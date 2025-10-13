Ẩm thực là một hành trình văn hóa

Nhà hàng - "bảo tàng ẩm thực"

Ở nhiều nơi, ẩm thực tại khách sạn được xem là dịch vụ đi kèm, chưa mang lại trải nghiệm trọn vẹn, nên du khách thường tìm những quán ăn, nhà hàng bên ngoài để thưởng thức ẩm thực địa phương, nhất là các món đặc sản.

Là một trong số khu nghỉ dưỡng biển đầu tiên tại Đà Nẵng, sang trọng hàng đầu Việt Nam, Furama Resort Đà Nẵng đã định hướng thương hiệu gắn liền văn hóa miền Trung, trong đó ẩm thực đóng vai trò cầu nối với sứ mệnh quan trọng nhất là quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

9 không gian ẩm thực đưa thực khách đi qua những "sân khấu văn hóa", nơi kể lại văn hóa Việt Nam bằng hương vị.





Do đó, Furama Resort Đà Nẵng nỗ lực để mỗi món ăn du khách thưởng thức, là đang đến gần hơn, tiến sâu hơn trên hành trình khám phá, thấu hiểu và lưu giữ giá trị văn hóa bản địa. Nhờ vậy mà trải nghiệm ẩm thực tại Furama Resort góp phần làm cho kỳ nghỉ dưỡng của du khách có thêm những giá trị đắt giá, quý báu.

Mỗi nhà hàng tại Furama Resort Đà Nẵng đều được kiến tạo như một "bảo tàng văn hóa ẩm thực", nơi món ăn, không gian và nguyên liệu bản địa cùng kể lại câu chuyện di sản của từng vùng miền.

Nhiều thực khách rất bất ngờ khi đặt chân vào các nhà hàng trong Furama Resort Đà Nẵng, mỗi nơi có một không gian văn hóa hoàn toàn khác nhau nhằm mang lại trải nghiệm luôn tươi mới cho khách kể cả trong những kỳ nghỉ dài ngày.

Tại mỗi "bảo tàng ẩm thực" này, Furama Resort Đà Nẵng tái hiện chân thực, tỉ mỉ văn hóa đặc trưng mỗi vùng miền, đưa du khách tiếp tục vào hành trình trải nghiệm, khám phá ẩm thực từ truyền thống đến hiện đại, từ bản sắc các dân tộc Việt Nam đến hương vị quốc tế.

Để trong mỗi món ăn, vị giác thực khách không chỉ thưởng thức sản vật tinh túy, mà còn khướu giác cảm nhận mùi hương bản sắc, thính giác lắng nghe thanh âm chim muông và cây lá giữa thiên nhiên sinh thái của Furama Resort Đà Nẵng, thị giác thán phục tài nghệ đầu bếp, xúc giác chạm vào không gian thô mộc của nhà sàn truyền thống hay những tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật chứa đựng tinh hoa của nghệ nhân.

Câu chuyện văn hóa trong từng món ăn

Như nhà hàng ẩm thực chay Tàya House mang theo câu chuyện thú vị về hành trình từ một vùng đất đá đến thành phố biển xanh.

Nhà hàng được dựng lên từ ngôi nhà sàn gỗ ở Mường Khụ - nơi nhà văn Vũ Tú Nam từng ví như một khu rừng Tây Bắc với sông suối, những phiến đá và những con đường quanh co.

Tàya House ẩn hiện dưới những vòm cây rợp mát như khu rừng thu nhỏ mà Furama Resort Đà Nẵng đã gìn giữ gần 30 năm qua, như che chở cho không gian kiến trúc thấm đẫm văn hóa miền núi Tây Bắc giữa lòng Đà Nẵng.

Trong khi đó, nhà hàng Steak House The Fan lại đưa thực khách vào một hành trình hương vị trong khung cảnh nguyên bản của nếp nhà gỗ 5 gian Kinh Bắc: từ kèo cột xoan chắc khỏe, mái ngói đỏ nung và sân vườn đậm dấu ấn quê xưa.

Không gian nhà gỗ truyền thống của Steak House The Fan thơ mộng bên biển Đà Nẵng

Không gian gói ghém trọn vẹn ký ức văn hóa Bắc Bộ còn phục vụ bít tết thượng hạng, gan ngỗng béo ngậy hay hải sản tươi ngon được chế biến tinh tế, kết hợp cùng rượu vang tuyển chọn mang lại trải nghiệm sang trọng, giàu cảm xúc.

Gần đó, cafe Indochine lại kể câu chuyện của từng du khách qua buffet hải sản và bò bít tết trong không gian Đông Dương cổ điển. Tại đây thực khách có thể tùy chọn cách chế biến theo sở thích - dịch vụ "cook to your taste" với hơn 70 món Á Âu. Từ nướng, áp chảo, hấp đến xào, để mỗi món ăn đều trở thành phiên bản dành riêng cho mỗi du khách.

Sự linh hoạt này khiến mỗi lần trải nghiệm buffet tại Café Indochine lại là một khám phá mới.

Còn tại Furama Villas Đà Nẵng, hành trình ẩm thực giới thiệu thực khách một lát cắt văn hóa khác - một miền Trung nắng và gió ở Danaksara. Nhà hàng Danaksara mở ra không gian ấm cúng, gần gũi cùng những mâm cơm Việt. Triết lý tại Danaksara như một lời nhắc nhở dịu dàng về giá trị gắn kết đầm ấm của gia đình Việt.

Công thức chế biến được các đầu bếp lưu giữ từ những người bà, người mẹ để tạo ra mỗi món ăn vừa lạ vừa quen trên mâm gỗ.

Hơn cả một nhà hàng, V-Senses Cafe - Vietnamese Heritage House còn là không gian tôn vinh văn hóa và cộng đồng, lấy cảm hứng từ các giá trị di sản UNESCO. Nhà hàng được phục dựng từ nhà gỗ 3 gian Bắc Bộ, với trải nghiệm ẩm thực độc đáo như những món bún truyền thống chuẩn vị miền Bắc. Thông qua ẩm thực truyền thống, V-Senses Café trở thành nhịp cầu kết nối trái tim và gìn giữ di sản Việt.

Với triết lý "ẩm thực là trải nghiệm văn hoá", Furama Resort Đà Nẵng để lại trong lòng du khách mỗi món ăn, mỗi không gian ẩm thực là những ký ức, văn hoá, mang lại hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn và ý nghĩa.