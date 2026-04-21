Amway Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu vui chơi Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 Ảnh: Amway Việt Nam

Kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai

Sân chơi cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 rộng hơn 320 m2 như khu vui chơi vận động liên hoàn ngoài trời có mái che bao gồm thảm cỏ nhân tạo, cầu trượt, đu quay; không gian trải nghiệm thiên nhiên với thiết kế sân vườn xanh mát, mô hình các con vật; sân chơi đa chức năng theo từng chủ đề: khu trò chơi dân gian, khu trò chơi đóng vai... Tất cả đều được trang bị hệ thống thiết bị đạt chuẩn, an toàn và phù hợp với lứa tuổi, mang đến không gian vận động lành mạnh, khuyến khích trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, dự án cũng góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng môi trường giáo dục tại địa phương, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều hạn chế về hạ tầng.

Hoạt động này là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội dài hạn của Amway Việt Nam, tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ trẻ em và cộng đồng địa phương.

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của xã hội. Việc xây dựng các không gian vui chơi an toàn, chất lượng không chỉ hỗ trợ các em phát triển toàn diện mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Thông qua các hoạt động cộng đồng, Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến mang lại giá trị bền vững, đặc biệt trong việc tạo thêm những không gian an toàn để trẻ em vui chơi và phát triển".

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Ảnh: Amway Việt Nam

Khi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa

Những giá trị mà công trình mang lại đã nhận được sự đánh giá cao từ chính quyền địa phương. Việc trao tặng Bằng khen của UBND TP.Cần Thơ và Giấy khen của UBND xã Vĩnh Viễn không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả và tính thiết thực của các hoạt động mà Amway đang triển khai.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ - chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng những đóng góp thiết thực của Amway Việt Nam trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo cho trẻ em. Công trình khu vui chơi cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 thuộc xã Vĩnh Viễn thành phố Cần Thơ không chỉ mang lại môi trường sinh hoạt, vui chơi an toàn cho trẻ em mà còn thể hiện sự chung tay hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cộng đồng. Đây là mô hình cần được tiếp tục lan tỏa để tạo ra nhiều giá trị tích cực hơn cho xã hội".

Sân chơi tạo không gian vui chơi bổ ích cho trẻ em Ảnh: Amway Việt Nam

Hành trình bền bỉ phụng sự cộng đồng

Công trình tại xã Vĩnh Viễn là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng dài hạn và sâu rộng của Amway Việt Nam tại toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi Amway đã có sự phát triển kinh doanh vượt bậc trong thời gian vừa qua. Không chỉ dừng lại ở một dự án đơn lẻ, doanh nghiệp đã gây dựng một hành trình phụng sự bền bỉ, tạo nên những tác động tích cực và trực tiếp đến mọi khía cạnh đời sống người dân. Đó là việc Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái" thông qua việc phối hợp cùng Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ với sự tham gia của hơn hàng trăm nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia hiến máu. Đồng thời, công ty góp phần hỗ trợ an sinh xã hội địa phương khi đóng góp 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo phường Hưng Lợi (thành phố Cần Thơ); xây mới 3 cây cầu trên địa bàn xã Mỹ An Hưng (tỉnh Đồng Tháp) tổng giá trị 450 triệu đồng; xây dựng mới tuyến đường kết nối các cây cầu trên địa bàn xã An Trạch (tỉnh Cà Mau) với tổng chi phí 150 triệu đồng. Song song đó, Amway cũng hỗ trợ các hoạt động thích ứng và bảo vệ môi trường. Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam đã trao tặng bồn chứa nước sạch và hệ thống lọc nước trị giá 400 triệu đồng cho người dân vùng hạn mặn tại Cần Thơ và khu vực Tây nam Bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng ứng phó thiên tai.

Trong thời gian tới, Amway sẽ đẩy mạnh hợp tác đa bên, nhân rộng các mô hình hiệu quả và gia tăng những tác động tích cực cho cộng đồng. Đây là bước đi căn cơ và bền vững để hiện thực hóa cam kết "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn", chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.