Alpsolarr cùng ABSE lan tỏa giải pháp ‘Điện Mặt Trời 0 đồng’ đến từng mái nhà Việt

16/05/2026 07:00 GMT+7

Trong bối cảnh nhu cầu tiết kiệm điện và chủ động nguồn năng lượng ngày càng trở nên cấp thiết, điện mặt trời mái nhà đang được xem là xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Đặc biệt, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30.3.2026 về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đã tạo thêm động lực cho thị trường.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hằng năm có khoảng 10% hộ gia đình và 10% cơ quan công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà, đồng thời phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3,0% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026.

Nắm bắt xu hướng này, Alpsolarr phối hợp cùng Công ty cổ phần ABSE - đối tác phân phối và trung tâm bảo hành tại Việt Nam - chính thức giới thiệu giải pháp "Điện Mặt Trời 0 đồng", hướng đến cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp đang có nhu cầu tối ưu chi phí điện năng dài hạn.

Đối tác trải nghiệm inverter PULSE S4 ECO-HYBRID tại sự kiện

Điểm nhấn tại sự kiện là Lễ ra mắt inverter thế hệ mới PULSE S4 ECO-HYBRID - dòng hybrid inverter ứng dụng AI giúp tối ưu điện mặt trời và duy trì nguồn điện ổn định khi mất điện. Sản phẩm tích hợp hệ thống "4 trong 1" gồm sạc/xả pin, phát điện PV, chuyển mạch lưới/máy phát và EMS trong cùng một thiết bị, mang đến thiết kế mỏng nhẹ, hiệu suất cao và tiết kiệm không gian lắp đặt cho nhà phố lẫn nhà xưởng.

Theo đại diện Alpsolarr, hệ thống sở hữu điện áp khởi động thấp 60V giúp thu nắng sớm, kéo dài thời gian phát điện và tối ưu hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP66 cùng khả năng chống xung sét Level 4, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Công nghệ AI cũng tự động tối ưu sạc/xả pin theo khung giờ điện, góp phần giảm chi phí điện năng cho gia đình và doanh nghiệp.

Ông Lê Lâm Thuyền Giám đốc Công ty cổ phần ABSE chia sẻ những lợi ích khi hộ dân và doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Alpsolarr và ABSE còn hướng đến bài toán tài chính - rào cản lớn nhất khiến nhiều gia đình và doanh nghiệp e ngại khi đầu tư điện mặt trời. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 10% chi phí ban đầu, phần còn lại được Shinhan Finance hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi thấp.

Ban lãnh đạo hai đơn vị Alpsolarr và Công ty cổ phần ABSE cho ra mắt sản phẩm giải pháp điện mặt trời tích hợp lưu trữ PULSE S4 ECO-HYBRID

Với mô hình này, người dùng có thể tận dụng chính khoản tiền điện hằng tháng để đầu tư hệ thống năng lượng lâu dài. Sau khoảng 4 năm thanh toán, hệ thống sẽ thuộc sở hữu của khách hàng và tiếp tục tạo ra nguồn điện gần như miễn phí trong nhiều năm tiếp theo.

Thông qua thông điệp "mỗi mái nhà là một nguồn điện xanh", Alpsolarr và ABSE kỳ vọng góp phần thay đổi cách tiếp cận điện mặt trời tại Việt Nam: Từ một khoản đầu tư lớn trở thành giải pháp tài chính thông minh và bền vững cho cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần ABSE

10a, đường số 7, phường Tam Bình, TP.HCM, Việt Nam.

Hotline: 0989 863 308

Email: kimdung.nguyen@abse.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
