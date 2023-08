Amway Việt Nam được vinh danh giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Trước đó, ban giám đốc Amway Việt Nam được Anphabe Việt Nam xướng tên trong giải thưởng Đội ngũ Lãnh đạo đột phá.

Amway Việt Nam vinh dự nhận 2 giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á và Doanh nghiệp với văn hóa đa dạng, công bằng, hòa nhập do tạp chí HR Asia trao tặng Ảnh: Amway

Văn hóa tôn trọng sự đa dạng, công bằng, hòa nhập

Đây là những giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức bởi tạp chí HR Asia, nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp ưu tú trong lĩnh vực nhân sự. Trong đó, các tiêu chí đánh giá bao gồm chính sách nhân sự; chế độ đãi ngộ; môi trường làm việc; các chương trình đào tạo để phát triển và gắn kết các nhân sự tài năng của mình trong toàn bộ tổ chức và ở mọi cấp độ nhân viên.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân của Amway trên cả 3 hạng mục đều gần ở mức tuyệt đối, cao rất nhiều hơn so với bình quân của toàn bộ thị trường cụ thể như sau: điểm Core là 4.45 so với bình quân thị trường là 3.75; điểm Self đạt 4.64 so với bình quân là 3.88; điểm Group là 4.66 so với bình quân là 3.99 điểm*.

Amway Việt Nam đã luôn định vị và hướng đến một môi trường làm việc đặc biệt. Trong đó, việc phát triển con người luôn được đặt làm trọng tâm trong mọi hoạt động, lấy di sản của Nhà Đồng sáng lập là Tư duy phát triển làm kim chỉ nam với bộ 3 tư duy cốt lõi: Lead with Heart - Lãnh đạo từ tâm, Live to Serve - Tồn tại để phục vụ, Love to Learn - Yêu thích học hỏi. Amway luôn chú trọng nâng tầm trải nghiệm của nhân viên qua các hoạt động cụ thể nhằm nuôi dưỡng văn hóa, tăng cường sự gắn kết, xây dựng chế độ đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh nhằm hướng đến một môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Bà Phan Nguyên Nhật Thảo - Giám đốc Nhân sự Amway tiểu vùng Việt Nam - Indonesia - Philippines tại lễ trao giải Ảnh: Amway

Theo khảo sát nội bộ được Amway thực hiện năm 2023, chỉ số gắn kết doanh nghiệp đạt mức 93%. Chỉ số này luôn ở mức trên 90% từ năm 2020 đến nay. Mức độ hài lòng của nhân viên ở các mục: môi trường đào tạo; chia sẻ cởi mở và thẳng thắn; đoàn kết và hợp tác đều ở mức từ 92% trở lên.

Tại Amway, môi trường làm việc đa dạng thế hệ X, Y, Z tạo nên môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung nhưng không kém phần chuyên nghiệp để thúc đẩy các thành viên cùng phát triển. Đến nay Amway đã bước sang năm thứ 15 tại Việt Nam, trong đó có hơn 70% nhân viên gắn bó với công ty trên 3 năm, hơn 50% nhân viên gắn bó trên 5 năm và hơn 35% nhân viên gắn bó trên 10 năm. Amway Việt Nam tin rằng cách phát triển nhân sự tốt nhất là tạo ra môi trường làm việc nơi nhân viên có thể là chính mình, đồng thời hiểu rõ được mục tiêu của tổ chức thông qua những chia sẻ và định hướng rõ ràng, kịp thời từ ban lãnh đạo

Chiến lược đột phá từ đội ngũ lãnh đạo

Giải thưởng Đội ngũ lãnh đạo đột phá là được tổ chức bình chọn bởi Anphabe Việt Nam, tổ chức cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu trong nước. Giải thưởng là minh chứng rõ ràng thể hiện được tư duy chiến lược, tầm nhìn và hành động thực tế của ban giám đốc Amway Việt Nam trong việc nỗ lực đột phá, chuyển mình để đón đầu xu thế và nâng tầm tập thể để đạt được những thành công kinh doanh vượt trội.

BGĐ Amway Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Đội ngũ lãnh đạo đột phá do Anphabe Việt Nam bình chọn Ảnh: Amway

Trong khuôn khổ sự kiện trao giải, báo cáo của Anphabe nhận định năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức cho doanh nghiệp khi làn sóng sa thải khiến thị trường nhân sự và Việt Nam có nhiều biến động chưa từng có tiền lệ.

"Thách thức nào cũng tiềm ẩn những cơ hội, Vietnam Excellence® rất vui mừng vì đã chọn lọc được nhiều điển hình cấp tiến có tư duy mới, cùng kinh nghiệm thực chiến hiệu quả đã có thể ‘lật ngược thế cờ’ để vừa phát triển kinh doanh tốt, vừa chăm sóc nhân viên tốt và sẵn sàng cùng nhau chia sẻ những bài học và bí quyết đằng sau những chiến lược xuất sắc của họ." Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh phúc tại Anphabe cho biết.

Trên nền tảng Tư duy phát triển của hai Nhà Đồng sáng lập cùng tầm nhìn rõ ràng, hoạch định chiến lược bài bản, khơi gợi tinh thần sáng tạo, đổi mới và cách tân trong vận hành là lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển vượt bậc của Amway. Ban giám đốc Amway Việt Nam đã cùng nhau dẫn dắt quá trình chuyển đổi với 3 chiến lược đột phá: chuyển đổi số trong phát triển kinh doanh, củng cố văn hóa doanh nghiệp vững mạnh và xây dựng đội ngũ nhân tài có tính kế thừa. Nhờ đó, Amway Việt Nam đã có sự tăng trưởng trong 5 năm liên tiếp và năm 2022, Việt Nam trở thành Top 10 thị trường doanh thu cao nhất của Tập đoàn Amway.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam cho biết: "Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho toàn thể đội ngũ Ban lãnh đạo và cũng như hơn 300 nhân viên của Amway, đánh dấu chặng đường 15 năm đầu tư và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Ban Lãnh đạo Amway Việt Nam là một tập thể vững mạnh với những con người sáng tạo và tài năng cùng hướng đến tầm nhìn chung "Giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn & khỏe mạnh hơn".