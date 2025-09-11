Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Americano Coffee - ‘Hơi thở miền Tây nước Mỹ’ tại TP.HCM và Đồng Nai

11/09/2025 09:00 GMT+7

Americano Coffee tại Tp.HCM (Địa phận Bình Dương cũ) và Đồng Nai sẽ mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho bạn về phong cách Cowboy miền Tây nước Mỹ.

Americano Coffee - phong cách Cowboy Village độc đáo xuất hiện tại quán cà phê ở TP.HCM và Đồng Nai

Americano Coffee - ‘Hơi thở miền Tây nước Mỹ’ tại TP.HCM và Đồng Nai- Ảnh 1.

Kiến trúc đậm chất Texas tạo nên nhiều góc ᴄheᴄk-ɪn siêᴜ đẹp

Americano Coffee chọn cách tái hiện tinh thần viễn Tây. Bàn ghế gỗ, xương rồng, giai điệu country và những bức vẽ cowboy… tất cả tạo nên bầu không khí vừa phóng khoáng vừa ấm áp. Không gian rộng rãi cả trong nhà lẫn ngoài trời không chỉ phù hợp để thưởng thức cà phê mà còn là điểm dừng chân lý tưởng để chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội.

Americano Coffee - ‘Hơi thở miền Tây nước Mỹ’ tại TP.HCM và Đồng Nai- Ảnh 2.

Khu vực bên trong rộng rãi và thoáng đãng với bàn ghế gỗ

Điểm nhấn trong menu là bộ sưu tập cà phê mang đậm phong cách Mỹ. Từ những ly Espresso đậm vị, Cold Brew mát lành cho đến các món ‘signature’ như Cafe Cowboy nồng nàn hay Bông Sữa ngọt ngào, mỗi món đều chứa đựng nét cá tính riêng. Song song đó là là trái cây đến nước ép thanh khiết có dung tích ‘cỡ đại’, đúng tinh thần ‘uống phủ phê’.

Americano Coffee - ‘Hơi thở miền Tây nước Mỹ’ tại TP.HCM và Đồng Nai- Ảnh 3.

Ẩm thực tại Americano Coffee cũng được chăm chút cẩn thận. Các món Tây như Cơm Texas A-Roni Bò Mỹ, Mì Ý, Hamburger, Bò Bít Tết… được đội ngũ đầu bếp ‘Việt hóa’ khéo léo nhưng vẫn giữ tinh thần ẩm thực Âu. Trong đó, Bò Bít Tết là món được yêu thích nhất, bởi hương vị giữ trọn sự tinh tế. Thịt bò nhập khẩu được áp chảo vừa tới. Khi ăn kèm sốt tiêu hoặc sốt nấm, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm và rau củ, món ăn chiếm trọn sự yêu thích của khách hàng.

Mì Ý tại quán cũng là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn. Bộ ‘sưu tập’ mì Ý đa dạng từ mì Ý bò Mỹ cháy cạnh, mì Ý Cua, cho đến mì Ý hải sản,... đem lại trải nghiệm vừa lạ vừa quen khiến khách hàng thích thú.

Americano Coffee - ‘Hơi thở miền Tây nước Mỹ’ tại TP.HCM và Đồng Nai- Ảnh 4.

Bò bít-tết đậm vị chinh phục vị giác, bộ sưu tập Mì Ý tinh tế dung hòa phong vị Âu - Việt

Chiến lược phát triển bền vững

Sau thành công với 8 cửa hàng ở TP. HCM, Americano Coffee đã quyết định mở thêm chi nhánh mới tại phía bắc Tp.HCM (thuộc Bình Dương cũ) và khai trương tại Đồng Nai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển.

Thay vì tập trung vào trung tâm thành phố, thương hiệu ưu tiên mở rộng theo trục Đông: từ Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 12, Bình Dương (cũ) tới Biên Hòa (Đồng Nai), nhờ đó tiếp cận đa dạng khách hàng hơn. Đây là chiến lược phát triển của thương hiệu dựa trên hạ tầng được chuẩn hóa: Kho bãi và bếp trung tâm có chất lượng đồng bộ, logistics tinh gọn, đội ngũ nhân sự bài bản giúp đảm bảo chất lượng đồng đều ở mọi chi nhánh.

Americano Coffee là nơi mà thực khách được trải nghiệm phong cách miền Tây nước Mỹ đã được thổi hồn để phù hợp với phong vị Việt Nam. Đặc biệt, Americano Coffee mang lại trải nghiệm vừa độc đáo vừa thân quen, góp phần định hình xu hướng mới trong ngành F&B Việt Nam.

