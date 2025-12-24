Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Alphabet chi 4,75 tỉ USD thâu tóm Intersect để nâng cao hạ tầng năng lượng

Khải Minh
24/12/2025 15:15 GMT+7

Thương vụ mua lại Intersect giúp Google tiến gần hơn đến mục tiêu vận hành bằng năng lượng sạch vào năm 2030.

Theo Wccftech, Alphabet - công ty mẹ của Google, vừa thông báo hoàn tất thương vụ mua lại công ty hạ tầng năng lượng Intersect Power với giá trị lên tới 4,75 tỉ USD. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định và bền vững cho hệ thống trung tâm dữ liệu đang ngày càng mở rộng trên toàn cầu.

Google chi 4 , 75 tỉ USD thâu tóm Intersect nâng cao hạ tầng năng lượng sạch - Ảnh 1.

Một cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn của Intersect Power tại California (Mỹ)

ẢNH: INTERSECT POWER

Intersect Power, có trụ sở tại Mỹ, chuyên phát triển và vận hành các dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ điện quy mô lớn. Sau thương vụ này, Alphabet sẽ sở hữu trực tiếp nhiều cơ sở sản xuất năng lượng sạch, giúp công ty chủ động hơn trong việc đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu phục vụ dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc đầu tư vào Intersect Power không chỉ nhằm giảm sự phụ thuộc vào lưới điện công cộng mà còn phù hợp với cam kết của Alphabet về việc vận hành toàn bộ trung tâm dữ liệu bằng năng lượng không carbon vào năm 2030. Theo các phân tích, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng đáng kể trong những năm tới, đặc biệt khi các ứng dụng AI yêu cầu hạ tầng xử lý lớn hơn nhiều so với các dịch vụ truyền thống.

Trước đó, Google đã ký nhiều hợp đồng mua điện dài hạn với các dự án năng lượng tái tạo, nhưng việc trực tiếp sở hữu hạ tầng như trong thương vụ với Intersect được coi là bước tiến mới. Theo giới phân tích, động thái này phản ánh một xu hướng nổi bật trong ngành công nghệ, nơi các công ty không chỉ tiêu thụ mà còn dần trở thành nhà sản xuất năng lượng nhằm kiểm soát chi phí và đảm bảo tính bền vững.

Ngoài ra, thương vụ cũng thể hiện chiến lược lâu dài của Alphabet trong việc tích hợp năng lượng tái tạo vào chuỗi giá trị công nghệ. Việc kiểm soát trực tiếp nguồn điện giúp giảm rủi ro liên quan đến gián đoạn năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của công ty trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng khắt khe ở Mỹ và châu Âu.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
