Amway Việt Nam lập cú đúp giải thưởng nhờ nền tảng môi trường làm việc hạnh phúc

Bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ về chiến lược phát triển con người phía sau tăng trưởng bền vững

Cuộc trò chuyện với bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam, sẽ bóc tách bài toán quản trị: Cách thương hiệu này duy trì hiệu suất kinh doanh nổi bật song hành cùng chiến lược phát triển con người toàn diện?

* PV: Thưa bà, việc duy trì mạch tăng trưởng dương suốt gần một thập kỷ là một áp lực lớn cho tập thể nhân viên và lãnh đạo. Tuy nhiên, kết quả khảo sát Trust Index™ 2026 của Amway lại phác họa một bức tranh rất tích cực với 94% nhân viên khẳng định đây là "Nơi làm việc xuất sắc". Bà lý giải thế nào về sự cân bằng giữa áp lực mục tiêu kinh doanh và chỉ số gắn kết của nhân sự?

- Bà Ôn Minh Hằng: Thực ra, mục tiêu kinh doanh và sự hài lòng của nhân viên không phải là hai thái cực đối lập, mà là mối quan hệ cộng hưởng nếu doanh nghiệp có nền tảng văn hóa gắn kết. Suốt gần 20 năm tại Việt Nam, Amway luôn kiên định với triết lý lấy con người làm trọng tâm - tại đây, chúng tôi không dùng áp lực để thúc ép, mà tạo điều kiện để nhân sự trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tìm thấy động lực tự thân trong công việc.

Khi người lao động được làm việc trong một môi trường đề cao sự chính trực, giá trị cá nhân và luôn được lắng nghe sẽ tự khắc nỗ lực đạt mục tiêu. Bên cạnh khảo sát Trust Index từ tổ chức Great Place To Work uy tín, chính Amway cũng thường xuyên khảo sát để lắng nghe tâm tư và phản hồi từ nhân viên về môi trường làm việc, thành quả được thể hiện rõ nét khi chúng tôi đã 5 năm liên tục đạt chỉ số gắn kết nội bộ trên 90%, với lần khảo sát gần nhất vào tháng 4.2026 đạt 96% - vượt 10% so với chỉ tiêu toàn cầu của Tập đoàn Amway - đây là minh chứng cho thấy chúng tôi đã tìm đúng chiếc chìa khóa khai phóng năng lực và năng suất lao động bứt phá của tập thể, giúp hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng tích cực.

Những ghi nhận quốc tế phản ánh niềm tin của nhân viên dành cho Amway Việt Nam

* Một chi tiết đáng chú ý là có tới 97% nhân sự đồng thuận rằng văn hóa doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy thành công kinh doanh. Để một khái niệm mang tính định tính như "văn hóa" trở thành đòn bẩy định lượng cho doanh thu, Amway đã cụ thể hóa điều đó như thế nào?

- Văn hóa tại Amway được chuyển hóa thành các giải pháp quản trị cụ thể. Chúng tôi không để các giá trị cốt lõi nằm trên giấy, mà đưa vào quy trình vận hành hằng ngày.

Định kỳ 2 lần/năm, chúng tôi triển khai khảo sát nội bộ để nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của tổ chức, lắng nghe từng phản hồi nhỏ nhất để liên tục cải tiến môi trường làm việc. Khi nhân viên thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, tôn trọng thì công việc của họ gắn liền với tầm nhìn chung, văn hóa sẽ tự động chuyển hóa thành hiệu suất hành động.

* Là một thương hiệu dẫn dắt trong ngành sức khỏe và dinh dưỡng, định nghĩa về việc "chăm sóc nhân viên" của Amway dường như có sự khác biệt so với thị trường, khi gắn liền với các khái niệm như chiến lược Health & Wellbeing hay đặc quyền trải nghiệm quốc tế. Góc nhìn của doanh nghiệp về khoản đầu tư này là gì?

