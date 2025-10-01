Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Amana Hotel: Trải nghiệm boutique tinh tế viết nên kỳ nghỉ trong mơ

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
01/10/2025 08:00 GMT+7

Giữa trung tâm thành phố biển Phan Thiết, AMANA Hotel chào đón du khách bằng không gian nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn thiết kế boutique - sang trọng nhưng vẫn ấm cúng và giàu cảm hứng.

AMANA Hotel sở hữu 73 phòng nghỉ được thiết kế đa dạng và thanh lịch, nơi sự tiện nghi được đặt lên hàng đầu. Tại đây, mỗi không gian lưu trú, dù cho mục đích công tác hay nghỉ dưỡng, đều mang đến sự thoải mái và riêng tư. Đồng thời các phòng còn tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên cảm giác thoáng đãng, giúp bạn hòa mình vào hơi thở tươi mới của thành phố biển.

Amana Hotel: Trải nghiệm boutique tinh tế viết nên kỳ nghỉ trong mơ - Ảnh 1.

Hạng phòng Suite (city view) tại AMANA Hotel Phan Thiết.

Sảnh chờ của AMANA Hotel gây ấn tượng với không gian rộng rãi, nội thất hiện đại và gam màu ấm áp mang đến bầu không khí chào đón, thư giãn cho du khách. Song hành đó là nhà hàng trang nhã phục vụ những bữa ăn ngon miệng cùng dịch vụ chu đáo, khiến mỗi khoảnh khắc lưu trú tại AMANA Hotel trở nên đặc biệt.

AMANA Hotel sở hữu vị trí lý tưởng, khi du khách chỉ mất ít phút di chuyển đến bãi biển Đồi Dương, Dốc Hoàng Hôn hay Bãi đá Ông Địa - những biểu tượng làm nên sức hút của vùng biển nơi đây. Sự kết nối ấy đã hoàn thiện kỳ nghỉ tại AMANA Hotel, nơi mỗi chuyến đi đều là kỷ niệm khó quên.

AMANA Hotel trực thuộc Công ty TNHH Vương Phát Phát. Tham khảo thông tin và cập nhật ưu đãi tại website: https://amana-hotel.com.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/AMANAHotelofficial

Khám phá thêm chủ đề

AMANA HOTEL du lịch Phan Thiết du lịch biển Trải nghiệm boutique
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận