Ambience định hình chuẩn sống mới góp phần giúp Hải Phòng tăng tốc hội nhập toàn cầu

Hải Phòng tăng tốc hội nhập, đón làn sóng cư dân mới

Hải Phòng đang ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một đô thị cảng vươn lên thành đầu mối logistics và giao thương quốc tế của miền Bắc. Nhịp đập vĩ mô căng tràn sức sống được minh chứng qua những con số ấn tượng. Theo số liệu công bố của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã kích hoạt dòng vốn FDI lên tới 3,64 tỉ USD cùng kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 43,72 tỉ USD. Sự hiện diện của Khu thương mại tự do quy mô 6.292 ha cùng 6 Bến cảng Lạch Huyện đưa Hải Phòng tiến sâu vào quỹ đạo của chuỗi giá trị toàn cầu.

Tầm vóc của nền kinh tế đang trở thành lực hút khổng lồ kéo theo làn sóng dịch chuyển của hàng chục nghìn chuyên gia, nhà quản lý cấp cao và giới trí thức quốc tế tìm về. Lớp cư dân mới này đến với thành phố Cảng, không chỉ để cống hiến trí tuệ, mà còn tìm kiếm một tổ ấm xứng tầm.

Chuẩn an cư bước vào "sân chơi" mới

Sự chuyển dịch trong cấu trúc cư dân đang từng bước định hình lại chuẩn mực an cư tại Hải Phòng. Để thu hút và giữ chân nhân tài, một cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn thôi chưa đủ. Chính chất lượng môi trường sống đồng bộ mới là nền tảng nuôi dưỡng sự an tâm, gắn bó và phát triển lâu dài của cộng đồng chuyên gia lẫn gia đình họ.

Những kỳ vọng ấy đang đưa Hải Phòng bước vào một "sân chơi" mới, nơi giá trị "cao cấp" của một tổ ấm được đo bằng chiều sâu trải nghiệm. Từ nếp nhà phố, nhu cầu an cư dần hướng đến các tổ hợp căn hộ cao cấp được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này phản ánh rõ nét xu hướng "up-level" chất sống, dung hòa giữa tính riêng tư, khả năng kết nối và những trải nghiệm phong phú.

Từ sinh hoạt, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đến giao lưu cộng đồng, mọi nhu cầu đều được tích hợp trong một môi trường sống được vận hành chuyên nghiệp. Ngay cả lợi thế về vị trí cũng được nâng tầm để hướng đến sự thuận tiện trong tổ chức cuộc sống, cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân. Nói cách khác, người mua nhà đang "up-level" từ sở hữu một không gian để ở sang lựa chọn cả một hệ sinh thái sống.

Xu hướng "up-level" hệ sinh thái sống ẢNH: GAMUDA LAND

Ambience tiên phong nâng tầm chất sống dẫn đầu nơi cửa ngõ toàn cầu

Trong "sân chơi" mới của chuẩn mực an cư, bề dày kinh nghiệm phát triển đô thị quốc tế cùng triết lý lấy con người làm trung tâm trở thành lợi thế để Gamuda Land tạo dấu ấn khác biệt tại Hải Phòng. Kế thừa những thành tựu từ các khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, Gamuda Land tiếp tục ghi dấu ấn với Ambience - dự án tiên phong định hình chuẩn sống dẫn đầu trên bản đồ bất động sản của thành phố Cảng.

Vị trí dự án Ambience trên trục đại lộ Võ Nguyên Giáp, đối diện AEON Mall ẢNH: GAMUDA LAND

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp, trực diện AEON Mall Lê Chân Hải Phòng, Ambience kiêu hãnh vị thế giao thoa dòng chảy văn hóa, kinh tế và hội nhập. Từ đây, dự án kết nối nhanh chóng về trung tâm và các thủ phủ công nghiệp trọng điểm như DEEP C hay Tràng Duệ, đồng thời tiếp cận dễ dàng mạng lưới dịch vụ y tế, giáo dục và hành chính hiện hữu. Giá trị của một tọa độ chiến lược phản ánh qua nhịp sống được tổ chức thuận tiện hơn, nơi những quãng đường ngắn lại để quỹ thời gian dành cho bản thân và gia đình được dài thêm.

Bên trong dự án, xu hướng "up-level" thể hiện rõ nét qua mô hình Vertical Living, kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng, kết nối mọi tiện ích chỉ bằng một nút chạm thang máy. Hơn 50 tiện ích độc quyền được đan cài thông minh vào từng nhịp sống, biến mỗi tầng cao thành một không gian trải nghiệm riêng biệt, tôn vinh nhu cầu cá nhân lẫn những kết nối cộng đồng đầy cảm hứng.

Ambience tiên phong nâng tầm chất sống dẫn đầu ẢNH: GAMUDA LAND

Song hành cùng hệ tiện ích đa tầng, ngôn ngữ kiến trúc Biophilic khéo léo đưa thiên nhiên hòa vào từng nhịp sống. Sắc xanh không chỉ dừng lại ở yếu tố cảnh quan, mà len lỏi vào từng góc nhìn, mở ra những "khoảng thở" an yên. Sự hòa quyện giữa tiện nghi hiện đại và không gian giàu tính sinh thái chính là chìa khóa nuôi dưỡng trạng thái cân bằng thân - tâm - trí giữa nhịp sống đô thị sôi động.

Giữa Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, Ambience chính là câu trả lời hoàn hảo cho bài toán an cư mới, một "sân chơi" giàu trải nghiệm sống cho thế hệ cư dân tiên phong định hình vị thế dẫn đầu.