‘Black Adam’ vẫn giữ thứ hạng đầu bảng xếp hạng phòng vé

Đó là thành tích đáng nể của Black Adam khi các nhà điều hành rạp phim háo hức chờ đợi Black Panther: Wakanda Forever của Marvel khởi chiếu vào ngày 11.11 tới.

Sau ba tuần công chiếu, Black Adam thu về 137,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 319 triệu USD trên toàn cầu. Đó là kết quả được cải thiện đáng kể so với một phim khác gần đây của DC là The Suicide Squad năm 2021 (thu về 168 triệu USD toàn cầu khi phát đồng thời trên HBO Max ở Bắc Mỹ). Black Adam sớm vượt qua Shazam năm 2019 (thu được 366 triệu USD trên toàn thế giới). Tuy nhiên, câu chuyện về siêu anh hùng độc lập mới nhất của Warner Bros. vẫn chưa thu lợi nhuận cao khi kinh phí sản xuất lên đến 195 triệu USD.

Ở vị trí thứ hai, bộ phim hoạt hình One Piece Film: Red thu về 9,5 triệu USD từ 2.367 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Đó là một chiến thắng khiêm tốn khác cho Crunchyroll - hãng phim hoạt hình chuyên nghiệp, sau các bộ anime được phát hành gần đây ở Bắc Mỹ như Dragon Ball Super: Super Hero (38 triệu USD), Jujutsu Kaisen 0: The Movie (34 triệu USD). Vì những bộ phim này có ngân sách sản xuất và tiếp thị tương đối nhỏ, nên họ không cần phải phá kỷ lục phòng vé.

Bộ phim hài lãng mạn Ticket to Paradise có sự tham gia của Julia Roberts và George Clooney đã hạ cánh ở vị trí thứ 3 với 8,5 triệu USD từ 4.066 rạp chiếu, chỉ giảm 14% trong tuần thứ ba. Bộ phim thu về 46,7 triệu USD ở Bắc Mỹ và có vẻ sẽ tiếp tục làm hài lòng khán giả trong suốt phần còn lại của mùa thu năm nay. Bất chấp những thách thức mà phim rom-com phải đối mặt tại phòng vé, Ticket to Paradise đã vượt qua được kỳ vọng (tất nhiên là nhờ sự quyến rũ của hai ngôi sao) với 90,4 triệu USD tại phòng vé quốc tế và 137 triệu USD trên toàn thế giới. Universal đã chi 60 triệu USD làm phim này.





Ở vị trí thứ 4, bản hit bất ngờ Smile của Paramount thu về 4 triệu USD, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ của hãng lên 99 triệu USD. Khi bộ phim kinh dị tâm lý gần chạm mốc 100 triệu USD ở Bắc Mỹ, Smile vượt qua 200 triệu USD trên toàn cầu - một con số xuất sắc cho bộ phim có kinh phí vỏn vẹn 17 triệu USD.

Phim kinh dị siêu nhiên Prey for the Devil của Lionsgate lọt vào top 5 với 3,87 triệu USD từ 2.980 điểm chiếu, giảm 48% so với tuần đầu ra mắt. Tính đến ngày 6.11, bộ phim kinh phí thấp đã thu về được 13,64 triệu USD.

Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn với phần diễn xuất của Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi… Phim vẫn đang chiếu tại Việt Nam.