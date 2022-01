Ẩn các thư mục ‘nhạy cảm’ khỏi công cụ tìm kiếm của Windows 11

Tuy vậy, người dùng vẫn có thể tạo "ngoại lệ" để không hiển thị những thư mục tuyệt mật.

Để làm được điều này, bạn đọc cần thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng cài đặt Settings

Để vào được ứng dụng cài đặt, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Start và chọn Settings, hoặc nhấn tổ hợp phím Windows (cửa sổ) + I.

Bước 2: Vào trang thiết đặt công cụ tìm kiếm

Để vào tiếp trang thiết đặt công cụ tìm kiếm từ cửa sổ Settings, bạn đọc nhấp vào Privacy & Security, sau đó chọn tiếp vào Searching Windows.

Bước 3: Tiến hành thêm "thư mục ngoại lệ"

Tại cửa sổ Searching Windows, tìm đến mục Exclude folders from enhanced search, nhấp chọn Add an excluded folder bên cạnh tiêu đề These folders won’t be included when searching your PC.





Một cửa sổ Select Folder (chọn thư mục) sẽ hiện ra. Tại cửa sổ này, hãy tìm đến và chọn thư mục bạn cần ẩn, sau đó nhấp chọn Select Folder.

Và để hoàn tác…

Tại chính cửa sổ Searching Windows (sau khi thực hiện xong bước 2), danh sách các thư mục đã bị chặn hiển thị trong tìm kiếm sẽ hiển thị dưới dạng danh sách trong Exclude folders from enhanced search.

Để hủy lệnh ẩn kết quả cho thư mục nào, bạn đọc chỉ cần nhấp vào dấu ba chấm dọc ở bên phải thư mục đó rồi chọn Remove.