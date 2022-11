'Black Panther: Wakanda Forever' thu về 84 triệu USD ngày mở màn

Bom tấn siêu anh hùng Black Panther: Wakanda Forever thu về 84 triệu USD từ 4.396 điểm chiếu trong ngày đầu công chiếu ở Mỹ hôm 11.11.

Con số đó bao gồm 28 triệu USD cho các suất chiếu sớm vào ngày 10.11, đánh dấu tổng doanh thu xem trước cao thứ 15 trong lịch sử và vượt qua con số tương ứng của Black Panther (3 triệu USD). Đây cũng là doanh thu ngày khởi chiếu lớn thứ hai trong năm, sau 90,4 triệu USD thu được từ tác phẩm cũng trong “Vũ trụ Điện ảnh Marvel” là Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2).

Theo ước tính sau 3 ngày cuối tuần Black Panther: Wakanda Forever có thể đạt doanh thu từ 185 triệu đến 200 triệu USD. Doctor Strange 2 vẫn là phim có doanh thu mở màn cuối tuần lớn nhất trong năm kể từ khi ra mắt với 187 triệu USD vào tháng 5.2022. Liệu phần tiếp theo của Black Panther có thể vượt qua mốc này với doanh thu cuối tuần (tính đến hết ngày 13.11, giờ Mỹ) hay không vẫn là câu hỏi đang chờ giải đáp.

Black Panther: Wakanda Forever là bộ phim đầu tiên kể từ Thor: Love and Thunder ra rạp vào tháng 7.2022 đạt doanh thu trên 100 triệu USD. Hơn nữa, mặc dù bản phát hành Black Adam của Warner Bros. đã thu hút được một lượng khán giả đáng kể trong những tuần gần đây, nhưng Black Panther: Wakanda Forever có thể sẽ vượt qua bom tấn của Dwayne Johnson trong ba ngày đầu tiên phát hành.

Black Panther: Wakanda Forever theo chân những người cai trị đất nước châu Phi khi họ đương đầu với sự ra đi của vua T'Challa do Chadwick Boseman đóng trong phần đầu năm 2018. Boseman qua đời vì bệnh ung thư ruột vào tháng 8.2020. Khi Wakanda đối mặt với cuộc tấn công từ một vương quốc dưới nước do Namor (Tenoch Huerta) lãnh đạo, Nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright) và Nakia (Lupita Nyong'o) phải kết hợp với nhau để cứu đất nước của họ.

Các đánh giá tích cực dành cho Black Panther: Wakanda Forever tương tự như phần đầu năm 2018, chiếm 76% đánh giá tán thành từ các nhà phê bình hàng đầu trên Rotten Tomatoes. Khán giả còn cho là phần 2 dễ tiếp nhận hơn, đạt điểm “A” sáng chói thông qua công ty nghiên cứu Cinema Score, cho thấy sự nhiệt tình ủng hộ của người xem phim.





Cho dù phần tiếp theo của Black Panther có kết quả cuối tuần mở màn rất ổn nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước trong những tuần tới, phải được truyền miệng khả quan. Tuy nhiên, thuận lợi là bộ phim sẽ không phải đối mặt với một bom tấn nào khác cùng thời điểm.

Black Adam - câu chuyện về nguồn gốc phản anh hùng của Dwayne Johnson - kiếm được 2,75 triệu USD vào ngày 11.11, giảm 42% so với một tuần trước, mở rộng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 150 triệu USD.

Ticket to Paradise của Universal tiếp tục thu hút khán giả. Bộ phim có cặp đôi Julia Roberts-George Clooney đóng chính dường như chỉ giảm 26% so với lần ra mắt trước đó, đẩy tổng doanh thu Bắc Mỹ của phim có thể lên 56 triệu USD tính đến cuối tuần này.

Lyle, Lyle, Crocodile của Sony đang ở vị trí thứ tư, dự kiến ​​thu về 3 triệu USD vào cuối tuần, đẩy tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 40 triệu USD.

Bộ phim kinh dị Smile của Paramount tiếp tục vào top 5 bảng xếp hạng sau 7 tuần phát hành, dự kiến ​​thu về thêm 2,28 triệu USD vào cuối tuần.

Black Panther: Wakanda Forever hiện đang chiếu tại Việt Nam. Phim đạt tổng doanh thu toàn cầu xấp xỉ 150 triệu USD sau 3 ngày công chiếu.