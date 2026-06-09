Amway nâng cấp toàn diện nhà máy Nutrilite Spaulding tại Mỹ với 75 triệu USD

Tái định hình nhà máy Nutrilite Spaulding

Trong khuôn khổ đầu tư này, nhà máy Nutrilite Spaulding đã được tái định hình hoàn toàn, với việc đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất viên nén dạng rắn (solid dose) và phòng kiểm soát chất lượng hiện đại chính thức khai trương vào tháng 5 vừa qua.

Nhà máy Nutrilite Spaulding nằm trong khuôn viên trụ sở chính của Amway tại Mỹ ẢNH: AMWAY

Dự án nâng cấp đã chuyển đổi khoảng 4.831 m2 không gian kho hàng thành cơ sở sản xuất viên nén dạng rắn, trang bị hơn 500 thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite™. Các hạng mục nâng cấp bao gồm máy trộn V-Shell, máy dập viên nén tốc độ cao và hệ thống đóng nang hai viên tốc độ cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất toàn cầu.

Song song đó, khoản đầu tư còn bao gồm các hạng mục nâng cấp về chất lượng và đổi mới: phòng lab vi sinh và đóng gói mới rộng 1.115 m2, phòng kiểm soát chất lượng được cải tạo với diện tích 1.896 m2 và nhà máy thí điểm dinh dưỡng mới rộng 2.323 m2. Các cơ sở này được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho toàn bộ danh mục sản phẩm Nutrilite™.

Khoản đầu tư hỗ trợ danh mục sản phẩm Nutrilite

Toàn bộ khoản đầu tư 75 triệu USD hỗ trợ danh mục sản phẩm Nutrilite gồm 877 mặt hàng với 136 công thức. Các sản phẩm này phục vụ hơn 100 thị trường trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam hiện là một trong 10 thị trường hàng đầu của Amway theo doanh số toàn cầu, khẳng định tầm quan trọng của thị trường này trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. Năng lực đầu ra từ Nhà máy Nutrilite Spaulding sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao.

Tập đoàn Amway đầu tư 75 triệu USD cho dự án lần này ẢNH: AMWAY

Đợt nâng cấp nhà máy lần này là một phần trong khoản đầu tư tổng thể trị giá 127,6 triệu USD vào cơ sở sản xuất, nghiên cứu và không gian làm việc tại trụ sở chính của Amway. Đứng sau năng lực sản xuất này là đội ngũ hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên cùng danh mục hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế trên toàn cầu. Đây là nền tảng khoa học vững chắc bảo đảm mỗi sản phẩm Nutrilite™ đến tay người tiêu dùng đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Hoạt động vận hành mang tính biểu tượng mới này đại diện cho thế hệ tiếp theo trong lĩnh vực sản xuất, kiểm soát chất lượng và đổi mới của Amway về dinh dưỡng toàn cầu. Nhà máy Nutrilite Spaulding được đầu tư toàn diện đánh dấu một cột mốc quan trọng và là khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng sản xuất của chúng tôi. Điều này định vị chúng tôi cho tăng trưởng trong tương lai, đồng thời tạo điều kiện sản xuất các sản phẩm Nutrilite™ chất lượng cao, hiệu năng vượt trội để hỗ trợ các Nhà Phân phối Amway trên toàn thế giới". Ông Brian Kraus, Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu (Chief Supply Chain Officer), Amway

Sự nâng cấp toàn diện của Nhà máy Nutrilite Spaulding đặt nền móng vững chắc cho chặng đường tiếp theo của Amway tại Việt Nam. Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận các sản phẩm Nutrilite™ chất lượng cao với nguồn cung ổn định hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe và dinh dưỡng. Cùng với đó, các Nhà Phân phối Amway có thêm nền tảng vững chắc để phát triển hoạt động kinh doanh, tự tin mang đến những giải pháp dinh dưỡng được kiểm chứng khoa học cho cộng đồng xung quanh.