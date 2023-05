Án chung thân cho công dân Anh đến Syria vì muốn làm lính bắn tỉa cho IS

Bị cáo Shabazz Suleman đã bỏ trốn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một chuyến du lịch và tìm đường đến Syria để gia nhập IS ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE INDEPENDENT

Hãng AFP ngày 27.5 đưa tin tòa án tại Anh vừa tuyên án chung thân đối với một công dân nước này vì đã đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cách đây gần 10 năm.

Thẩm phán Mark Lucraft tuyên án đối với bị cáo Shabazz Suleman đến từ thị trấn High Wycombe phía tây bắc nước Anh, vì đã gia nhập tổ chức khủng bố.

"Bị cáo đến Syria để gia nhập IS. Bị cáo hiểu rằng IS là một tổ chức bị cấm theo luật pháp Anh. Tham vọng của bị cáo là trở thành một tay bắn tỉa", thẩm phán cho biết khi tuyên án tại tòa án hình sự Old Bailey ở London.

Tháng trước, bị cáo 27 tuổi này nhận tội về việc chuẩn bị có hành động khủng bố, khi đi từ Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8.2014 ở tuổi 18 để gia nhập IS ở Syria.

Suleman biến mất khi đi du lịch cùng gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đường biên giới với Syria và là nơi nhiều thành phần cực đoan phương Tây tìm cách đến Syria.

Bị cáo bị bắt giữ tại sân bay Heathrow ở Anh vào tháng 9.2021 và bị truy tố về nhiều tội danh liên quan khủng bố. Theo tòa, Suleman sẽ phải thụ án ít nhất 9 năm 6 tháng trong bản án chung thân.

Công tố viên Duncan Atkinson cho biết rằng trên đường đến Syria, Suleman bị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trước khi chọn lựa trở thành đối tượng trong việc trao đổi tù nhân với IS.

Khi đến Syria, Suleman đăng lên mạng xã hội về những trải nghiệm ở IS. Sau đó, anh ta trở nên "vỡ mộng" với chủ nghĩa thánh chiến và cố gắng đào ngũ khỏi nhóm khủng bố, theo tòa án.

Sau khi IS sụp đổ, Suleman bị tổ chức FSA ở Syria bắt giữ trước khi bị đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Luật sư biện hộ Abdul Iqbal cho biết Suleman là một thanh niên "non nớt và có lý tưởng", muốn giúp đỡ những người "gặp nạn" và tham gia "các nhiệm vụ phi chiến đấu" với IS.

Ông Iqbal thêm rằng thân chủ đã quyết định "chắc chắn" về việc muốn chạy trốn sau 5 tháng gia nhập IS.