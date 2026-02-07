ALEN Cadivi - Đại lý Cadivi cấp 1 uy tín chất lượng tại TP.HCM

CADIVI - Thương hiệu dây cáp điện hàng đầu Việt Nam

Dây điện Cadivi là thương hiệu trực thuộc công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện. Dây cáp điện Cadivi được đánh giá cao nhờ độ bền cơ học, khả năng dẫn điện ổn định và đạt tiêu chuẩn an toàn TCVN, IEC cùng nhiều chứng nhận quốc tế.

Xem thêm bài viết liên quan: Giá dây điện Cadivi

ALEN - Cam kết phân phối các sản phẩm Cadivi chính hãng, chính thống

Đại lý Cadivi ALEN là đối tác được ủy quyền phân phối dây cáp điện CADIVI chính hãng, thương hiệu này cam kết cung cấp sản phẩm có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tem chống hàng giả. Công ty có hệ thống sản phẩm đa dạng từ dây điện dân dụng, cáp điều khiển, cáp hạ thế đến các dòng cáp chuyên dụng cho công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin liên hệ: