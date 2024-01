Akuna với trải nghiệm fine dining xứng tầm thế giới ở Sài Gòn

Điều hành Akuna là Bếp trưởng Sam Aisbett đến từ Melbourne, Úc, từng dẫn dắt nhà hàng Whitegrass ở Singapore đạt sao Michelin đầu tiên vào năm 2017 và có vị trí trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á vào năm 2018. Sau thành công ấy, anh lại muốn một cuộc phiêu lưu khác để đi tìm điều mới lạ.

Không gian lãng mạn và tầm nhìn từ trên cao ngoạn mục

Tầm nhìn từ nhà hàng Akuna có góc rộng hơn 180 độ, nơi thực khách có thể nhìn thấy đoạn sông Sài Gòn tuyệt đẹp về đêm, cầu Ba Son ngay trong tầm mắt. Bữa ăn tối tại đây là một trong những địa điểm lãng mạn nhất của Sài thành. Ánh đèn trang trí của nhà hàng mô phỏng như một dòng sông ánh sáng, hòa với ánh đèn lung linh từ các tòa nhà xung quanh phản chiếu xuống mặt sông tạo ra một không gian kỳ diệu. Akuna mang vẻ đẹp trang nhã và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Đèn trang trí nhà hàng như một dòng sông ánh sáng, như ý nghĩa tên gọi Akuna

Trên tường là những bức tranh của họa sĩ Tony Wilson, một họa sĩ Úc. Thật tình cờ, hàng loạt bức tranh của họa sĩ treo ở đây mang chủ đề "Journey" (Hành trình), với các tác phẩm như "We meet at the river" (Gặp nhau nơi dòng sông), "Gentle Misty Rain" (Mưa bụi), không chỉ rất thích hợp với thiết kế của nhà hàng, mà còn thể hiện triết lý bắt nguồn từ di sản văn hóa Úc và trải nghiệm tại Việt Nam của tác giả: Sự kết nối của chúng ta với nhau và với thế giới xung quanh, để hiểu nhau và đồng cảm với nhau hơn.

Tranh của họa sĩ Tony Wilson (Úc) ẩn chứa những thông điệp của Akuna

Khối đèn chùm trên trần nhà tạo cảm giác như dòng nước chảy, đúng như tên gọi Akuna- tiếng Úc có nghĩa là dòng nước chảy, cộng với đèn trang trí trên tường hình khối băng, tạo thành một tổng thể hài hòa mang lại cảm giác dễ chịu cho thực khách khi bước vào nhà hàng.

Dãy bàn gỗ tự nhiên tuyệt đẹp sát bếp mở làm từ cẩm thạch là một điểm nhấn của nhà hàng, Tại đây, thực khách có thể ngắm những món ăn được trình bày như một món mỹ thực ngay trước mắt, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tinh tế của món ăn mà đội ngũ bếp của nhà hàng mang đến.

Thực đơn 6 món đầy ngạc nhiên và sáng tạo

Món chính ấn tượng đầu tiên được mang ra, thực khách trầm trồ về tác phẩm tạo hình của món sashimi cá ngừ vây xanh Nhật Bản. Món Nhật từ lâu đã mang lại vẻ đẹp thị giác ấn tượng. Thách thức của bếp trưởng là phải tạo ra một cách trình bày mới lạ cho món cá sống của Akuna không được giống với bất kỳ đĩa thức ăn nào đã từng có trên thế giới. Lấy cảm hứng từ hình dáng của món nem và gỏi cuốn Việt Nam, Bếp trưởng Sam đã thái mỏng từng lát cá, cuộn hình dáng như điếu xì gà, bên trong là sốt kem cải ngựa.

Phần trình bày tạo nên ấn tượng như đang khám phá đáy đại dương và miếng cá đang nằm trên tấm thảm rêu tuyệt đẹp, trang trí với củ cải cắt hình chiếc nón lá mini. Đi cùng món ăn này có tới 4 loại thạch khác nhau: Thạch cà chua, thạch dưa chuột, thạch trà atisô và thạch dashi, lấy cảm hứng từ trân châu của món trà sữa.

