AMEST - Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ với sứ mệnh nâng tầm nhan sắc Việt

Triết lý thẩm mỹ nhân văn và an toàn: Hành trình chuyên môn vững vàng của BS Đoàn Duy Dũng

Với nền tảng chuyên môn bài bản, từng tu nghiệp tại nhiều bệnh viện thẩm mỹ danh giá tại Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... BS Duy Dũng không lựa chọn con đường thương mại hóa nhanh chóng mà kiên định trở về Việt Nam với tâm huyết mang lại giải pháp làm đẹp hiện đại, an toàn, cá nhân hóa theo từng cấu trúc gương mặt và tôn trọng bản sắc riêng của mỗi khách hàng.

Thay vì chạy theo xu hướng làm đẹp "nhân bản", BS Duy Dũng được tín nhiệm cao bởi khả năng lắng nghe, phân tích và đưa ra chỉ định phù hợp nhất cho từng trường hợp. Với BS Duy Dũng, phẫu thuật thẩm mỹ không đơn thuần là kỹ thuật can thiệp ngoại khoa, mà là một quá trình đồng hành nhân văn, giúp khách hàng chạm tới phiên bản tốt nhất của chính mình.

Không gian thẩm mỹ tiêu chuẩn cao: Trải nghiệm thẩm mỹ đúng tầm, an tâm nghỉ dưỡng - nhanh hồi phục sức khỏe

AMEST mang đến trải nghiệm thẩm mỹ y khoa theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, từ khâu tiếp nhận - tư vấn - điều trị - hậu phẫu đều được cá nhân hóa, đặt sự an toàn và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm để mỗi phút giây làm đẹp của khách hàng đều thật sự thoải mái và giá trị.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ AMEST cung cấp đa dạng dịch vụ: nâng mũi, cắt mí, tạo hình môi, độn cằm, tạo hình má baby,… Mỗi khách hàng đều được thăm khám kỹ lưỡng, chỉ định rõ ràng, theo dõi sát sao cả trước, trong và sau phẫu thuật, đảm bảo tối ưu hóa kết quả.

Đặc biệt, khâu hậu phẫu được chú trọng đầu tư với đội ngũ điều dưỡng tận tâm, theo dõi sát sao quá trình hồi phục, tư vấn chế độ sinh hoạt phù hợp để ca phẫu thuật đạt kết quả tốt nhất. Không gian phòng hậu phẫu riêng tư với 1-2 giường bệnh, đảm bảo yên tĩnh cho khách hàng an tâm nghỉ dưỡng. Hệ thống lọc khí, khử khuẩn chuyên biệt đảm bảo không gian sống tiệt trùng tuyệt đối.

Truyền thông minh bạch - Tôn trọng tri thức y khoa qua nền tảng YouTube

Một điểm đáng chú ý tại AMEST là cách tiếp cận truyền thông minh bạch và có tính giáo dục cao. Thông qua kênh YouTube cá nhân, BS Duy Dũng thường xuyên đăng tải các video chuyên sâu về phân tích các ca phẫu thuật, kiến thức làm đẹp an toàn và giải đáp các quan điểm sai lệch trong làm đẹp hiện nay.

Mỗi nội dung đều được xây dựng trên cơ sở khoa học, gần gũi với thực tế nhưng vẫn giữ chuẩn mực chuyên môn, tạo nên nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy cho những người đang tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh video kiến thức, kênh còn công khai hình ảnh phòng mổ, quy trình điều trị thực tế, quá trình chăm sóc khách hàng và các buổi tư vấn trực tiếp giúp khách hàng hình dung rõ nét về quy trình thực hiện dịch vụ tại AMEST cũng như cách làm nghề đầy trách nhiệm của BS Duy Dũng.

AMEST đặt khách hàng làm trung tâm - Lấy y đức làm định hướng phát triển

Với BS Duy Dũng, mỗi ca phẫu thuật là một cam kết danh dự đặt trọn chuyên môn, y đức và tâm huyết vào từng chi tiết thay đổi - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ chối thực hiện các ca phẫu thuật không cần thiết. BS Duy Dũng thường chia sẻ: "Phẫu thuật thẩm mỹ là chiếc cầu nối để hoàn thiện hình thể, còn đích đến chính là sự tự tin. Vì vậy, phải làm nghề bằng cả cái tâm, không phải để được tôn vinh hay khen thưởng, mà chính là trách nhiệm nghề nghiệp". Tại AMEST, triết lý này được lan tỏa đến toàn bộ đội ngũ y bác sĩ và chuyên viên chăm sóc khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và chuyên viên tư vấn đều được đào tạo định kỳ, đồng thời chia sẻ chung một giá trị cốt lõi: "Đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng - trước, trong và sau điều trị." Không chạy theo số lượng, AMEST chỉ nhận giới hạn số lượng ca trong ngày để đảm bảo chất lượng dịch vụ và thời gian chăm sóc cá nhân hóa. Đó là điều làm nên sự khác biệt của AMEST.

Khách hàng quan tâm đến các dịch vụ thẩm mỹ an toàn, cá nhân hóa và đạt chuẩn y khoa có thể tìm hiểu thêm tại các kênh chính thức của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH TM-DV Đào tạo AMEST:

Website: https://amest.vn/



YouTube: https://www.youtube.com/@bacsithammyduydung5847



Hotline đặt lịch tư vấn: 089 968 08 68



