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    AMÉRYS Boutique Phú Quốc: Khách sạn dành cho gia đình đa thế hệ sắp khai trương

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    AMÉRYS Boutique Phú Quốc dự kiến khai trương đầu tháng 11.2026 tại Khu Marina Square, Phú Quốc, hướng đến nhóm khách gia đình đa thế hệ, bạn bè và đồng nghiệp.
    AMÉRYS Boutique Phú Quốc: Khách sạn dành cho gia đình đa thế hệ sắp khai trương- Ảnh 1.

    AMÉRYS Boutique Phú Quốc dự kiến khai trương đầu tháng 11.2026

    ẢNH: KNI

    Khách sạn có 113 phòng, từ hạng Superior đến President 3 phòng ngủ. Dự án do Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Les Sens Phú Quốc, thuộc Tập đoàn Khôi Nguyên (KNI Group), làm chủ đầu tư với tổng vốn 600 tỉ đồng.

    Công trình được thiết kế theo ý tưởng "Hơi ấm đại dương" bởi Raymond Architectural Design Office, đơn vị kiến trúc Nhật Bản có hơn 100 năm kinh nghiệm. Chủ đầu tư cũng ký hợp đồng quản lý với Private Palace Hotels (Đức), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

    Theo định hướng "Designed for Togetherness" (Thiết kế dành cho sự gắn kết), AMÉRYS phát triển các tiện ích phục vụ nhiều thế hệ trong gia đình. Các tiện ích được bố trí theo nhu cầu của từng thế hệ. Trẻ em có khu Kids Club trong nhà và chương trình trại hè dự kiến phối hợp với Ardingly College Việt Nam. Spa Center dành cho người lớn có phòng trị liệu chuyên sâu và hệ thống xông hơi Ganban đá nóng. Người cao tuổi có Genki House, mô hình chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, kết hợp trị liệu y học cổ truyền và dưỡng sinh.

    Khách sạn AMÉRYS Boutique Phú Quốc

    Khu phức hợp Marina Square, ấp Đường Bào, Phú Quốc, An Giang

    Hotline: +84 297 355 6666

    Email: reservation@ameryshotel.com

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