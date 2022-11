Amazon đặt hàng nhiều phim với Marvel-Sony, bắt đầu với 'Silk: Spider Society'

Series đầu tiên theo thỏa thuận sẽ là Silk: Spider Society được phát triển bởi người dẫn chương trình loạt phim kinh dị The Walking Dead - Angela Kang (46 tuổi) cùng với hai nhà sản xuất Spider-Man: Into the Spider-Verse là Phil Lord và Christopher Miller.

Kang sẽ đóng vai trò là người dẫn chương trình và điều hành sản xuất trong Silk: Spider Society như một phần của hợp đồng tổng thể kéo dài nhiều năm mà cô vừa ký với Amazon. Kang, Lord và Miller đều điều hành sản xuất cùng với ông chủ cũ của Sony là Amy Pascal.

Silk: Spider Society sẽ phát trên kênh trực tuyến MGM+ sau đó ra mắt toàn cầu trên Prime Video. Phim dựa trên các nhân vật do Dan Slott và Humberto Ramos tạo ra cho Marvel Comics kể về Cindy Moon, được miêu tả là “một phụ nữ Mỹ gốc Hàn bị chính con nhện từng “xực” Peter Parker cắn khi cô thoát khỏi nhà tù và tìm kiếm gia đình mất tích trên con đường trở thành siêu anh hùng được biết đến với cái tên Silk”.

Jennifer Salke, người đứng đầu Amazon Studios cho biết: “Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller và bộ phim hoạt hình người thật đóng gần đây của Sony về loạt phim Người Nhện đại diện cho cách kể chuyện về siêu anh hùng năng động nhất trêh phim. Cùng với sự sáng tạo của Angela Kang, chúng tôi vô cùng vui mừng khi mang Silk: Spider Society đến với các khách hàng MGM+ và Prime Video”.

“Chúng tôi rất nóng lòng được mang những cuộc phiêu lưu lên màn ảnh nhờ đội ngũ sáng tạo trong mơ gồm Chris, Phil, Angela và Amy, cùng với các đối tác của chúng tôi tại Marvel và Amazon”, Katherine Pope - Chủ tịch của Sony Pictures Television cho biết.

Kang được biết đến nhiều nhất với series phim truyền hình The Walking Dead. Cô là biên kịch của loạt phim vào năm 2011 và đồng điều hành sản xuất năm 2013 sau đó được thăng chức thành nhà sản xuất chính và người dẫn chương trình vào năm 2018, bắt đầu với mùa thứ 9 của loạt phim đình đám. The Walking Dead sẽ phát sóng phần cuối vào ngày 20.11 tới. Kang thành lập công ty sản xuất của riêng mình mang tên Kang&Co Entertainment vào năm 2020.





“Tôi vô cùng vui mừng khi được gia nhập gia đình Amazon Studios cho chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tôi có cơ hội hướng tới nhiều nhân vật đa dạng cho khán giả toàn cầu và rất hào hứng khi tham gia vào thử thách đầu tiên - đưa siêu anh hùng người Mỹ gốc Hàn Silk lên màn ảnh”, Kang nói.

Tại thời điểm này, vẫn chưa biết những nhân vật Marvel nào khác sẽ xuất hiện trong các phim của Amazon, mặc dù Sony hiện đang kiểm soát hơn 900 nhân vật như vậy liên quan đến nhượng quyền.

Sony đã phát hành nhiều phim người thật đóng về Người Nhện trong quá khứ và hiện đang hợp tác với Marvel Studios trong loạt phim Spider Man với sự tham gia của Tom Holland. Sony cũng đứng sau Spider-Man: Into the Spider-Verse, bộ phim đã giành giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất năm 2019. Hai phần tiếp theo của Spider-Man: Into the Spider-Verse hiện đang được thực hiện, với phần đầu Spider-Man: Across the Spider-Verse sẽ ra rạp vào tháng 6.2023.

Đến nay, Sony đã phát hành phim người đóng Venom cùng phần tiếp theo Let There Be Carnage, Morbius lần lượt do Tom Hardy và Jared Leto đóng chính. Phần thứ ba của Venom hiện đang được phát triển, trong khi Sony cũng làm nhiều phiên bản điện ảnh như Kraven the Hunter do Aaron Taylor-Johnson đóng vai chính và Madame Web do Dakota Johnson đóng vai chính , cùng một số phim khác.