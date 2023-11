An Concert by Prudential: Hòa nhạc đa giác quan mang đến trạm dừng 'An' cho khán giả

Trải nghiệm độc bản tại An Concert

Đến với An Concert, khán giả đã được dẫn dắt vào hành trình an yên thông qua những giai điệu tinh tế thể hiện góc nhìn "an" đa dạng và riêng biệt. Để hành trình này được trọn vẹn nhất, ban tổ chức chú trọng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng tại đêm nhạc.

Prudential đã mang tuyệt cảnh thiên nhiên vào giữa lòng thành phố - ngay tại sân khấu An Concert với thác nước khổng lồ bao phủ bởi những vách đá, khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Hàng nghìn khán giả đắm mình vào không gian đầy thư thái này để tận hưởng âm nhạc "chữa lành" đúng nghĩa của An Concert.

Ở chương đầu tiên "Có những ngày nắng đẹp", An Concert đã đưa khán giả đi qua "an" của những lăng kính khác nhau trong cuộc sống. Bằng giọng ca ngọt ngào, Ái Phương đã tạo nên bầu không khí truyền cảm khơi gợi lại miền ký ức an yên thuở thơ ấu.

Với những khán giả đã yêu, đang yêu hay muốn được yêu, chất giọng đầy nội lực của Lâm Bảo Ngọc mang đến nét "an" tràn đầy năng lượng tình yêu: khi dịu dàng, khi sôi nổi. Còn đối với Song Luân, anh thể hiện góc nhìn "an" gần gũi hơn, đó là được nắm tay người mình thương đi đến cuối đoạn đường.

Ái Phương, Lâm Bảo Ngọc, Song Luân lần lượt kể những câu chuyện "An" khác nhau bằng ca từ và giọng hát truyền cảm

Ảnh: BTC

Đi qua những ngày nắng, sân khấu đêm nhạc bắt đầu chuyển mình sang chương "Gửi bình yên vào đêm". Lúc này, không gian trở nên trầm lắng báo hiệu dịp tất thảy được trải nghiệm "an" của những người con được trở về bên gia đình thân yêu. Đây cũng là lúc rapper Đen Vâu xuất hiện và tỏa sáng với nguồn năng lượng "An" của những lời rap chất chứa nỗi niềm tự sự.

Với Đi theo bóng mặt trời, anh truyền tải thông điệp an của những cá nhân còn đang trăn trở với cuộc sống xô bồ. Kế đến, anh khéo léo gửi gắm tâm sự "an" của gia đình, của những con người tử tế hướng về cộng đồng được qua các ca khúc Mang tiền về cho mẹ và Nấu ăn cho em.

Sắc thái "an" cuối cùng của An Concert được Mỹ Tâm truyền tải một cách hoàn mỹ. Xuất hiện lung linh giữa sân khấu, "họa mi tóc nâu" cùng những bản hit chính là một phần thanh xuân của rất nhiều người có mặt tại đêm nhạc.

Mỹ Tâm tỏa sáng trên sân khấu tựa tuyệt cảnh thiên nhiên của đêm nhạc An

Ảnh: BTC

Những tác phẩm âm nhạc của cô từng là cái "an" xoa dịu bản thân của ai đó đang ngồi ở dưới hàng ghế khán giả trong quá khứ. Khi cô cất cao giọng trong những ca khúc Hẹn ước từ hư vô, Như một giấc mơ, Người hãy quên em đi, khán giả như được hòa mình tuyệt đối vào không gian đêm nhạc.

Đêm nhạc của những điều tử tế

Không theo đuổi thị hiếu âm nhạc sôi động, Prudential mong muốn câu chuyện "An" được thể hiện qua giai điệu tinh tế và sâu lắng, nhằm lan tỏa được những giá trị tích cực tôn vinh tinh thần tử tế mà Prudential và An Concert ấp ủ.

"An của Đen như là một năng lượng, bất kể nhẹ nhàng hay sôi nổi, năng lượng này mang đến hạnh phúc cho mỗi người. Khi được san sẻ, ý nghĩa của 'An' sẽ lan tỏa tích cực hơn", Đen Vâu chia sẻ. Quả thực như vậy, sự mộc mạc, chân phương từ lời ca cho đến cách thể hiện của nam rapper đã chinh phục khán giả khi lan tỏa được những điều tích cực, tử tế.

Đen Vâu lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tử tế đến hàng nghìn khán giả

Ảnh: BTC

"Tôi đã nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện an yên của An Concert. Khoảnh khắc khán đài vỡ òa trong tràng pháo tay cổ vũ tinh thần Mỹ Tâm khi cô rơi nước mắt vì mất giọng đã thực sự khiến tôi tin đây là đêm nhạc của những điều tử tế", Bảo Ngọc (27 tuổi, Hà Nội).

Chỉ trong vòng 90 phút của sự kiện, An Concert đã có thể "gói gọn" 24 tiếng an yên của một ngày đến với khán giả thông qua đêm nhạc đầy ý nghĩa. "Prudential trân trọng mọi khách hàng và tin rằng âm nhạc tử tế không chỉ thể hiện ở những phần trình diễn trên sân khấu, mà còn lan tỏa từ những điều nhỏ bé", đại diện Prudential chia sẻ.

Cùng Prudential lan tỏa cảm giác An từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống

Qua đêm nhạc An, Prudential mong muốn truyền cảm hứng và chia sẻ thông điệp "Sống lại cảm giác An" từ những điều nhỏ bé nhất. Đồng thời, với hình thức sử dụng vé điện tử, Prudential đã có thể chung tay cùng khách hàng lan tỏa rộng hơn những điều tích cực hướng đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội, đóng góp số tiền với tổng trị giá 500 triệu đồng vào Dự án "Đến trường an toàn", góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh trường học cho trẻ em, đảm bảo sự an toàn cho thế hệ tương lai.

Khi tham gia An Concert, khách hàng đã chung tay cùng Prudential đóng góp vào Dự án "Đến trường an toàn" giúp cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh Trường Tiểu học Sơn Thành, Quảng Ngãi

Ảnh: BTC

Prudential còn thực hiện cam kết đồng hành cùng đối tác thường niên - Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam - ứng phó và giảm thiểu các hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ thông qua Chương trình "Trao gửi yêu thương - Tất cả vì miền Trung thân yêu" năm 2023.

Dù đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" đã khép lại, hoàn thành tốt sứ mệnh lan tỏa trọn vẹn sự tử tế và an yên, nhưng Prudential sẽ tiếp tục nối dài hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, lan tỏa giá trị tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.