- Với ADN của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe, chúng tôi hiểu rằng một tổ chức vững mạnh phải được xây dựng từ những cá nhân khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chương trình trọng điểm "Healthier, Better You" hay việc phát triển đa dạng các cộng đồng thể thao nội bộ (pickleball, yoga, gym, cầu lông, bóng đá...) chính là cách chúng tôi khuyến khích nhân sự chủ động kiến tạo lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, văn hóa ghi nhận (Appreciation & Recognition) qua các chuyến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế - tiêu biểu gần đây nhất với hành trình khám phá Thượng Hải năm 2026 dành cho toàn bộ nhân viên - là cách chúng tôi trân trọng sự cống hiến của người lao động. Chúng tôi xem đây là khoản đầu tư chiến lược sinh lời dài hạn. Minh chứng rõ nhất là tỷ lệ nhân sự gắn bó lâu năm rất cao, khi có đến 1/3 nhân viên hiện tại đã gắn bó với công ty trên 10 năm, trong số đó có những người đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập. Sự ổn định của bộ máy nhân sự chính là tài sản lớn nhất giúp tối ưu chi phí vận hành và duy trì tính kế thừa cho doanh nghiệp.

Chiến lược "Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc" được Amway hiện thực hóa thông qua nhiều hoạt động chăm sóc nhân viên toàn diện

* Năm 2026, làn sóng công nghệ và AI đang đặt ra yêu cầu tái đào tạo rất lớn cho lực lượng lao động. Thay vì để nhân sự "tự bơi", Amway đã chủ động dẫn dắt làn sóng này như thế nào để nâng cao năng lực tổ chức?

- Chúng tôi chọn cách chủ động chuẩn bị năng lực đáp ứng cho tương lai của đội ngũ. Chương trình đào tạo AI for IMPACT được triển khai bài bản từ kiến thức nền tảng đến các lớp phân tích dữ liệu chuyên sâu, và hỗ trợ các tác vụ đòi hỏi tính sáng tạo, từ đó giúp nhân sự tối ưu hóa hiệu suất. Chỉ số hài lòng của nhân viên dành cho chương trình này đạt tới 9,1/10 điểm.

Tại Amway, học tập là một hành trình xuyên suốt. Với hơn 800 giờ học được kích hoạt trong năm qua, chúng tôi biến công nghệ từ một thách thức thành bệ phóng để nhân sự tự tin nâng cấp năng lực nghề nghiệp của chính mình để chuẩn bị để đón đầu xu thế.

* Một thực tế tại các doanh nghiệp là khi nhân sự được nâng cao năng lực toàn diện theo chuẩn quốc tế, việc xây dựng một lộ trình phát triển đủ hấp dẫn để giữ chân họ sẽ càng trở nên thách thức. Amway giải quyết bài toán phát triển bền vững này ra sao?

- Câu trả lời nằm ở chiến lược Talent Pipeline (Nuôi dưỡng nhân tài) và lộ trình phát triển rõ ràng. Chúng tôi thiết lập các chương trình mang tầm vóc khu vực như APAC Top Talent Program, hay chương trình kết hợp cùng các tổ chức uy tín toàn cầu như Franklin Covey và Harvard Business Publishing.

Người tài không chỉ cần một công việc có thu nhập tốt, mà còn muốn làm việc tại một tổ chức có tầm nhìn rõ ràng, chiến lược phát triển bền vững và một môi trường nơi họ là chính mình, được phát triển và được ghi nhận xứng đáng. Khi từng thành viên nhận thấy họ vừa được chăm sóc toàn diện trong một môi trường nhân văn, vừa có một bệ phóng sự nghiệp đẳng cấp để phát triển tối đa tiềm năng, họ sẽ tự khắc chọn đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Con người là tài sản chiến lược và lợi thế cạnh tranh bền vững của Amway Việt Nam

* Nếu đúc kết một thông điệp cốt lõi từ hành trình kiến tạo môi trường làm việc xuất sắc của Amway Việt Nam, bà sẽ chia sẻ điều gì với cộng đồng doanh nghiệp?

- Tôi muốn khẳng định lại triết lý: "Đầu tư vào con người là khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất". Thị trường có thể biến động theo chu kỳ, nhưng một đội ngũ nhân sự liên tục được nâng cấp năng lực và đồng lòng cùng tổ chức chính là điểm tựa vững chắc nhất giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức để bứt phá và duy trì vị thế dẫn dắt.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện truyền cảm hứng này!