Ẩm thực kết hợp giải trí, ShopeeFood làm mới cuộc chơi đặt món trực tuyến 2025

Bước đi đột phá trong mô hình ẩm thực - giải trí, mở ra cánh cửa trải nghiệm đa điểm chạm

Trước xu hướng ẩm thực kết hợp giải trí ngày càng "lên ngôi", ShopeeFood từng bước tái định nghĩa thói quen ăn uống của giới trẻ bằng cách biến trải nghiệm đặt món thêm sáng tạo và giàu cảm xúc, thông qua việc gia tăng các điểm chạm trên hành trình người dùng.

Trong năm 2025, ShopeeFood tiên phong khai thác mô hình ăn uống kết hợp livestream, cho phép người dùng vừa theo dõi KOLs và nghệ sĩ trải nghiệm món ăn vừa tương tác, săn ưu đãi giới hạn và đặt món trực tiếp, tạo nên hành trình đặt món liền mạch, sinh động, từ xem đánh giá, chốt deal đến thưởng thức món.

Khởi đầu với livestream "Idol Lên Deal - Ăn Ngon Hết Sẩy", livestream đầu tiên của ShopeeFood và ShopeeFood Mart kéo dài 9 tiếng đã thu hút hàng triệu lượt xem, đánh dấu bước tiến mới của kỷ nguyên livestream ẩm thực tại Việt Nam. Tiếp nối thành công đó, chuỗi livestream "Trùm Deal Lên Live" nhanh chóng được đón nhận, trở thành điểm hẹn "chốt đơn" định kỳ của những người yêu ẩm thực.

Lần đầu tiên, ShopeeFood ra mắt tính năng Trùm Deal Lên Live cùng giỏ hàng livestream, cho phép người dùng săn Trùm Deal trực tiếp và linh hoạt sử dụng ưu đãi sau đó với loạt khuyến mãi lên đến 50% từ các thương hiệu quen thuộc như KATINAT, KFC, Highlands Coffee, Bánh Mì Huynh Hoa...

Các phiên livestream thu hút tổng cộng hơn 21 triệu lượt xem, góp phần định hình xu hướng mới cho ngành giao đồ ăn trực tuyến

Song song với các hoạt động trực tuyến, ShopeeFood gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua việc kết hợp với các chương trình được yêu thích, đưa trải nghiệm vượt khỏi không gian số và kết nối trực tiếp với người dùng. Cách tiếp cận này được thể hiện rõ nét qua Trạm Tiếp Sức ShopeeFood tại chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nơi người tham dự có thể đặt món từ các cửa hàng ngoài khu vực concert và nhận trực tiếp tại booth của ShopeeFood. Trong các đêm diễn từ Day 3 đến Day 6, hơn 80.000 đơn hàng ShopeeFood đã được giao trực tiếp đến tay người hâm mộ, góp phần đưa hình ảnh chiếc túi ShopeeFood trở thành "người bạn đồng hành" quen thuộc tại sự kiện.

ShopeeFood mang loạt trải nghiệm ẩm thực kết hợp giải trí ra ngoài đời thực

Không dừng lại ở việc đồng hành cùng các sự kiện giải trí lớn, ShopeeFood đã chủ động kiến tạo một sân chơi "vạn năng" kết hợp giữa ẩm thực, âm nhạc và giải trí dành cho các tín đồ ẩm thực TP.HCM vào tháng 10 vừa qua. Tại sự kiện "Đại Tiệc Vạn Năng - ShopeeFood Mega Fest", người tham gia không chỉ được thưởng thức ẩm thực, tận hưởng các hoạt động giải trí mà còn có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ yêu thích và hòa mình vào đêm đại nhạc hội. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự, lọt vào top 2 chiến dịch truyền thông nổi bật của tháng 10.2025 (theo số liệu từ Kompa), trở thành một trong những tâm điểm giải trí sôi động nhất trong giai đoạn cuối năm.

Thúc đẩy tăng trưởng, đa dạng hóa trải nghiệm đặt món dựa trên nhu cầu người dùng

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc của ShopeeFood khi tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc, đưa dịch vụ giao đồ ăn đến thêm 7 khu vực mới. Bước đi này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các món ăn quen thuộc, mà còn mở ra cơ hội để các đối tác nhà hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng đến tệp khách hàng rộng hơn, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực bản địa.

Trên nền tảng được người dùng tin chọn, ShopeeFood tiếp tục làm mới trải nghiệm đặt món bằng việc ra mắt hai tính năng "Ăn Ngon Rẻ" và "Trùm Deal".

ShopeeFood nâng tầm trải nghiệm đặt món với các tính năng mới

Trong đó, tính năng "Ăn Ngon Rẻ" ra đời dựa trên xu hướng tiêu dùng của nhóm nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và cư dân chung cư, những người có tần suất đặt món cao, ưu tiên tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Tính năng tự động gợi ý các món ăn từ hệ thống đối tác uy tín gần khu vực người dùng với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển). Từ các món ăn quen thuộc như bún, cơm đến những thương hiệu trà sữa, cà phê được giới trẻ yêu thích, danh sách lựa chọn liên tục được cập nhật, mang đến trải nghiệm ẩm thực gần gũi, tiện lợi và đa dạng.

Hai tính năng "Ăn Ngon Rẻ" và "Trùm Deal" được cộng đồng yêu ẩm thực tích cực đón nhận

Nếu "Ăn Ngon Rẻ" đáp ứng nhu cầu ăn uống hằng ngày, thì "Trùm Deal" mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới: mua trước, sử dụng sau. Lấy cảm hứng từ thói quen săn deal trên sàn thương mại điện tử, Trùm Deal cho phép người dùng mua trước món ăn với ưu đãi lên đến 50% và sử dụng linh hoạt trong các ngày tiếp theo.

Nhờ vậy, tính năng giúp người dùng chủ động trong chi tiêu và lên kế hoạch ăn uống, đồng thời trở thành công cụ kích cầu hiệu quả, hỗ trợ nhà hàng tăng cải thiện chuyển đổi và thu hút khách hàng mới.

"Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của ShopeeFood, với trọng tâm là làm mới và nâng cao trải nghiệm đặt món thông qua sự kết hợp giữa ẩm thực và giải trí. Bên cạnh đó, việc mở rộng hoạt động, ra mắt tính năng mới, tăng cường hợp tác với đối tác uy tín… không chỉ giúp ShopeeFood kết nối sâu sắc với người dùng, mà còn tạo thêm dư địa để duy trì tăng trưởng ổn định cho các đối tác. Trên nền tảng đó, ShopeeFood đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, hướng tới xây dựng một nền tảng ẩm thực số linh hoạt, hiệu quả và gắn bó lâu dài với khách hàng trong thời gian tới" - đại diện của ShopeeFood chia sẻ.