Alluvia City - Mảnh ghép tiên phong hiện thực hóa quy hoạch đô thị sông Hồng

Hành trình quy hoạch đô thị sông Hồng kéo dài gần ba thập niên, bắt đầu từ đề án "Trấn sông Hồng" năm 1994 và qua nhiều nghiên cứu hợp tác quốc tế nhưng chưa thành công. Bước ngoặt chỉ đến sau Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, định hướng sông Hồng trở thành "trục xanh" của Thủ đô, ưu tiên phát triển cảnh quan, không gian công cộng và đảm bảo an toàn phòng chống lũ.

Bản đồ quy hoạch những cây cầu bắc qua sông Hồng ẢNH: TRÍCH QHCXDHN

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng chính thức xác lập con sông này là một trong năm trục động lực phát triển của Hà Nội. Với chiều dài 40 km, trên diện tích gần 11.000 ha, trục sông Hồng được định hướng trở thành không gian sinh thái - cảnh quan trung tâm, vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa dẫn dắt sự phát triển của cả vùng đồng bằng. Quy hoạch cho phép cải tạo, tái thiết các khu dân cư hiện hữu, mở ra cơ hội xây dựng những đô thị bên sông hiện đại.

Theo quy hoạch, đây sẽ là "trục phát triển kinh tế - xã hội, không gian văn hóa sáng tạo và biểu tượng của Hà Nội trong tương lai".

Trong bức tranh lớn đó, các dự án như Alluvia City (Văn Giang, Hưng Yên) trở thành mảnh ghép quan trọng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn biến sông Hồng thành trục xanh kết nối Hà Nội với các vùng phụ cận, thúc đẩy du lịch, thương mại và hình thành cộng đồng cư dân bên sông văn minh.

Alluvia City: Mảnh ghép tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn

Alluvia City được chủ đầu tư đặt trong mối quan hệ trực tiếp với bản đồ quy hoạch ven sông. Dự án phát triển trên vùng nghiên cứu diện tích lớn, được thiết kế theo nguyên tắc giảm mật độ xây dựng, nhường không gian cho mặt nước, cây xanh và hạ tầng công cộng. Theo thông tin dự án, mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, trong khi khoảng 20% quỹ đất được dành cho cây xanh và mặt nước - điều rất hiếm tại các khu phát triển xung quanh Hà Nội.

Trong cách triển khai, Alluvia City áp dụng triết lý "nương theo tự nhiên". Bà Hoàng Ngọc Ánh, Chủ nhiệm dự án Alluvia City mô tả về điều này: "Chúng tôi áp dụng giải pháp hạ tầng xanh với kè mềm dọc các kênh rạch, cho phép nước mưa thấm tự nhiên xuống đất, giảm áp lực tức thời cho hệ thống thoát nước. Các công viên bán ngập vừa là không gian vui chơi, vừa đóng vai trò hồ điều tiết khi mưa lớn".

Thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng, Alluvia City sẽ là mảnh ghép tiên phong cho đô thị sông Hồng trong tương lai

Dự án cũng tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, kết hợp hồ điều tiết và hành lang xanh dọc sông. Đây là những chi tiết kỹ thuật cần thiết để một đô thị ven sông vận hành ổn định, đồng thời bảo toàn cảnh quan. Các tuyến kè mềm, bờ đất thoải, vườn thủy sinh được bố trí nhằm vừa giữ mỹ quan vừa nâng cao khả năng sinh thái của không gian ven sông.

Khoáng nóng và phong cách sống "khoáng đạt"

Sự khác biệt lớn nhất của Alluvia City so với nhiều khu đô thị ven thủ đô là nguồn khoáng nóng tự nhiên được xác định tại khu vực. Dự án quy hoạch hai trung tâm khoáng công cộng quy mô lớn nhằm đưa liệu pháp khoáng vào đời sống cư dân, không chỉ là dịch vụ du lịch cuối tuần mà là thói quen chăm sóc sức khỏe thường nhật.

Bên cạnh đó, cảnh quan mặt nước, vườn thiền, hồ trung tâm 11,2 ha, đảo sự kiện và hệ tiện ích "wellness" được thiết kế để cư dân có thể tiếp cận khoáng, rèn luyện, thư giãn và giao lưu trong không gian công cộng an toàn, đa dạng hoạt động.

Thiết kế khu khoáng nóng công cộng ở Alluvia City - nơi sẽ là điểm đến du lịch khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe thường nhật của cư dân thủ đô nói riêng, các vùng lân cận nói chung

Đây là những dịch vụ và tiện ích hiện thực hóa khái niệm "phong cách sống khoáng đạt" mà Alluvia muốn kiến tạo: một đời sống rộng mở (tự do, nhiều không gian), cân bằng (sức khỏe - tinh thần) và cởi mở (cộng đồng kết nối).

Bước khởi đầu của "kỳ tích sông Hồng"

Paris - niềm tự hào của Pháp bên dòng Seine, London - biểu tượng nước Anh với sông Thames, hay Seoul - kỳ tích phát triển bên sông Hàn, tất cả đều chứng minh sức mạnh của những đô thị ven sông trong việc nâng tầm vị thế quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Alluvia City trở thành mảnh ghép tiên phong, mở ra viễn cảnh một "kỳ tích sông Hồng" ngay tại cửa ngõ phía đông nam Hà Nội. Vị trí ven sông cộng với kết nối hạ tầng theo quy hoạch khiến dự án có tiềm năng tạo chuỗi giá trị kinh tế mới: du lịch khoáng nóng, dịch vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày, thương mại ven sông, sự kiện - MICE trên quy mô lớn ngay sát thủ đô. Khi mạng lưới cầu và đường ven sông được hoàn thiện, Alluvia City sẽ trở thành trung tâm kích hoạt phát triển vùng, thu hút nguồn chi tiêu, tạo việc làm địa phương và gia tăng giá trị bất động sản xung quanh.

Từ một vùng bãi sông, Alluvia City mang trong mình sứ mệnh biến ý tưởng quy hoạch thành hiện thực, kiến tạo một đô thị ven sông an toàn, giàu trải nghiệm và thực sự "khoáng đạt" cho những cư dân tương lai.