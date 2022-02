An Coong - Mai Anh Tài: Cover nhạc là kiếm tiền trên chất xám người khác? | Trở thành nhà sáng tạo YouTube - Tập 2

An Coong (tên thật Coóng Nhã Ân) - cô nàng nổi tiếng với những ngón đàn piano điêu luyện(sinh năm 1991) là một trong những nhà sáng tạo nội dung YouTube bắt đầu con đường từ rất sớm khi đăng tải những video đầu tiên vào cuối năm 2007. Hình ảnh cô gái tóc dài nữ tính với những phím đàn làm mê hoặc lòng người đã luôn gắn liền với An Coong trong suốt hơn 10 năm qua. Hiện cô đang sở hữu kênh YouTube với hơn 500.000 người đăng ký. Ngoài việc sáng tạo các nội dung trên YouTube, An Coong cũng mở một trung tâm dạy đàn piano để truyền cảm hứng và kỹ năng đến với những người có cùng đam mê âm nhạc.

Mai Anh Tài (sinh năm 1993) lại là nhà sáng tạo YouTube mới trong vài ba năm trở lại đây. Dù chỉ mới bắt đầu sáng tạo nội dung YouTube từ cuối năm 2019 nhưng Mai Anh Tài đã trở thành cái tên rất hot với các bạn trẻ đam mê âm nhạc. Hình ảnh chàng trai ôm đàn guitar say sưa hát cho người lạ nghe đã trở thành một trong những dấu hiệu nhận biết “cộp mác” Mai Anh Tài. Hiện anh đang sở hữu kênh YouTube với gần 500.000 lượt đăng ký theo dõi. Ngoài các video hài hước như hát cho người lạ nghe hay các video cover thì Mai Anh Tài cũng đã và đang cho ra mắt các sản phẩm độc lập trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.





Hãy cùng tìm hiểu thông qua chia sẻ của Mai Anh Tài và An Coong trong tập 2 chương trình “Trở thành nhà sáng tạo YouTube” do Báo Thanh Niên tổ chức.