu tư hiệu quả càng trở nên thiết thực hơn.

Trường hợp của chị Hương Giang - một trong những khách hàng chọn căn 3PN và giải pháp "mua nhà 3 không" là một ví dụ. Với chị, chính sách tài chính là yếu tố quan trọng giúp chị hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ suốt 5 năm qua. Chị Giang cho biết, chưa từng nghĩ việc sở hữu nhà có thể trở nên thuận lợi đến vậy. Với mong muốn có thể giới riêng cho 2 con nhỏ, gia đình dự kiến sẽ chuyển về A&K Tower sinh sống khi dự án bàn giao thay vì xem đây đơn thuần chỉ là một khoản đầu tư.

Đây cũng chính là động lực quan trọng để OBC Holdings và các đối tác tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ hỗ trợ tài chính đến đảm bảo tiến độ xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện bàn giao vào Quý 1/2028 (dự kiến).