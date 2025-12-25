Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Algeria liệt kê tội ác của thực dân Pháp vào thời kỳ bị đô hộ

Khánh An
Khánh An
25/12/2025 12:29 GMT+7

Quốc hội Algeria thông qua luật liệt kê 'tội ác của thời kỳ thực dân Pháp', bao gồm 'các vụ thử hạt nhân, giết người ngoài pháp luật, tra tấn thể xác và tinh thần và cướp bóc tài nguyên một cách có hệ thống'.

Algeria thông qua luật liệt kê tội ác thời thực dân Pháp - Ảnh 1.

Các nghị sĩ tại Quốc hội Algeria

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.12 đưa tin Quốc hội Algeria vừa nhất trí thông qua một luật tuyên bố việc Pháp đô hộ nước này là một tội ác, đồng thời yêu cầu lời xin lỗi và bồi thường. Paris đã lên án động thái này là "mang tính thù địch".

Đứng trong phòng họp, các nhà lập pháp quàng khăn mang màu sắc quốc kỳ hô vang "Algeria muôn năm", khi họ vỗ tay tán thưởng việc thông qua dự luật trong đó nêu rõ Pháp phải chịu "trách nhiệm pháp lý về quá khứ thuộc địa của mình ở Algeria và những thảm kịch mà nó gây ra".

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh hai nước đang vướng vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn. Dù chủ yếu mang tính biểu tượng, động thái này vẫn có ý nghĩa chính trị quan trọng, theo giới phân tích.

Trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Algeria Brahim Boughali nói động thái này sẽ gửi "một thông điệp rõ ràng, cả trong và ngoài nước, rằng ký ức quốc gia của Algeria không thể bị xóa bỏ cũng không thể thương lượng".

Luật này liệt kê "tội ác của thời kỳ thực dân Pháp", bao gồm các vụ thử hạt nhân, giết người ngoài pháp luật, "tra tấn thể xác, tinh thần" và "cướp bóc tài nguyên một cách có hệ thống".

Văn bản này nêu rõ rằng "việc bồi thường đầy đủ và công bằng cho tất cả các thiệt hại vật chất và tinh thần do thực dân Pháp gây ra là quyền bất khả xâm phạm của nhà nước và nhân dân Algeria".

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp lên án việc thông qua luật này là phản tác dụng đối với "mong muốn nối lại đối thoại Pháp-Algeria và làm dịu các cuộc thảo luận về các vấn đề lịch sử".

Quan chức này cho biết Paris "không bình luận về chính trị nội bộ của Algeria", nhưng nhấn mạnh đến "những nỗ lực đã được triển khai" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm thành lập một ủy ban các nhà sử học để nghiên cứu giai đoạn cai trị thuộc địa.

Sự cai trị của Pháp đối với Algeria từ năm 1830-1962 vẫn là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước. Giai đoạn này xảy ra các vụ thảm sát hàng loạt và những đợt trục xuất quy mô lớn, kéo dài cho đến cuộc chiến giành độc lập đẫm máu giai đoạn 1954-1962.

Algeria cho biết cuộc chiến đã khiến 1,5 triệu người thiệt mạng, trong khi các nhà sử học Pháp đưa ra con số thấp hơn, tổng cộng khoảng 500.000 người chết, trong đó có 400.000 người Algeria.

Tổng thống Macron trước đây từng thừa nhận việc Pháp thuộc địa hóa Algeria là một "tội ác chống lại loài người", nhưng chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Khi được hỏi vào tuần trước về cuộc bỏ phiếu này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết ông sẽ không bình luận về "các cuộc tranh luận chính trị đang diễn ra tại các quốc gia khác".

Tin liên quan

Di sản lụi tàn của Pháp ở các cựu thuộc địa Tây Phi

Di sản lụi tàn của Pháp ở các cựu thuộc địa Tây Phi

Cuộc đảo chính ở Gabon vào cuối tháng 8 là "gáo nước lạnh" cho nỗ lực của Pháp trong việc duy trì kiểm soát các cựu thuộc địa.

Biểu tình dẫn tới phong trào lật đổ tượng nhân vật liên quan nô lệ, thực dân

Báo Trung Quốc: Phương Tây trả giá cho chủ nghĩa thực dân

Khám phá thêm chủ đề

pháp Algeria Tội ác Thực dân Đô hộ Thuộc địa macron
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận