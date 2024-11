Album của các ca sĩ vượt trội về chất lượng

Sự trở lại của "concept album"

Album chủ đề (concept album) là khái niệm album được xây dựng, sáng tác dựa trên một chủ đề hoặc ý tưởng xuyên suốt, kể một câu chuyện liền mạch qua các bài hát; đối lập với một album tập hợp các ca khúc không liên quan nhau. Phát hành album ở thời điểm hiện giờ không chỉ xây dựng "chất" riêng cho nghệ sĩ thông qua việc đầu tư lớn cả về sáng tạo lẫn kỹ thuật, mà còn mang đến sự chuyên nghiệp và đa dạng cho thị trường nhạc Việt.

Album CineLove của Phan Mạnh Quỳnh ẢNH: NSCC

Ca - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sau 10 năm ca hát vừa ra mắt album đầu tay CineLove thu âm với dàn nhạc giao hưởng, gồm các bài hát đình đám từng sử dụng trong các phim điện ảnh, cùng với Đưa em đi - nhạc phẩm sáng tác 10 năm trước, và 3 bài hát mới: Hoa mặt trời, Datanla, Đại dương. Trả lời cho câu hỏi vì sao sau nhiều năm hoạt động đến giờ mới có album riêng, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: "Trước đây, tôi chưa ra album vì muốn chờ đủ các ca khúc cùng mạch cảm xúc. Có những ca khúc dù đã cũ, nhưng tôi cảm thấy phù hợp, nên quyết định đưa vào album CineLove để xây dựng trọn vẹn câu chuyện tình yêu. Việc thu âm với dàn nhạc lớn là sự đầu tư khiến tôi cảm thấy mãn nguyện vì sự chân thật từ nhạc cụ khiến cảm xúc trong bản phối tăng lên rất nhiều". Từ album này, Phan Mạnh Quỳnh đã quyết định tổ chức live concert Chuyến tàu: Mùa đông vào ngày 4.1.2025 với quy mô khoảng 5.000 khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Ca sĩ Tùng Dương cũng vừa giới thiệu đến công chúng album mới mang tên Multiverse (Đa vũ trụ) với 12 bài hát, gửi gắm những triết lý sống của anh trong những tháng năm bước sang một ngưỡng mới của cuộc đời. 12 bài hát trong album được chia thành 2 chương. 6 bài hát ở nửa đầu là cái nhìn ra vũ trụ bao la - một "vũ trụ bên ngoài" mà chúng ta có thể quan sát được. Còn nửa sau của album là câu chuyện về "vũ trụ bên trong" mỗi con người để nhìn nhận bản thể chính mình. Trong album Multiverse, cả hai vũ trụ ấy đều thể hiện hài hòa với tinh thần art-pop, pha trộn các yếu tố pop, rock và nhiều thể loại mới khác. Album cũng có sự tham gia của những producer trẻ nổi bật như: Drum7, Maiki, Nân, ca sĩ Mono, Tăng Duy Tân… để tạo ra sự kết hợp thú vị giữa thế hệ cũ và mới.

Album Multiverse của Tùng Dương ẢNH: NSCC

Ca - nhạc sĩ Vũ. với album Bảo tàng của nuối tiếc tiếp tục chinh phục khán giả bằng chất nhạc indie đầy cảm xúc và hoài niệm. Nhóm nhạc Da Lab đã dành 3 năm để hoàn thiện album Moon (Mặt trăng) do nhạc sĩ Only C sản xuất gồm 11 ca khúc có sự góp giọng của Miu Lê, Phương Ly, Juky San, Nhím Biển (Chillies)... Trong khi đó, ca - nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân bứt phá với album Khu vườn tình gồm 10 sáng tác đa dạng từ disco đến R&B, hợp tác với các nhà sản xuất Drum7, 2pillz. Album gây chú ý với ca khúc Ikigai song ca cùng Bích Phương, ghi dấu hành trình trưởng thành của anh trong âm nhạc.

Ngoài ra, còn có thể kể đến các album đáng chú ý khác như: 421 kỷ niệm 15 năm làm nghề của rapper Karik, Cho những ngày âm u của nữ ca sĩ Mademoiselle (tên thật Nguyễn Hồng), Những đứa trẻ của nhóm nhạc cùng tên, The Wxrdies của rapper Wxrdie…

Thời kỳ của những album đỉnh cao

Các album mới tung ra thị trường gần đây cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng từ khâu sáng tác đến hòa âm phối khí. Các nhà sản xuất âm nhạc hiện nay cho thấy vai trò quan trọng của họ trong album riêng của nghệ sĩ. Chẳng hạn, với album của Tùng Dương, yếu tố âm nhạc dân tộc được kết hợp khéo léo với nhạc điện tử, tạo nên sự độc đáo, cuốn hút.

Album Khu vườn tình của Tăng Duy Tân ẢNH: NSCC

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Làm album không đơn thuần là thu thập một vài ca khúc; đó là hành trình đầy thử thách nhưng cũng nhiều hứng khởi. Chúng tôi phải nghĩ cách làm sao để câu chuyện âm nhạc xuyên suốt, kết nối từng bài hát và mang lại trải nghiệm đáng nhớ nhất cho khán giả".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết: "Khi làm album với các nhạc sĩ trẻ, các bạn chỉnh cách tôi hát, cách đưa tinh thần vào bài hát, ban đầu tôi thấy rất khó, nhưng đã cố gắng làm theo. Tôi rất thích điều này và muốn nói lời cảm ơn các bạn trẻ đã truyền năng lượng trẻ, hợp thời đến tôi". EP Nhắm mắt, bật nhạc, tắt phone của Hồ Ngọc Hà sau 18 tiếng ra mắt đã đứng top 1 iTunes VN và nhận "cơn mưa lời khen" khi âm nhạc rất bắt tai, thời thượng, dễ khiến người nghe nhún nhảy theo. EP này đánh dấu nỗ lực của Hồ Ngọc Hà với 20 năm làm nghề luôn cập nhật, tìm tòi ê kíp mới, chất liệu âm nhạc phù hợp xu thế chung của thế giới.

Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong nhận định: "Khi các nghệ sĩ bắt đầu đầu tư đúng đường, ưu tiên chất lượng hàng đầu cho các album mới, điều này đồng nghĩa với việc họ không chỉ làm âm nhạc vì xu hướng thịnh hành nhất thời, mà còn vì giá trị nghệ thuật dài lâu. Và có thể nói, thời kỳ của những album đỉnh cao đang đến!".