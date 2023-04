Alec Baldwin cám ơn vợ khi cáo buộc tội ngộ sát sau vụ nổ súng được bãi bỏ

Alec Baldwin (65 tuổi) lên Instagram để cảm ơn vợ mình - Hilaria - ngay sau khi các cáo buộc hình sự chống lại ông liên quan đến cái chết của nhà quay phim Rust - Halyna Hutchins được bãi bỏ.

Các cáo buộc hình sự lần đầu tiên được đưa ra đối với Alec Baldwin vào tháng 1.2023 về vụ xả súng trên trường quay vào tháng 10.2021 khiến Hutchins (42 tuổi) thiệt mạng và đạo diễn Joel Souza bị thương.

Alec Baldwin và vợ Hilaria PEOPLE

"Tôi nợ tất cả những gì tôi có với người phụ nữ này", Alec chú thích dưới một bức ảnh chụp hai người ôm nhau - thêm vào "Và với anh, Luke", có khả năng ám chỉ luật sư Luke Nikas, người đại diện cho nam diễn viên trong vụ án.

Alec Baldwin và người phụ trách vũ khí trong phim Rust là Hannah Gutierrez-Reed trước đây đều bị buộc tội ngộ sát. Các công tố viên đã bỏ cáo buộc về sử dụng vũ khí không an toàn đối với cả hai vào tháng 2.2023.

Trong một tuyên bố được chia sẻ với People hôm 20.4, luật sư Nikas và Alex Spiro của Baldwin cho biết: "Chúng tôi hài lòng với quyết định bác bỏ vụ kiện chống lại Alec Baldwin và chúng tôi khuyến khích một cuộc điều tra thích hợp về các sự kiện, hoàn cảnh của vụ tai nạn thương tâm này".

Hutchins bị bắn chết vào ngày 21.10.2021, sau khi khẩu súng do Baldwin cầm có chứa đạn thật. Baldwin khẳng định rằng ông không bóp cò.

Alec Baldwin và Halyna Hutchins PEOPLE

Vào tháng 10.2022, Alec Baldwin và các nhà sản xuất khác của phim Rust đã dàn xếp một vụ kiện do Matthew, chồng của Hutchins đệ trình. Cùng với thỏa thuận, nhóm đã đồng ý hoàn thành bộ phim với Matthew hiện đang tham gia với tư cách là nhà sản xuất điều hành, cùng với nhà sản xuất được đề cử giải Oscar Grant Hill (The Thin Red Line ) và nhà quay phim Bianca Cline (Marcel the Shell with Shoes On) đang làm việc ở vị trí của Hutchins.

Vụ án hình sự chống lại Alec Baldwin về cái chết của nhà quay phim Halyna Hutchins vào tháng 10.2021 đã kết thúc vào thời điểm hiện tại.

ABC News đưa tin các cáo buộc hình sự lần đầu tiên chống lại Alec Baldwin (65 tuổi) chính thức được bãi bỏ.

Alec Baldwin dự kiến sẽ hầu tòa tiếp vào ngày 3.5 tới. Nam diễn viên từng tuyên bố không nhận tội tại tòa án hạt Santa Fe, bang New Mexico và không xuất hiện trong phiên điều trần đầu tiên về vụ án.