Album mới của Taylor Swift tiếp tục gây tranh cãi

Theo The Guardian, việc biến mỗi đợt phát hành sản phẩm thành một trò chơi tìm ẩn ý luôn là con dao hai lưỡi. Nó khiến công chúng và giới phê bình soi xét kỹ hơn vào động cơ thực sự của Taylor Swift.

Mới đây, khi nữ ca sĩ tuyên bố tung ra phiên bản mở rộng The Encore cho album The Life of a Showgirl, một tác phẩm vốn chịu nhiều lời chê bai trước đó, không ít người lập tức hoài nghi. Tờ The Guardian nhận định, động thái này hoặc để nhắc nhở hội đồng trao giải Grammy trước đợt bỏ phiếu, hoặc nhằm chặn đường chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Ella Langley.

Taylor Swift bùng nổ trên sân khấu Eras Tour tại Argentina hồi tháng 11.2023 Ảnh: AP

Sự hoài nghi này không phải không có cơ sở. Năm ngoái, khi giới thiệu Showgirl, Taylor Swift từng quả quyết rằng album 12 bài này sẽ giữ nguyên bản, hoàn toàn khác với The Tortured Poets Department từng tăng từ 16 lên 31 bài ngay ngày ra mắt. Thế nhưng, điều đó cũng chẳng ngăn được cô phát hành tới 34 phiên bản đĩa khác nhau nhằm đẩy doanh số.

Sau khi album đạt kỷ lục bán chạy tuần đầu tại Mỹ, nữ ca sĩ sang Thụy Điển ăn mừng cùng các cộng sự. Cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng trong cảm hứng dâng trào tại phòng thu, cả đội đã viết thêm bài mới. Tuy nhiên, cách làm này đang khiến dự án kéo dài lê thê, vô tình làm loãng đi thông điệp ban đầu.

Màn đáp trả của Taylor Swift bằng âm nhạc

Tờ The Guardian cho rằng điểm mang đậm "chất Taylor Swift" nhất ở 4 ca khúc mới bổ sung chính là sự điều chỉnh hướng đi đầy quyết liệt. Bất chấp những phản ứng gay gắt từ người hâm mộ hay giới phê bình, cô luôn tìm cách đáp trả bằng âm nhạc.

Nếu album gốc Showgirl bị chê quá nhiều lời và thiếu các bản hit bùng nổ, thì các bài hát trong bản The Encore đã cắt gọt bớt sự dông dài. Nữ ca sĩ tập trung vào những đoạn điệp khúc bắt tai và nhịp chuyển dồn dập vốn là sở trường. Hình ảnh đó gợi liên tưởng đến một vũ công đầy tham vọng đang dốc hết sức trên sân khấu để chứng minh mình vẫn xứng đáng được yêu mến.

Trong số 4 bài mới, Patient Zero là đĩa nhạc đáng chú ý. Dựa trên tiếng đàn violin Celtic trầm buồn, bài hát mang màu sắc thử nghiệm âm thanh khá giống album Lover, kết hợp với điệp khúc dai dẳng mang lại cảm giác dễ gây nghiện.

Một điểm sáng khác là Pink Clouding, lời xin lỗi trưởng thành gửi đến người yêu cũ. Bài hát thuộc thể loại pop thuần túy, mang giai điệu synth-pop ấm áp, thể hiện sự hối tiếc và tính nhân văn rõ rệt, khác hẳn với chất nhạc mang thiên hướng "trẻ con" ở bản gốc.

Taylor Swift xúc động khi nhận giải Nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc iHeartRadio 2026 ở Los Angeles (Mỹ) Ảnh: Reuters

Vòng lặp luẩn quẩn của sự thù hận

Tuy nhiên, sự tinh tế đó nhanh chóng bị lu mờ bởi các ca khúc còn lại. Bài hát Cleveland! nói về việc bạn trai Travis Kelce yêu cô bất chấp những lời giễu cợt trên mạng xã hội. Theo The Guardian, ca khúc này mang đậm sự tự mãn và có phần chua chát một cách kỳ quặc đối với một bản nhạc rộn ràng. Tiêu chuẩn tình yêu được đặt ra trong bài hát cũng thấp đến kinh ngạc khi nữ ca sĩ tuyên bố chỉ cần tìm một người "chịu nổi tính nết của bạn".

Tờ The Guardian phân tích, dù liên tục than phiền về những kẻ ghét mình, Taylor Swift lại không ngừng viết nhạc về họ. Càng ra mắt những bài hát mang tính công kích cá nhân, cô lại nhận về nhiều lời chỉ trích, và từ đó lại tiếp tục... sáng tác thêm các bài hát tương tự. Đó là một vòng lặp luẩn quẩn mà nữ ca sĩ dường như không thể hoặc không muốn thoát ra.

Tác phẩm khép lại bằng Babylon, một bài hát có không khí u ám cùng câu chuyện gia đình tan vỡ phức tạp. Theo đánh giá từ The Guardian, cả 4 ca khúc bổ sung đều mang cảm giác rời rạc, giống như các mảnh ghép thừa được nhặt nhạnh từ những album khác nhau.

The Guardian cho rằng việc cố gắng ra mắt quá nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn đang làm sự sáng tạo của Taylor Swift yếu đi rõ rệt. Có lẽ điều tốt nhất cho nữ ca sĩ vào lúc này là tạm ngừng hoạt động một thời gian để tái tạo lại năng lượng nghệ thuật.