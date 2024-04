Âm nhạc sôi động, pháo hoa rực sáng tại NovaWorld Phan Thiet dịp 30.4

"Cháy" cùng âm nhạc sôi động và carnival rực rỡ sắc màu

Chỉ cách Sài Gòn 1 giờ 30 phút lái xe, du khách có thể nhanh chóng đến NovaWorld Phan Thiet và tận hưởng nhiều chương trình giải trí đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội Carnival NovaWorld Phan Thiet chào đón đại lễ 30.4. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến lễ hội âm nhạc hoành tráng và bùng nổ diễn ra từ 19h - 22h xuyên suốt 4 đêm từ 27.4 đến 30.4 tại quảng trường biển Bikini Beach rộng lớn.

Khách tham dự sẽ được gặp gỡ, "cháy" hết mình cùng những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu và DJ đang được yêu mến của showbiz Việt như: Jimmii Nguyễn & Jimmii Band, Lân Nhã, Ưng Hoàng Phúc, Phương Vy, Doube2T, Vicky Nhung, MC Vĩnh Phú… Cùng với đó, dàn ca sĩ trẻ sôi động, các DJ và MC Hype cực chất sẽ khuấy động không khí NovaWorld Phan Thiet xuyên suốt lễ hội.

Không chỉ có âm nhạc, những lễ hội carival phong cách Brazil rực rỡ sắc màu sẽ góp phần tô điểm thế giới giải trí đầy màu sắc của Carnival NovaWorld Phan Thiet. Tham gia lễ hội, du khách có thể chụp ảnh, nhún nhảy, được hòa mình vào không gian lễ hội âm nhạc và carnival sôi động, thổi bùng cảm xúc.

Thăng hoa cảm xúc với pháo hoa rực sáng bầu trời

Hấp dẫn không kém phải kể đến đêm pháo hoa lung linh, đầy màu sắc diễn ra vào đúng đêm 30.4 tại NovaWorld Phan Thiet. Ngắm nhìn pháo hoa cùng những người thân yêu, check-in, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này qua từng thước phim sống động là trải nghiệm bạn không nên bỏ lỡ trong dịp lễ này. Những đóa "hoa lửa" bung nở giữa biển trời lộng gió NovaWorld Phan Thiet, sẽ mang đến phút giây tràn ngập hứng khởi.

Đặc biệt, Quảng trường Bikini Beach, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc và pháo hoa là tọa độ check-in quen thuộc mà bất kỳ đoàn khách, du khách nào khi đến NovaWorld Phan Thiet cũng đều ghé qua. Không gian rộng rãi, thoáng đãng ngay bên bờ biển cùng các tiện ích hiện hữu liền kề như công viên Circus Land, Miami shophouse, cụm nhà hàng đa phong cách,… luôn có sức hút mãnh liệt bất kể ngày đêm.

Bùng nổ năng lượng với "vạn trải nghiệm" vui chơi giải trí

Một lý do quan trọng khác khiến bạn không thể bỏ qua NovaWorld Phan Thiet trong dịp đại lễ 30.4 chính là loạt công viên vui chơi giải trí độc đáo đang "gây sốt" mạng xã hội, có thể kể đến như: Lãnh địa khủng long Dino Park, Tiểu châu Phi Safari Cafe, Đồi Kỳ quan Wonder Hill,… Dù là một du khách "khó tính" thì với hàng loạt trò chơi hấp dẫn tại đây chắc chắn cũng sẽ khiến bạn mải chơi quên lối về.

Với những du khách ưa thích phiêu lưu mạo hiểm, Lãnh địa khủng long Dino Park quy mô lên đến 2,5ha, sở hữu mô hình khủng long T-rex động lớn bậc nhất Việt Nam (27m) cùng bộ sưu tập hơn 100 mô hình khủng long khác nhau sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Du hành vào Dino Park, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ thử độ can đảm với các loài khủng long bay ở Hẻm núi nguy hiểm, các loài khủng long ăn thịt ở Đầm lầy bí ẩn đến cảm giác hồi hộp khi chứng kiến cuộc giao tranh không khoan nhượng giữa khủng long T-rex và Spino huyền thoại.

Rời lãnh địa khủng long, mô hình cà phê bán hoang dã Safari Cafe sẽ níu chân những du khách yêu thích thiên nhiên và động vật lành tính. Bạn có thể thỏa thích khám phá vùng sinh thái bán hoang dã rộng đến 15ha với hàng trăm cá thể động vật như hươu cao cổ, ngựa vằn, linh dương, bò sừng dài,…. Đến Safari Cafe, du khách không chỉ được tham quan, thư giãn mà còn được "chữa lành" khi tương tác với động vật, thiên nhiên.

Các em nhỏ và gia đình chắc chắn sẽ yêu thích Đồi kỳ quan Wonder Hill, công trình chuẩn bị trình làng vào ngày 26.4 hứa hẹn sẽ là biểu tượng check-in của tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi du khách có thể khám phá Con tàu Kỳ quan, tương tác với những chú cừu dễ thương tại đồi cừu và thưởng thức ẩm thực tại không gian ngoài trời lộng gió. Từ Đồi Kỳ quan Wonder Hill, bạn có thể nhâm nhi một ly cà phê, phóng tầm mắt từ độ cao 71m so với mực nước biển xuống khung cảnh 3600 rộng lớn, nơi trước mắt là biển trời bao la, xung quanh là những khu vui chơi sôi động thuộc thiên đường du lịch giải trí NovaWorld Phan Thiet.

Ngoài ra, đến Phan Thiết mà bỏ lỡ Công viên nước Wonderland Water Park và Circus Land thì thật là đáng tiếc. Tổ hợp các trò chơi trên cạn – dưới nước từ nhẹ nhàng thư thái đến cảm giác mạnh, hứa hẹn sẽ đem lại cho cả gia đình những phút giây gắn kết tuyệt vời.

Bật mí với các tín đồ thích dịch chuyển, ngay trong lòng NovaWorld Phan Thiet còn có cả một thế giới ẩm thực đa dạng gây thương nhớ cho du khách và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê, các resort sang xịn mịn để cả gia đình cùng nhau nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng, tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái mà không cần di chuyển đi đâu xa.

Với nhiều khu vui chơi, giải trí độc đáo và chuỗi hoạt động lễ hội sôi động xuyên suốt 4 ngày đêm, NovaWorld Phan Thiet được dự báo sẽ bùng nổ du khách, tiếp tục khẳng định vị thế của điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Nam trong dịp lễ 30/4 năm nay.

