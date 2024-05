Ampoule: Có xứng đáng để bạn đầu tư trong liệu trình skincare của mình?

Cùng theo dõi để có những lựa chọn tốt nhất cho làn da của bạn. Chắc chắn làn da của bạn sớm được cải thiện khỏe đẹp đều màu và tràn đầy sức sống.

Ampoule là gì? Có bao nhiêu loại?

Đựng trong ống nhỏ và đậm đặc hơn là dấu hiệu nhận biết Ampoule. Tinh chất được đựng trong ống thủy tinh nhỏ với dung tích nhỏ để đảm bảo tính vẹn nguyên của hợp chất trước sự ô xy hóa của môi trường. Ampoule chứa các thành phần điều trị da chuyên sâu như Retinol, Peptide, Vitamin C, Hyaluronic Acid và các chất chống ô xy hóa ở nồng độ cao.

Cũng tương tự như serum, Ampoule thường chứa các hoạt chất dưỡng da đa tầng mang lại tác dụng điều trị và phục hồi các vấn đề về lão hóa, mụn, xỉn màu, nám sạm, sần sùi… Tuy nhiên, Ampoule khác biệt với serum là nồng độ cao và kết cấu đậm đặc hơn để giải quyết các vấn đề của làn da chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện nay, có hai loại Ampoule phổ biến là dạng gel và dạng dầu. Trong đó, Ampoule dạng gel với thành phần chiết xuất từ thảo mộc nên có kết cấu mỏng, nhẹ và thẩm thấu nhanh chóng qua da. Ampoule dạng dầu được đựng trong ống nhỏ vì có khả năng ô xy hóa cao và nhanh hơn dạng gel. Hiệu quả của Ampoule cần phải sử dụng đều đặn 2 tuần để thấy rõ hiệu quả.

Tìm hiểu tác dụng "vi diệu" của Ampoule đối với làn da mà ít người biết

Ampoule mang đến vô số các lợi ích khác nhau cho làn da tùy thuộc vào nhu cầu và loại da. Theo các chuyên gia da liễu, công dụng phổ biến nhất của Ampoule là khả năng chống lão hóa, duy trì độ ẩm ngăn ngừa khô da và bảo vệ da khỏe đẹp khỏi tác hại bởi các yếu tố bên ngoài. Ampoule cũng có tác dụng làm sáng da, trắng da hay điều trị nếp nhăn, vết thâm nám… Các bạn sẽ dễ dàng biết được chức năng của từng Ampoule theo thành phần như:

Collagen: Mang lại hiệu quả cải thiện rõ ràng kết cấu cho làn da săn chắc, mịn màng và tươi trẻ hơn.

Vitamin C: Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng ức chế quá trình tăng sinh hắc tố melanin làm mờ thâm nám, đốm nâu và làm đều màu da.

Hyaluronic Acid: Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng bóng ngậm nước ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn.

Top 3 Ampoule đang được bình chọn nhiều và xứng đáng đầu tư

Ampoule thật sự là sản phẩm xứng đáng đầu tư trong liệu trình skincare của bạn đúng không nào. Nhưng đâu là sản phẩm tốt hiện nay và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các tín đồ skincare? Vậy hãy tham khảo top 3 Ampoule nhất định bạn phải đầu tư dưới đây để lấy lại làn da tươi sáng, khỏe đẹp rạng ngời.

1. Ampoule dưỡng sáng da, giảm đốm sắc tố MartiDerm Pigment Zero DSP Bright

Top 1 là Ampoule đến từ thương hiệu nổi tiếng tại Tây Ban Nha - Martiderm. Ampoule MartiDerm Pigment Zero DSP Bright với công thức kết hợp hoàn hảo các thành phần trị sạm nám, tăng sắc tố chuyên biệt như Hexylresorcinol, Tranexamic Acid, Vitamin C... giúp cải thiện tình trạng nám da, tàn nhang, chống lão hóa, dưỡng trắng da an toàn chỉ sau vài tuần. Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng hay cảm giác châm chích mỗi khi sử dụng. Lý tưởng nhất là cho làn da đốm nâu, nám sạm và không đều màu.

2. Ampoule trẻ hóa da Babe Ampoules Proteoglycan F+F

Top 2 Ampoule được yêu thích thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Laboratorios BABÉ của Tây Ban Nha. Ampoules của Laboratorios BABÉ là sự đột phá mới trong công nghệ chăm sóc da. Mỗi ống tinh chất đều chứa hàm lượng các hoạt chất nuôi dưỡng da tiên tiến, mang đến sự cải thiện rõ rệt ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Phù hợp với tình trạng da riêng biệt như da chùng nhão, chảy xệ; da xỉn màu và da bị kích ứng.

3. Ampoule chống ô xy hóa, sáng da MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced

Top 3 Ampoule được phái đẹp tin tưởng sử dụng nhiều cũng đến từ một sản phẩm của nhà Martiderm. Ampoule MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced được đánh giá là một trong những tinh chất làm sáng da và chống lão hóa tốt trên thị trường. Với thành phần Proteum 89+ độc quyền, cùng nhiều vitamin, dưỡng chất thiết yếu, sản phẩm có khả năng phục hồi và tái tạo làn da sáng mịn, tươi trẻ chỉ sau 4-6 tuần. Ampoule MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced là chân ái của làn da khô, thiếu nước, thiếu ẩm; làn da xỉn màu, thâm sạm, không đều màu và làn da lão hóa, nhăn nheo, chảy xệ, kém săn chắc.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ về Ampoule rồi đúng không nào và sẵn sàng đầu tư một sản phẩm phù hợp trong liệu trình skincare của mình. Chú ý, dù bạn lựa chọn loại Ampoule nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo hiệu quả và ngăn ngừa kích ứng. Chúc các bạn sớm có được làn da khỏe đẹp, trắng sáng rạng rỡ như ý.