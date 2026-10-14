'Âm vang thời gian': Cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới

Đêm nhạc không chỉ mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc mà còn gợi mở câu chuyện về sự kế thừa, đổi mới và sức sống bền bỉ của nghệ thuật qua nhiều thế hệ.

Chương trình mở màn ấn tượng với bản Overture Chào mừng của cố GS, NSND Trọng Bằng, qua sự thể hiện hòa quyện của ba nữ nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản: thạc sĩ Lê Quỳnh, Nishioka Natsuko và Yukino Ichikawa. Từ đó, khán giả được dẫn dắt qua một hành trình âm nhạc đa sắc với những tác phẩm tiêu biểu như Concerto No.1 in D minor, BWV 1052 của J.S. Bach, Piano Concerto No.1 của P.I. Tchaikovsky, các trích đoạn nổi tiếng từ Carmen của G. Bizet, Grande Valse Brillante, Op.18 của F. Chopin, Ave Maria của Astor Piazzolla hay Concerto Opale của Richard Galliano.

Âm vang thời gian quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và thế giới ẢNH: BTC

Đặc biệt, chương trình quy tụ các nghệ sĩ quốc tế gồm Nishioka Natsuko và Yukino Ichikawa đến từ Nhật Bản, Zhang Le đến từ Trung Quốc và Kim Dajeong đến từ Hàn Quốc, cùng các giảng viên, nghệ sĩ Việt Nam. Sự hiện diện của những nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa đã tạo nên một không gian đối thoại nghệ thuật sinh động, mới mẻ.

Không chỉ là một chương trình biểu diễn, Âm vang thời gian còn mang ý nghĩa của một cuộc trở về và tiếp nối. Chương trình dành sự tri ân tới những thế hệ đã góp phần đặt nền móng, xây dựng và phát triển bộ môn Electone tại học viện từ những năm 1990, trong đó có cố GS, NSND Nguyễn Trọng Bằng, GS-TS, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà và PGS-TS, NSƯT Lưu Quang Minh.

Điểm đặc biệt của đêm nhạc nằm ở khả năng biến hóa của Electone - nhạc cụ hiện đại có thể mở rộng không gian âm thanh như một dàn nhạc thu nhỏ. Qua các bản chuyển soạn và sự kết hợp đa dạng về nhạc cụ, những tác phẩm kinh điển được khoác lên sắc thái mới nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản. Đây cũng là cách chương trình thể hiện tinh thần hội nhập, sáng tạo trong hoạt động đào tạo và biểu diễn của học viện.

Cuối chương trình, Anh vẫn hành quân của nhạc sĩ Huy Du, qua bản chuyển soạn của PGS-TS, NSƯT Lưu Quang Minh, đưa người nghe trở về với miền ký ức Việt Nam sâu lắng và xúc động. Champagne Galop sau đó khép lại đêm diễn bằng sắc thái tươi sáng, rộn ràng và giàu năng lượng.