Album thứ 2 của nghệ sĩ guitar An Trần được hãng Naxos phát hành

Về tin vui này, An Trần (hiện sinh sống và giảng dạy, hoạt động âm nhạc tại Mỹ) cho biết, khoảng 20 năm trước, khi là một đứa trẻ, anh từng nghe những album trước đó trong series của nhà soạn nhạc lãng mạn người Pháp Napoleon Coste. "Thật không thể tưởng tượng được 20 năm sau, tôi đã có diễm phúc được chơi nhạc của ông và thực hiện đĩa tiếp theo - đĩa thứ 6 trong series những tuyệt phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 19 này", An Trần nói.

Theo An Trần, trong lần về Việt Nam sắp tới, anh sẽ tìm cách để có thể phát hành chính thức album thứ 2 này tại quê hương NSCC

Có một điều thú vị là, như An cho biết, trong series này, từ vol.1-vol.5 hãng Naxos đã thu âm 20 năm trước, đến nay hãng mới tiếp tục phát hành vol.6, với tiếng đàn An Trần.

Tại sao là An Trần?

"Sau khi thu xong đĩa đầu tiên (Stay, My Beloved, gồm những bản dân ca Việt Nam chuyển soạn cho guitar và những tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam viết cho guitar), tôi gửi đi giới thiệu nhiều hãng xem hãng nào có thể phát hành. Cuối cùng, Frameworks Records - một hãng con của Sony Music phát hành đĩa này.

Album đầu tiên của An Trần - Stay, My Beloved

Dù vậy sau đó album cũng đã đến được với Naxos. Có lẽ phía Naxos thích tiếng đàn của tôi (cười), cũng có thể họ thích các bài nhạc Việt Nam, nên đã mời tôi ký hợp đồng làm nghệ sĩ của họ để thu những đĩa của hãng".

An Trần có quốc tịch Mỹ từ năm 2022 và chào đón cô con gái đầu lòng vào năm này NSCC

An cho biết thêm, "chúng tôi ký hợp đồng từ năm 2020 nhưng đến tháng 6.2022 mới thu âm được, vì Covid-19". Vì nhà sản xuất album ở Canada nên anh đã thu âm đĩa nhạc ở nơi này, tại một nhà thờ. "Nhà sản xuất có một nhà thờ rất tuyệt vời, chúng tôi thu âm ở đó để lấy được tiếng vang - âm thanh đẹp nhất trong không gian này", An nói.

An Trần sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh bắt đầu học chơi guitar từ năm 10 tuổi. Năm 12 tuổi, An đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ guitar Việt Nam. Sau đó, anh đã nhận được học bổng theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Yale (Mỹ) và chương trình tiến sĩ tại Đại học Northwestern (Mỹ). An Trần vừa hoàn thành bậc học tiến sĩ năm nay. Anh hiện giảng dạy guitar cổ điển tại 2 trường: Đại học Northern Illinois và Đại học Illinois Chicago, Mỹ.