'Ăn chặn' 53 triệu đồng của đội văn nghệ, cựu trưởng bản bị khởi tố

Trưa 1.8.2024, thông tin từ đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lường Văn Khoa (58 tuổi, ở bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) về tội "tham ô tài sản", quy định tại khoản 1, điều 353 bộ luật Hình sự.

Theo đại diện Công an tỉnh Sơn La, từ năm 2017 - 2020, bị can Lường Văn Khoa được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng bản A Má 2. Tuy nhiên, lợi dụng cương vị của mình, bị can đã ăn chặn hơn 53 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cộng đồng cư dân và đội văn nghệ quần chúng của bản A Má 2.

Hành vi của bị can Lường Văn Khoa đã phạm vào tội “tham ô tài sản”. Làm việc với công an, bị can cho rằng đã nhận thức được hành vi phạm tội và hậu quả mình gây ra.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Mộc Châu điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.