Akira Phan kết hôn với vợ CEO ở tuổi 41

Trong ngày trọng đại, giọng ca Mùa đông không lạnh diện suit lịch lãm, cùng gia đình và dàn rể phụ mang tráp đến nhà gái bằng dàn xe cổ. Akira Phan gây chú ý khi chuẩn bị bộ sính lễ gồm 9 tráp mạ vàng được chế tác riêng, bên trong là những lễ vật thể hiện sự trân trọng dành cho gia đình cô dâu.

Không gian buổi lễ cũng được đầu tư kỹ lưỡng với tông vàng chủ đạo. Đây là gam màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, viên mãn. Hoa tươi phủ kín từ cổng đến khu vực làm lễ, nổi bật với hoa lan vũ nữ và tulip vàng. Trong đó, hoa lan vũ nữ được lựa chọn không chỉ bởi vẻ đẹp mềm mại, mà còn bởi ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng và may mắn. Đồng thời, đây cũng là biểu trưng cho tình yêu hạnh phúc, sự gắn bó bền chặt và viên mãn. Đây cũng là thông điệp mà cặp đôi muốn gửi gắm trong ngày trọng đại.

Cô dâu Phương Maika không lựa chọn áo dài truyền thống mà diện thiết kế váy cưới thanh lịch, thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Trước ngày trọng đại, người đẹp vẫn chu toàn công việc kinh doanh, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ ăn hỏi. Cô gây ấn tượng với người bạn đời bởi hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh và độc lập Ảnh: NVCC

Dưới sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động. Đại diện gia đình Akira Phan trao sính lễ gồm cả hiện vật và hiện kim, đặc biệt có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cùng bộ trang sức kim cương gửi tặng cặp đôi Ảnh: NVCC

Akira Phan hài hước chia sẻ rằng Phương Maika chính là người giúp anh “khép lại” cuộc sống độc thân, đồng thời xóa tan những nghi ngờ về giới tính từng tồn tại trước đây. Nói về người bạn đời, giọng ca Mùa đông không lạnh cho biết dù được biết đến là một doanh nhân mạnh mẽ, song khi ở bên chồng, cô nhỏ bé như “công chúa” và luôn dành cho anh những câu nói ngọt ngào Ảnh: NVCC

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm khi liên tục trao nhau ánh nhìn trìu mến và nụ hôn trước quan viên hai họ. Đáng chú ý, MC Nguyên Khang tiết lộ một chi tiết thú vị trong sính lễ là hạt hướng dương, một kỷ niệm riêng mang ý nghĩa gắn kết của cặp đôi Ảnh: NVCC

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động tại buổi lễ là khi Akira Phan thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho gia đình và con riêng của vợ, cho thấy sự gắn kết và trách nhiệm trong vai trò mới. Những khoảnh khắc sau khi được lan tỏa trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả và bạn bè trong giới nghệ sĩ Ảnh: NVCC

Vợ doanh nhân của Akira Phan là ai?

Được biết, Phương Maika hiện là CEO của một công ty tập trung vào các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có thời gian dài đồng hành, cùng xuất hiện tại nhiều sự kiện và nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ gây chú ý khi thông báo về chuyện lập gia đình ở tuổi 41. Nói về người bạn đời, Akira Phan chia sẻ: “Em khiến anh hiểu rằng, trưởng thành không phải là đi thật xa một mình, mà là tìm được một người để cùng đi thật lâu. Và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra mình muốn sống có trách nhiệm hơn - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho một người khác. Nắm tay nhau - không phải để giữ chặt, mà để khi một người chênh vênh, người còn lại vẫn đủ vững vàng để nâng đỡ”.

Sau lễ ăn hỏi, Akira Phan và doanh nhân Phương Maika dự kiến sẽ tổ chức tiệc cưới vào tháng 9.2026.