Văn hóa

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
18/08/2025 07:45 GMT+7

Tối 17.8, tại Khu du lịch Sao Mai, P.Bình Kiến, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) diễn ra đêm thơ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2025).

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân chỉ đạo Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là các văn nghệ sĩ, đơn vị lực lượng vũ trang và khán, thính giả. Với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước", đêm thơ gồm 4 phần: Người đi tìm hình của nước, Đồng chí (kháng chiến chống Pháp), Dáng đứng Việt Nam (kháng chiến chống Mỹ) Viết tiếp bản hùng ca người lính.

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'- Ảnh 1.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí văn nghệ Quân đội phát biểu khai mạc

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'- Ảnh 2.

Màn biểu diễn độc tấu đàn đá "Chiến thắng Điện Biên" của NSND Thanh Hải

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Qua 100 phút diễn ra chương trình, khán, thính giả được thưởng thức các tác bài thơ giàu cảm xúc như: Tổ khúc thơ Hình của Đảng lồng trong hình của Nước (trích đoạn từ thơ của các tác giả Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi); Nhớ máu (nhà thơ, liệt sĩ Trần Mai Ninh); Cuộc chia ly màu đỏ (nhà thơ, liệt sĩ Nguyễn Mỹ); Dáng đứng Việt Nam (nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân)...  cùng những ca khúc đi cùng năm tháng như: Năm anh em trên một chiếc xe tăng; Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; Cô gái vót chông...

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'- Ảnh 3.

NSƯT Đình Trung đọc thơ "Nhớ máu" của tác giả Trần Mai Ninh

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thơ ca luôn là tiếng nói của tâm hồn dân tộc, lặng thầm mà mạnh mẽ, dung dị mà sâu xa. Thơ ca cách mạng là một mạch nguồn chảy mãnh liệt, mang trong mình lý tưởng, niềm tin và khát vọng độc lập, tự do. Thơ ca cách mạng, nhất là những vần thơ được viết từ chiến hào, từ trái tim người lính đã tạo nên một nền thơ mang hình dáng đất nước. Thi sĩ, nhạc sĩ không đứng ngoài cuộc chiến mà là chiến sĩ thực thụ, cầm súng bảo vệ Tổ quốc và cầm bút khắc ghi những trang sử bằng thơ, bằng nhạc.

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'- Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang, khán, thính giả thưởng thức đêm thơ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác mà còn là đội quân sáng tạo nghệ thuật. Trong đội ngũ ấy, các văn nghệ sĩ quân đội nói chung và những nhà thơ mặc áo lính nói riêng đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ những vùng đất biên cương gian khó đến nơi chiến trường ác liệt, để viết nên những bản hùng ca bất tử về người lính, về Tổ quốc, về nhân dân.

Âm vang 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'- Ảnh 5.

Đại tá, NSND Tự Long tại đêm thơ "Những câu thơ viết nên hình đất nước"

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Mang theo những rung cảm chân thành và lý tưởng cao đẹp, thi sĩ đã khắc họa hình ảnh đất nước qua từng vần thơ chân thực, hào sảng vừa sâu lắng, thiêng liêng. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đồng thời tạo nên dấu ấn lịch sử bằng thơ, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh cũng như trong thời bình.