Món chính thứ hai là ngan om đỏ kiểu Trung Hoa, được lấy cảm hứng từ chuyến đi Hà Nội của bếp trưởng Sam. Màu hồng hồng của lát thịt ngan đi cùng với ly vang hồng The Snow Line rất gợi cảm.

Món lưỡi cá sấu thái lát là một trong những món signature của nhà hàng

Khi món chính thứ ba, lưỡi cá sấu thái lát được trang trí đẹp kinh ngạc, trên đĩa trắng, với một số bông hoa ăn được, đặt trên miếng lót tròn làm từ da cá sấu, cùng với bộ muỗng nĩa gác lên chân cá sấu nhồi bông, thực khách tự hỏi, tại sao bếp trưởng có thể nghĩ ra một điều lạ lẫm như vậy.

Món chính tiếp theo là chim cút chần bơ ăn kèm hạt kê chua, rượu oloroso. Chim cút được nấu trong nước luộc gà đến khi chín vừa. Kê làm chua bằng cách ủ trong nước muối khoảng 5 ngày, đun nóng với crème fraiche và bơ truffle. Đầu bếp rưới nước sốt nấu từ xương chim cút nướng và rượu sherry Oloroso, thái nấm truffle trắng lên trên cùng.

Đặc biệt nhất phải kể đến món chính thứ năm, bò Wagyu Úc từ nhà David Blackmore. Loại thịt bò này không dễ mua vì số lượng của nhà sản xuất có hạn và chỉ bán cho người sành ăn, cung cấp cho các nhà hàng cao cấp tại 14 quốc gia.

Bò Wagyu Úc từ nhà David Blackmore khiến người sành ăn khó tính cũng phải khen ngợi

Thịt bò Wagyu có nhiều vân cẩm thạch, sau khi nấu chín tái có độ mềm "tan chảy trong miệng". Bếp trưởng Sam kết hợp với món dưa chua của Việt Nam, nấu với bơ, để "giải ngán", cùng với nấm mỡ và nấm hương nghiền, hạt diêm mạch, khiến cho món ăn này kết thúc trong sự sảng khoái và tâm đắc vô cùng.

Món chính thứ 6, món tráng miệng đầy mong chờ của bữa tiệc, được tạo hình như là các bông hoa xếp chồng lên nhau là bánh souffle hương mít, bánh meringue thạch mít có chứa rượu rum. Mít được chế biến kết hợp đã tạo nên hương thơm rất tinh tế và giúp cho bữa tiệc thú vị từ đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng, thực khách rời đi trong lưu luyến.

Nơi hẹn hò thú vị vào dịp đặc biệt

Với tầm nhìn toàn cảnh nhưng vô cùng riêng tư, nằm trên lầu 9 của khách sạn Le Meridien Saigon, nhà hàng Akuna là nơi gia đình gặp gỡ những dịp kỷ niệm quan trọng, dịp lễ tết của năm. Đây cũng là nơi hẹn hò thi vị của những người bạn chia sẻ sự độc đáo về không gian và ẩm thực có một không hai. Với đối tác đặc biệt, nhà hàng có những phòng riêng tư cho thực khách tiếp đãi cùng cách phục vụ tinh tế không làm gián đoạn câu chuyện.

Không gian phòng VIP phù hợp tiếp đối tác vì rất riêng tư và sang trọng

Akuna tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất được trồng ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu nhưng phải quý hiếm, có thành phần độc đáo hoặc không thường thấy để kết hợp với nhau, tạo ra những món ăn cao cấp và chất lượng nhất. Đi cùng với món ăn là bộ sưu tập rượu vang độc đáo trị giá 200.000 đô la, được Head Sommelier Huyền Hà chọn lựa để kết hợp với menu (wine pairings) tạo ra sự thăng hoa tột cùng cho bữa tiệc.

