Akira Phan tiết lộ mối quan hệ với 3 con riêng của vợ CEO

Akira Phan cho biết cuộc sống của anh hiện tại xoay quanh gia đình. Theo nam ca sĩ, hai người gần như ở bên nhau suốt ngày, lúc hiếm hoi tách nhau là khi anh chơi thể thao hoặc có công việc riêng. Trong khi đó, Phương Maika nhận xét chồng là người hiền lành, điềm đạm và đặc biệt kiên nhẫn trong cách xử lý mâu thuẫn. Nếu có tranh cãi, cặp đôi không để cảm xúc “leo thang” mà chủ động làm hòa bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng. “Chúng tôi không có chuyện giận dai, cũng không nói lời làm tổn thương nhau”, nữ doanh nhân nói.

Akira Phan thừa nhận bản thân không phải người nóng nảy. Khi bức xúc, anh thường chọn cách im lặng hoặc tránh đối đầu trực tiếp. Sau đó, hai vợ chồng sẽ ngồi lại để phân tích vấn đề, xác định đúng sai và tìm cách điều chỉnh. Nam ca sĩ cho biết anh không đặt mình vào vị trí gia trưởng, mà luôn lắng nghe ý kiến của vợ.

Trong nhiều trường hợp, Phương Maika là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng mọi lựa chọn đều dựa trên sự thống nhất của cả hai. “Tôi dễ tính, miễn vợ và các con cảm thấy vui là được”, anh nói.

Sự tôn trọng là yếu tố cốt lõi trong cách Akira Phan và Phương Maika xây dựng gia đình Ảnh: NSX

Hành trình chinh phục Akira Phan của vợ CEO

Akira Phan và Phương Maika chọn ngày 8.8 làm mốc kỷ niệm chính thức tìm hiểu, sau quãng thời gian gặp gỡ trước đó. Ban đầu, Akira Phan từng nghĩ đối phương có phần “khó gần”, nhưng càng tiếp xúc anh càng nhận ra sự chân thành và giản dị phía sau. Từ đó, anh chủ động tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn.

Về phía mình, Phương Maika biết đến Akira Phan qua âm nhạc, từng yêu thích ca khúc Điều ước giản đơn. Tuy nhiên, điều khiến cô rung động không phải danh tiếng mà là tính cách ngoài đời của nam ca sĩ. “Anh ấy hiền, thật và dễ gần. Những lần anh rủ đi uống nước ép, anh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống, khiến tôi dần hiểu và cảm nhận được sự đồng điệu”, nữ doanh nhân nói.

Akira Phan cho biết chỉ sau khoảng một tháng tìm hiểu, anh đã quyết định chia sẻ toàn bộ câu chuyện cá nhân, bao gồm cả những điều riêng tư nhất với Phương Maika. Theo nam ca sĩ, đây là cách anh “đặt cược” vào mối quan hệ khi đã xác định nghiêm túc, để nữ doanh nhân không bị bất ngờ khi đối diện với những thông tin từ bên ngoài.

Akira Phan từng trải qua giai đoạn trầm cảm, mất tiền tỉ trước khi gặp Phương Maika Ảnh: NSX

Phương Maika kể thời điểm mối quan hệ được công khai, cô nhận hàng trăm tin nhắn từ người lạ. Tuy nhiên, vì đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nữ doanh nhân cho biết ở độ tuổi hiện tại, cô không tìm kiếm sự hoàn hảo. Thay vào đó, điều quan trọng là cảm giác bình yên và hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình chọn. “Tôi không tin vào hình mẫu lý tưởng như trong phim. Tôi chỉ cần một người mang lại sự an toàn và vui vẻ trong cuộc sống”, cô nói.

Một trong những dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ là giai đoạn Akira Phan phải nhập viện điều trị bệnh. Thời điểm đó, dù mới quen, Phương Maika vẫn sắp xếp công việc để túc trực chăm sóc anh. Nam ca sĩ cho biết đây là lúc anh nhận ra tình cảm thật sự của đối phương. “Khi mình nằm viện, ai ở bên cạnh mình lúc đó là người mình sẽ trân trọng”, anh chia sẻ.

Phương Maika hiện có ba con riêng, trong khi Akira Phan cũng có con trai đang sinh sống tại Úc. Cả hai đều cởi mở khi chia sẻ về hoàn cảnh này và xem đó là sự đồng cảm hơn là rào cản. Nam ca sĩ cho biết anh yêu quý các con của vợ, đặc biệt ấn tượng với sự ngoan ngoãn, biết suy nghĩ của các bé. Khoảnh khắc anh chơi thể thao cùng các con khiến Phương Maika cảm thấy yên tâm về lựa chọn của mình.

Nữ doanh nhân chia sẻ cô từng đặt nặng yếu tố người bạn đời có yêu thương con mình hay không. Theo cô, đây là điều quan trọng với những phụ nữ từng trải qua đổ vỡ. Ở chiều ngược lại, Akira Phan cũng nhận được sự cảm thông khi nói về mối quan hệ với con trai. Do sống xa con từ nhỏ, anh thừa nhận có khoảng cách tình cảm. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của vợ, anh dần cởi mở hơn và tìm cách kết nối lại. “Với tôi, con nào cũng là con. Tôi sẽ yêu thương tất cả như nhau”, anh nói.