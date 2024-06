Albania - Tây Ban Nha (2 giờ ngày 25.6): Chờ bất ngờ lịch sử

A LBANIA NAY ĐÃ KHÁC XƯA

Theo tính toán của hãng Opta thì cơ hội chiến thắng cho Albania trước Tây Ban Nha là 16,7%, hòa là 21,6%. Tất nhiên, đấy chỉ là số liệu tham khảo. Bóng đá là trò chơi của quá nhiều chi tiết không thể cân, đo, đong, đếm. Trên thực tế, cơ hội chiến thắng của Albania trong đêm nay cao hơn sự thể hiện của những con số lạnh lùng. Mặt khác, số liệu dựa trên những so sánh, phân tích đơn thuần về chuyên môn vừa nêu cũng đã cho thấy: xác suất thắng của Albania ít ra cũng đã tương đương với xác suất của một pha bắt phạt đền thành công trong môn bóng đá.

Cơ hội vượt qua vòng bảng một kỳ EURO sẽ là động lực lớn để Albania (trái) quyết thắng REUTERS

Bạn đã từng thấy cơ man những pha bắt phạt đền thành công và chép miệng: Chuyện thường tình. Vâng, quá khác biệt so với kịch bản gần như phi thực tế, là Albania thắng Tây Ban Nha và lọt vào giai đoạn knock-out ở VCK EURO 2024. Một mặt, Albania tỏ ra không hề thua sút so với Croatia (hòa 2-2), lại tự hào sở hữu bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử EURO khi mở tỷ số ở trận thua Ý (1-2). Đấy không hề là "đội lót đường" như thân phận trước đây của Albania ở các vòng loại (chứ chưa nói đến VCK) EURO, World Cup. Họ đứng đầu bảng ở vòng loại - trên CH Czech, bỏ xa Ba Lan. Họ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 trong thủ tục bốc thăm chia bảng (Hà Lan chỉ đứng ở nhóm số 3, Ý ở nhóm số 4). Mặt khác, diễn tiến thực tế tại EURO này cũng đã cho thấy một Albania tự tin chơi bóng để hướng tới chiến thắng, có khả năng thực, chứ không phải chỉ là khả năng "trên giấy tờ". Bây giờ, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ là động lực lớn để Albania quyết thắng, trước một Tây Ban Nha không còn mục tiêu thi đấu trong trận cuối cùng. Bất chấp mọi kết quả, Tây Ban Nha vẫn vào vòng trong với tư cách đầu bảng. Albania sẽ làm nên lịch sử trong hoàn cảnh đặc biệt này?

T ÂY B AN N HA SẼ DÙNG "ĐỘI HÌNH B "

Chưa có đội nào từng mở tỷ số trong cả 3 trận vòng bảng mà lại không thắng trận nào ở đấu trường EURO. Vậy nếu trận này Albania mở được tỷ số, như họ đã làm trước Ý và Croatia, thì chỉ bấy nhiêu cũng đã đưa Albania đến gần mục tiêu "không thể tưởng tượng", là lọt vào giai đoạn knock-out? Cũng cần nói thêm: với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại không âm thì khả năng bị loại của Albania trong trường hợp ấy chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Chắc chắn Tây Ban Nha sẽ thay đổi rất nhiều trong trận đấu chủ yếu mang tính thử nghiệm này, không loại trừ khả năng thay cả đội hình chính. Thử nghiệm những phương án mới là điều gần như bắt buộc ở một giải lớn như EURO (người ta chỉ sợ không có điều kiện để làm như vậy). Và tất nhiên, một đội bóng "thử nghiệm" thì luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro thất bại, thường là yếu hơn hẳn so với điều kiện bình thường. Albania sẽ "được" đá với một Tây Ban Nha khác hẳn, mà Ý và Croatia không có cơ hội đọ sức. Đây là may mắn ngẫu nhiên, đến từ tình thế của cuộc chơi. Nhưng đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Albania trong trận gặp Croatia: gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, do công của chính cầu thủ Kalus Gjasula vốn là "tội đồ" vừa đốt lưới nhà trước đó không lâu.

Ấn tượng về Tây Ban Nha tại EURO năm nay là việc rũ bỏ lối chơi tiki-taka, giữ bóng ít hơn (lần đầu tiên, sau 136 trận liên tiếp luôn giữ bóng nhiều hơn đối thủ), nhưng lại đè bẹp Croatia 3-0 ở trận ra quân. Nhưng đến trận thắng Ý 1-0, Tây Ban Nha lập tức quay về sở trường giữ bóng, chuyền nhiều vừa để tấn công vừa để đối phương không có cơ hội tấn công. Ý chỉ có 4 cơ hội sút bóng trong trận ấy. Tất cả cho thấy, Tây Ban Nha có lối chơi linh động, đá được nhiều kiểu khác nhau. Vấn đề hôm nay của họ chỉ là mức độ ăn ý của "đội hình B" ra sao.