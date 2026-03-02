Ẩm thực Thái chuẩn vị với Thai Siam Kitchen

Sau thành công ấn tượng của cơ sở đầu tiên tại MM Supercenter Đà Nẵng, Thai Siam Kitchen tiếp tục mở rộng tại khu vực sầm uất TP.HCM.

Món ăn đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực Thái Lan

Không gian thiết kế theo phong cách Thái xưa, với những bức tranh cổ tái hiện đời sống truyền thống Thái Lan kết hợp nội thất gỗ trầm ấm, tạo không gian sang trọng, gần gũi, ấm cúng.

Với thông điệp "Bring Thai Authentic Cuisines to Vietnam", đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc tinh hoa ẩm thực xứ sở chùa Vàng cam kết món ăn chuẩn vị Thái.

Từ Tom Yum đậm đà, Pad Thai hấp dẫn đến các món cà ri thơm nồng đều hòa quyện tinh tế giữa vị chua, cay, mặn, ngọt đặc trưng, mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Công suất phục vụ lên đến 100 khách

Thai Siam Kitchen đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống ẩm thực quốc tế

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc MENAS Group nói: "Chúng tôi phát triển chuỗi nhà hàng Thái chính thống tại Việt Nam, mang hương vị Thái Lan đến với thực khách qua hệ thống MENAS toàn quốc. Được Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM ủng hộ, dự kiến Thai Siam Kitchen mở thêm tại 313 Nguyễn Thị Thập, 188 Võ Văn Ngân (TP.HCM), Indochina Mall 74 Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng)… và nhiều tỉnh thành, nâng cao chất lượng dịch vụ hệ sinh thái MENAS Group".