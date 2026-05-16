Alpsolarr cùng ABSE lan tỏa giải pháp ‘Điện Mặt Trời 0 đồng’ đến từng mái nhà Việt

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hằng năm có khoảng 10% hộ gia đình và 10% cơ quan công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà, đồng thời phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026.

Nắm bắt xu hướng này, Alpsolarr phối hợp cùng Công ty cổ phần ABSE - đối tác phân phối và trung tâm bảo hành tại Việt Nam - chính thức giới thiệu giải pháp "Điện Mặt Trời 0 đồng", hướng đến cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp đang có nhu cầu tối ưu chi phí điện năng dài hạn.

Điểm nhấn tại sự kiện là Lễ ra mắt inverter thế hệ mới PULSE S4 ECO-HYBRID - dòng hybrid inverter ứng dụng AI giúp tối ưu điện mặt trời và duy trì nguồn điện ổn định khi mất điện. Sản phẩm tích hợp hệ thống "4 trong 1" gồm sạc/xả pin, phát điện PV, chuyển mạch lưới/máy phát và EMS trong cùng một thiết bị, mang đến thiết kế mỏng nhẹ, hiệu suất cao và tiết kiệm không gian lắp đặt cho nhà phố lẫn nhà xưởng.

Theo đại diện Alpsolarr, hệ thống sở hữu điện áp khởi động thấp 60V giúp thu nắng sớm, kéo dài thời gian phát điện và tối ưu hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP66 cùng khả năng chống xung sét Level 4, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Công nghệ AI cũng tự động tối ưu sạc/xả pin theo khung giờ điện, góp phần giảm chi phí điện năng cho gia đình và doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Alpsolarr và ABSE còn hướng đến bài toán tài chính - rào cản lớn nhất khiến nhiều gia đình và doanh nghiệp e ngại khi đầu tư điện mặt trời. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 10% chi phí ban đầu, phần còn lại được Shinhan Finance hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi thấp.

Với mô hình này, người dùng có thể tận dụng chính khoản tiền điện hằng tháng để đầu tư hệ thống năng lượng lâu dài. Sau khoảng 4 năm thanh toán, hệ thống sẽ thuộc sở hữu của khách hàng và tiếp tục tạo ra nguồn điện gần như miễn phí trong nhiều năm tiếp theo.

Thông qua thông điệp "mỗi mái nhà là một nguồn điện xanh", Alpsolarr và ABSE kỳ vọng góp phần thay đổi cách tiếp cận điện mặt trời tại Việt Nam: Từ một khoản đầu tư lớn trở thành giải pháp tài chính thông minh và bền vững cho cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp trong tương lai.

