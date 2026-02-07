Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
ALEN Cadivi - Đại lý Cadivi cấp 1 uy tín chất lượng tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
07/02/2026 09:06 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường xây dựng và hạ tầng năng lượng Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu về dây cáp điện chất lượng cao, an toàn và bền bỉ ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, ALEN từng bước khẳng định vị thế là đơn vị phân phối chính hãng dây cáp điện Cadivi, cung cấp giải pháp vật tư điện tin cậy cho hàng nghìn công trình trên toàn quốc.

CADIVI - Thương hiệu dây cáp điện hàng đầu Việt Nam

Dây điện Cadivi là thương hiệu trực thuộc công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện. Dây cáp điện Cadivi được đánh giá cao nhờ độ bền cơ học, khả năng dẫn điện ổn định và đạt tiêu chuẩn an toàn TCVN, IEC cùng nhiều chứng nhận quốc tế.

ALEN - Cam kết phân phối các sản phẩm Cadivi chính hãng, chính thống

ALEN Cadivi - Đại lý Cadivi cấp 1 uy tín chất lượng tại TP.HCM- Ảnh 1.

Đại lý Cadivi ALEN là đối tác được ủy quyền phân phối dây cáp điện CADIVI chính hãng, thương hiệu này cam kết cung cấp sản phẩm có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tem chống hàng giả. Công ty có hệ thống sản phẩm đa dạng từ dây điện dân dụng, cáp điều khiển, cáp hạ thế đến các dòng cáp chuyên dụng cho công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin liên hệ:

