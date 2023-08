'Alan Wake II' bị lùi ngày phát hành

Theo Engadget, lịch phát hành trò chơi của mùa thu năm 2023 được thay đổi liên tục, khi Remedy Entertainment và nhà phát hành Epic Games đã lùi ngày phát hành Alan Wake II thêm 10 ngày, cụ thể là ngày 27.10. Có vẻ như quyết định này không liên quan đến việc dành thêm thời gian để hoàn thiện trò chơi.

Theo đội ngũ phát triển, việc trì hoãn thời điểm ra mắt của Alan Wake II sẽ mang đến cho mọi người có thêm thời gian để trải nghiệm những trò chơi lớn khác cũng được ra mắt trong tháng 10. Cụ thể, tài khoản X chính thức của trò chơi Alan Wake đã đăng tải: "Tháng 10 là một tháng tuyệt vời để ra mắt trò chơi và chúng tôi hy vọng sự thay đổi ngày phát hành này sẽ mang lại nhiều không gian hơn cho mọi người thưởng thức các trò chơi yêu thích của họ".

Alan Wake II sẽ chính thức ra mắt vào 27.10 REMEDY

Ngoài ra, thời gian mới cũng sẽ giúp tựa game kinh dị sinh tồn được phát hành gần với lễ hội Halloween hơn. Trong thời gian chờ đợi, người hâm mộ sẽ có thể biết thêm nhiều thông tin về trò chơi khi nó được giới thiệu tại sự kiện Opening Night Live của hội nghị Gamescom vào ngày 22.8.

Tháng 10.2023 là một tháng đặc biệt với hàng loạt sự ra mắt của những tựa game lớn, Ngoài Alan Wake 2, người hâm mộ trò chơi điện tử cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những cái tên đình đám khác như Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2 và Metal Gear Solid: Master Collection, Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen và Cities Skylines II.

Đầu tuần này, Ubisoft cũng thông báo rằng họ sẽ phát hành Assassin's Creed Mirage sớm hơn một tuần vào ngày 5.10, trong khi bộ ba trò chơi Batman: Arkham Trilogy sẽ cập bến máy chơi game Switch của Nintendo vào ngày 13.10.