Amana Hotel: Trải nghiệm boutique tinh tế viết nên kỳ nghỉ trong mơ

AMANA Hotel sở hữu 73 phòng nghỉ được thiết kế đa dạng và thanh lịch, nơi sự tiện nghi được đặt lên hàng đầu. Tại đây, mỗi không gian lưu trú, dù cho mục đích công tác hay nghỉ dưỡng, đều mang đến sự thoải mái và riêng tư. Đồng thời các phòng còn tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên cảm giác thoáng đãng, giúp bạn hòa mình vào hơi thở tươi mới của thành phố biển.

Hạng phòng Suite (city view) tại AMANA Hotel Phan Thiết.

Sảnh chờ của AMANA Hotel gây ấn tượng với không gian rộng rãi, nội thất hiện đại và gam màu ấm áp mang đến bầu không khí chào đón, thư giãn cho du khách. Song hành đó là nhà hàng trang nhã phục vụ những bữa ăn ngon miệng cùng dịch vụ chu đáo, khiến mỗi khoảnh khắc lưu trú tại AMANA Hotel trở nên đặc biệt.

AMANA Hotel sở hữu vị trí lý tưởng, khi du khách chỉ mất ít phút di chuyển đến bãi biển Đồi Dương, Dốc Hoàng Hôn hay Bãi đá Ông Địa - những biểu tượng làm nên sức hút của vùng biển nơi đây. Sự kết nối ấy đã hoàn thiện kỳ nghỉ tại AMANA Hotel, nơi mỗi chuyến đi đều là kỷ niệm khó quên.

AMANA Hotel trực thuộc Công ty TNHH Vương Phát Phát. Tham khảo thông tin và cập nhật ưu đãi tại website: https://amana-hotel.com.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/AMANAHotelofficial